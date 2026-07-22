暑假黄金期提升EQ学社交 岭小校长建议3种暑假活动为孩子的社交技能「加油」

暑假已到，相信不少家长们已经帮孩子安排了不少的暑期课程，让他们补回一些功课和学习新技能，对吗？岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长每当回想起自己的童年，除了补习和学琴，脑海中浮现最多的，反而是和同学们无忧无虑的身影。那时候，吴校长与同学一起去离岛踩单车、去广播道追星、在沙滩上奔跑、在炉火旁烧烤……这些与同伴共度的点滴，不仅编织了珍贵的童年回忆，更让她深深体会到：童年的朋友，往往是一生的挚友。

社交能力是核心素养

在科技日新月异的今天，孩子们的日程表总是被安排得满满，忙于学习各种新技能。然而，作为校长，她常常提醒家长：「社交能力」才是孩子受用一生的核心素养。

（图片来源：岭南大学香港同学会小学）

现今AI人工智能发展迅猛，能教孩子编程、算术甚至写作；机械人能够跳舞，也能够弹奏乐器，但它永远无法取代人与人之间真挚的温度。当孩子与朋友仔聚在一起倾谈、大笑甚至经历小争执时，他们正在修读一门AI无法传授的「隐形课程」：

提升情绪智商（EQ）：学习分享、包容与同理心。

锻炼精准表达：在互动中学会清晰传递自己的想法。

建立「读心」能力：辨别别人的眉头眼额，听懂说话的弦外之音。

（图片来源：岭南大学香港同学会小学）

3个暑假活动方向建议

这个暑假，除了学术与才艺，不妨为孩子的社交技能「加油」。以下是吴校长为大家建议的暑假活动方向，让孩子在群体中学习与成长：

1. 体验式团队营会：在合作中学社交

与其让孩子独自面对萤幕，不如鼓励他们参与童军或女童军的夏令营、历奇营或体育培训班。在足球队、花式跳绳或童军营地中，孩子必须与队友沟通协作、共同解决问题。这种「并肩作战」的经历，能最快建立深厚的同侪友谊。

（图片来源：岭南大学香港同学会小学）

2. 趣味表达与戏剧课程：在互动中练EQ

岭小有恒常戏剧和辩论班，但一到暑假，不少学生会选择参与坊间的儿童创意戏剧或辩论和演说班，这也是锻炼的好选择。透过角色扮演，孩子能切身处地感受他人的情绪，学会观察眼神与肢体语言，从而提升敏锐度，懂得如何体贴他人、解读弦外之音。

（图片来源：岭南大学香港同学会小学）

3. 大自然与社区实践：重拾纯粹的快乐

吴校长建议各位家长不妨做个「时间留白」的推手。相约三五知己的家庭，组织一次离岛单车游、郊野烧烤或沙滩日。可以去香港的「小纽西兰」塔门走走，如果想留宿观星，蒲台岛乃观星秘境；大家也可以去东平洲探索港版「千层糕」与潮间带生态，还可以去融合了「天主教文化」与「客家传统客家村落」盐田梓；如果想远离尘嚣，过一个文青慢活的周末，坪洲是个好选择。

（图片来源：岭南大学香港同学会小学）

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知识与技能的学习固然重要，但懂得爱与被爱、懂得与人连结，才是幸福感的来源。吴校长提醒各位家长，在这个暑期适度放手，褪去课堂的约束，让孩子们在阳光下自由奔跑、聊天。这种看似「浪费时间」的玩耍，正是他们建立社交默契、放松心灵的最佳土壤。

岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长（图片来源：《亲子王》）

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