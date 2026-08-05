一个小学呈分试｜「黄金15秒」温习习惯扭转中文劣势 2个提升中文写作实力小贴士

小学呈分试｜专注于中文教学的Ms Zola，曾出版《中文写作手册》和《每周阅读理解综合练习》，陪伴不少小学生学习中文。说到中文之难，Ms Zola不讳言中文字笔划多，对初小来说，单是认字写字已大花功夫，升上高小面对呈分试，更讲求温习方法、学习态度和习惯。

小学呈分试｜「黄金15秒」温习习惯扭转中文劣势 2个提升中文写作实力小贴士（图片来源：PhotoAC）

小学呈分试中文科｜黄金15秒 自我检测免错漏

Ms Zola认为大家先不用判中文死刑，只要养成一个温习习惯，已经能扭转形势，就是「纠正不小心错误」。「每次派发考卷，家长都会感叹『唔系唔识系唔小心』；粗心大意绝对可以纠正，关键在于『黄金15秒』。」Ms Zola指出每次完成练习后，家长不要急着对答案，可以先给孩子15秒时间，让他们自行检阅，若有错漏便可即时改正。「建议孩子每次做练习时都运用这方法，考试时便可大幅减少因不小心而失分的情况。」

「Ms Zola 写作学院」Ms Zola（图片来源：受访者提供）

此外，Ms Zola提醒家长要为孩子培养良好的学习态度，如谨慎、专注，主动做笔记和错题簿。「良好的学习态度，是决定成绩上限的窍诀，因为态度决定了孩子愿意为学习付出及放弃多少。当孩子主动把学习看成是『自己的事』，学习才会更有效率，面对逆境也不轻易放弃。」当孩子养成良好的学习习惯，考试前夕便可高效而精准地温习。想锻炼出这些技巧，Ms Zola有以下日常操作提供。

（AI生成示意图）

培养良好学习态度：

1. 家长陪孩子做练习时，可预先设定清晰目标，像不抄漏或抄错、不写错字与不漏标点符号等，看题目时以笔尖指着题目字眼，确保理解题目（尤其选择题），如：是 / 不是、包括 / 不包括、一项 / 多项……每次目标勿过多，一至两个便可。

2. 至少建立两本笔记

学习笔记 ：记录相关语文知识，以不同主题划分，像重点词语，不同题型的答题框架、体裁及写作手法、各种修辞例子及好处等。用于日常温习，借以巩固语文底子。

：记录相关语文知识，以不同主题划分，像重点词语，不同题型的答题框架、体裁及写作手法、各种修辞例子及好处等。用于日常温习，借以巩固语文底子。 错题簿（学霸必备）：把曾做错的题目整理，理解失分点及正确得分的方法。

用处及用途：用于考试前重点温习，将失分减至最低。

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针对中文呈分的阅读理解，Ms Zola指出失分主因是答题词汇量不足，由于答案无法从文章中直接抄写，而是先理解内容，再用自己的词句来表达，很考孩子的词汇量。「这部分实在无法速成，亦无任何神奇技巧可一蹴而就，必须靠平日累积。」Ms Zola建议在「学习笔记」中，辑录各种常见题目的答题字眼，如常见的性格形容词：细心、乐观、吝啬、慷慨等；感受形容词：喜出望外、失落、怀念、内疚等；态度形容词：积极、马虎、消极、散漫等。

（图片来源：PhotoAC）

中文写作需储备佳词佳句 2个小贴士提升写作实力

另一「头痛」位当然是写作，同样是讲求知识「储值」，而且「识字是基本」。「升小五或小六同学，就趁暑假期间多读多记佳词佳句，积少成多。」

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掌握进阶写法：同一个意思，要随着年级去掌握进阶写法，例如写爸爸的爱，初小可以直述写成「爸爸十分疼爱我，一直视我为掌上明珠，使我十分感动。」；升上高小，便可运用精确的比喻，如「躲在爸爸的怀里，彷似一艘漂泊的船，泊在最平静的港湾。」既含蓄又具感染力。 累积个人体会：要累积别具体会的事件、人物、景物。写文章的目的，离不开抒情、说理，平日家长可多与孩子聊天，谈谈生活上发生的事情，哪些有所触动、哪些带来启发，加深孩子对生活上的感悟，写作时主题自然更有深度。

（图片来源：PhotoAC）

文：刘佩桦 图：受访者提供

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