小学呈分试｜人文科着重逻辑整理 探究、分析及思考能力3方面入手 附校长温习贴士

小学呈分试｜早于2016年，保良局田家炳小学已自行分拆人文科及科学科，累积了多年独立科教学及评估经验，李伟逑校长亦曾担任「小学人文科课程规划与管理工作坊」嘉宾讲者。经过首学年完整人文科教学与评估，李校长形容学生的学习表现各有特色。「小一学生最大强项是充满好奇心，对社区生活、本土历史故事、实地观察活动投入度高，乐于分享感受；惟年纪尚小，文字归纳、逻辑整理能力仍在起步，难以把观察完整组织成文。」至于小四学生基础常识记忆稳定，能灵活运用课本图表作答。「他们的弱点集中在时事生活化题及综合分析题，学生始终较少留意身边社会议题，作答时容易只是单一角度切入，欠缺多角度思考。」

小学呈分试｜人文科训练思维策略

检视学期终考试，李校长说有不少意料之外的惊喜：小四学生于开放式题目表现理想，能够整合知识并分析出正确答案，可见人文科探索学习，能发掘学生的思辨潜能，因此面对人文科首次呈分试，学校在教学、考核两方面设立专属配套，兼顾思维培养与呈分评估需求。

小学呈分试｜人文科训练思维策略（图片来源：受访学校提供）

「教学层面部署，课堂会常设高阶思维训练环节，每单元加入本地时事、生活情境议题讨论，训练学生多角度分析。另设人文科专题探究功课，引导学生自行整理资料、绘制思维导图、运用两面思考法等思维策略，养成系统归纳知识的习惯。」此外，低、中年级会采分层教学：小一侧重体验式学习，小四逐步加强跨范畴综合训练，衔接呈分考核要求。「考核配套安方面，我们会于常规学习同步模拟呈分试题型，稳定加入情境题、时事浅析题，逐步让学生适应考核模式。」值得一提是，学校小一不设纸笔考试，透过每次评估后发放个人强弱项分析报告，让学生、家长清晰掌握需要加强的范畴，针对性改善。

保良局田家炳小学李伟逑校长（图片来源：受访学校提供）

探究、分析及思考能力3方入手

相比科学科，家长对于温习人文科更陌生，虽说课程内容主要建基于过往的常识科，但评估要求大相迳庭，温习无从入手。李校长强调，人文科课程着重学生探究、分析及思考能力，所以温习贴士也会针对这三点。

校长温习贴士：

自制思维导图：不用抄写长篇笔记，鼓励孩子以图像、关键字整理每单元知识、历史、地点、社会重点；小一可多用图画，小四尝试分类归纳，既能加深记忆，亦训练逻辑分析能力，有系统梳理知识。 建立时事敏感度：毋须特地做大量时事练习，家长于日常饭后、外出时简单聊身边事如社区设施、节日习俗、本地新闻等，引导孩子说出个人看法，弥补学生平日较少留意社会议题的弱点。 充足休息：给予学生充足时间休息，让大脑时刻保持最佳状态，有助于建立长期记忆，别看轻这一点，激活思维讲究「脑力」，却往往最为人所忽视。

（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：受访者提供

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