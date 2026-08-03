小学呈分试｜科学科讲究灵活死记硬背已过时 要识转化为「学术得分」校长3大温习贴士

小学呈分试｜教育局于2024年10月宣布，在2026学年小五下学期优化小学呈分试科目比重，他们将是出战小学呈分试新制的学生；除了中英数三大主科，以及向来需呈分的视艺与音乐外，由常识科科分拆的科学科、人文科与首次纳入呈分的体育科，将会一并计算。面对科目比重改变，家长既有温习压力（系，系家长），对部署呈分试更无从入手。其实，书就「一样咁温」，只是要更有策略，力求捍卫每一分，为呈分试打一场漂亮的仗！

小学呈分试新科目比重 拉分位要知

升中派位的三次呈分试，分别在小五下学期和六年级上、下学期进行，成绩将直接影响孩子的升中派位Banding。科学科及人文科在2025学年，已先在小一及小四推行，随着纳入呈分的科目增加，科目比重亦由过往的「999632」转变为「88844222」，总分跟过往一样仍然是38分。

（图片来源：PhotoAC）

小学呈分试新比重：88844222

小学呈分试新比重：88844222（《亲子王》制图）

小学呈分试科学科讲究灵活 死记硬背已过时

积极推动电子学习的救世军田家炳学校李安迪校长坦言，在过去学年，学生对科学科展现超强的投入感。「很多学生在上科学课时，会自发带备各种意想不到的日常物品做实验，如在测试物品导电性的课题中，有同学带柠檬，也有同学在家中剪下自己的头发带返校测试。」学生面对新学科难免有不足，李校长归纳为「科学语言的表达」与「逻辑论证」；前者是学生做实验时很投入，口述过程也表达出透过实验而明白的科学原理，但当要求他们用精准的科学词汇，或系统化地写出实验步骤、解释因果关系就稍感吃力。「部分小四学生依然习惯传统纸笔背诵，面对需要『转弯』的开放式探究问题时，初期较被转弯』的开放式探究问题时，初期较被转弯』的开放式探究问题时，初期较被动和缺乏信心。

（图片来源：受访学校提供）

救世军田家炳学校李安迪校长（图片来源：受访学校提供）

引导家长思维转型

为了应对科学科的首次呈分试，学校部署重点是打破传统盲点，帮助学生将这份「强大的动手能力」转化为「学术得分」，并引导家长思维转型。「鉴于学生『做得到、写不出』，课堂教学将特意加强『科学语言』训练。老师会提供更多的思维训练、句式框架和关键词，引导学生在完成实验后，即时练习将所观察到的现象组织成逻辑通顺的文字。」未来的呈分试考核，学校将减少背诵类型的题目，大幅度增加理解题、判断题及综合应用题。

作出如斯变革，全因今年四年级的考试反映，部分学生明显有家长努力地帮忙温习，但仍然沿用过往常识科死记硬背的方法。「面对理解题、判断题及综合应用题，这些旧方法将无法应对需要思考和运用的新题型。」

（AI生成图）

校长温习贴士：

1. 反复发问及反问：温习时家长不要只问「答案是甚么？」，要透过不同形式的发问和反问去挑战学生思维。

举例： 公平测试

公平测试 反问： 如果要测试哪种物料的导热性最佳，可以用一条粗铜线和一条幼铁线来对比吗？如果要公平，有哪些条件必须保持一样（控制变项）？

如果要测试哪种物料的导热性最佳，可以用一条粗铜线和一条幼铁线来对比吗？如果要公平，有哪些条件必须保持一样（控制变项）？ 好处：借此刺激多角度辨析与判断，让学生把科学真正应用出来。

（AI生成示意图）

2. 训练「科学语言」的文字表达：家长可以多让孩子进行「口头总结」。每当温习完一个课题，要求孩子运用精准的科学词汇，并用「因为……（科学原理 / 数据），所以……（现象 / 判断）」的完整句式，尝试把实验结果或科学逻辑解释一次。

举例 ：能源和电

：能源和电 口头总结 ：因为这个电路中有一处断开了，无法形成闭合电路，所以灯泡不会发亮。

：因为这个电路中有一处断开了，无法形成闭合电路，所以灯泡不会发亮。 好处：孩子口头上说得通，考试才写得出，当面对理解题和长题目才能够「攞足分」。

（AI生成示意图）

3. 将温习场景搬进生活：既然学生连柠檬和头发都拿来做实验，家长不妨把厨房、客厅变成温习室。

A. 厨房：「物质特性」的实验室

煲汤时问孩子：「为甚么使用金属煲（金属与非金属特性）时，要用木匙羹搅拌？」

B. 客厅：「生活中的科学」舞台

玩玩具车时，可以讨论摩擦力对车速的影响；在浴室照镜或玩手影游戏时，也可以探讨光的特性（如直线传播或反射）。

（图片来源：受访学校提供）

（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：受访者提供



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