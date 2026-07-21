8岁Lucy李元元染发引热议 阿Sa大赞、网民话「好毒好伤」附儿科医生对儿童漂染头发3大建议｜亲子热话

李璨琛8岁女儿李元元Lucy向来深受网民喜爱。Lucy妈妈于日前在社交平台分享好消息，指Lucy不但在考获全班第一名，钢琴表演亦非常出色。为奖励女儿，妈妈带她漂染头发以示奖励。经过数小时的染发，Lucy换上一头渐变粉红发色，引来不少网民留言赞「好型」、「潮爆」，阿Sa、孙慧雪亦大赞。然而，亦有不少网民及家长表达关注，指漂染头发使用的化学染剂对小朋友健康潜在风险，直言「漂染好毒好伤」，不宜过早让幼童尝试。

Lucy乖乖染发 阿Sa大赞

于9月份升上三年级的李元元Lucy，于二年级下学期考获全班第一名，成绩彪炳，早前又于一个领袖颁奖典礼晚会上担任表演嘉宾弹奏乐曲，出色表现为观众带来惊喜。Lucy妈妈梁志莹日前于社交平台上发出帖文，为奖励于各方面都有出色表现的Lucy，趁暑假特别带她去漂染头发，她更分享了Lucy坐足4小时的「变发」全纪录，但网民对「造型」有赞有弹，阿Sa大赞「好yeah」、靓妈孙慧雪则留言「好正！睇到我都想染～」，也有赞「潮lu好潮，型到跌渣」、「型、靓、正」。

点击图片浏览李元元Lucy漂染头发过程：

亦有网民持相反，忧心儿童过早接触化学物会损害头皮及健康，有人直言「漂染好毒好伤」，也有指「小朋友接触咁强嘅chemical唔系几好㖞」，亦有人质疑开学前又要染黑，得不偿失。

（图片来源：lucy.is.good）

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儿童漂染头发3大建议

儿童于暑假染发、修甲已成风气，想带孩子去扮靓靓的家长，于出发前可先听听儿科医生张杰医生的意见，以减低健康风险。

1. 容易引发头皮敏感及发炎

儿童皮肤角质层薄，表皮屏障功能未发育完全，对外界刺激的抵御力远低于成人。染发剂常见成分如对苯二胺（PPD）、过氧化氢及阿摩尼亚等具较强刺激性，接触儿童头皮后化学物质吸收率更高，有机会引起接触性皮肤炎，导致头皮红肿、刺痛、瘙痒，严重者甚至会起水泡。

家长可考虑使用专为儿童设计、安全性较高的暂时性颜色发泥或一次性染发喷雾，这类产品只停留在头发表面，清洗容易，能减少化学物质渗入头皮的风险。

（AI生成示意图）

2. 小心刺鼻气味影响呼吸道

漂染过程中或会释放强烈的化学气体（如氨水）。儿童呼吸道较成人敏感，长时间（如数小时）身处充满化学气味的环境，容易刺激呼吸道引发咳嗽、流泪，如果有呼吸道健康问题的孩子，家长应审慎处理。

3. 破坏脆弱发质

小朋友的头皮毛囊尚在发育，发丝细软脆弱。漂染过程需强行打开毛鳞片褪去色素，这对儿童头发会造成损伤，或会导致头发变得干枯、分叉、容易断裂，修复难度比成年人高得多。建议家长可于染发后为孩子的头发进行保湿护理，使用护发油或加入保湿成分的护发产品，修护发质。

（AI生成示意图）

张杰医生

香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）

爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）

香港儿科医学院院士 FHKCPaed

香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

张杰医生

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