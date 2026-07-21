将军澳循道卫理小学师生家长校园共迎世界杯决赛 齐齐睇波学正面态度面对成败

四年一度的世界杯盛事风靡全球，随著西班牙夺冠，为期个多月的比赛正式落幕。球赛虽结束，但对于一班将军澳循道卫理小学的师生、家长来说，世界杯决赛为他们留下一个难忘回忆。于刚刚过去的星期一（20日）凌晨，将军澳循道卫理小学举办了「亲子共聚观看世界杯决赛2026营会」，将体验式学习、亲子互动与足球热潮结合，邀请了师生与家长一同夜宿校园，齐齐观赏世界杯决赛，并于赛前加插了家长教养工作坊及「孩子当大厨」活动，为这一场紧张刺激的观赛活动增添了一段难能可贵的亲子陪伴经历。

将军澳循道卫理小学师生家长校园共迎世界杯决赛（图片来源：将军澳循道卫理小学）

互动体验教孩子面对输赢 家长工作坊+小厨师备晚餐

将军澳循道卫理小学「亲子共聚观看世界杯决赛2026营会」不止观赛！营会先举行亲子互动体验，透过各项互动与合作游戏，引导孩子明白人生与球赛一样，绝非只有胜利，也会面对挫折与失败，关键不在于一时的输赢，而是如何在每一次经历中学会调整心态、汲取教训并重新出发。同学玩得投入，直言既好玩又深受启发，家长亦赞赏安排有意义，有助加深亲子沟通。之后更为家长安排了教养工作坊，提醒家长教导孩子追求卓越固然重要，但也要教他们学习「输得起」，于逆境中再次站起来，是陪伴孩子成长的重要一课。

睇波前特别安排了亲子互动活动与家长工作坊。（图片来源：将军澳循道卫理小学）

进行家长工作坊期间，一班同学在老师指导下担当「小厨神」，亲手为父母准备一顿简单而充满心意的晚餐。不少同学是人生第一次下厨，但位位都有板有眼，由洗菜、切菜到烹煮细心分工合作，炮制出肥牛金菇卷、番茄炒鸡蛋及杂丸汤，家长品尝过后喜出望外，纷纷赞赏味道媲美餐厅！同学做完「小厨神」后表示，亲身体验后才体会到妈妈平日每天备餐的辛劳，看似简单的家常便饭原来背后尽是心思，从而学懂感恩。

一班同学仔为家长准备了简单而充满心意的晚餐。（图片来源：将军澳循道卫理小学）

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家长：望女儿日后睇波都想起爸爸曾回校陪伴她

距离世纪大战尚有5小时，各位家长与孩子一起于礼堂扎好帐幕、整理睡袋稍事休息，养精蓄锐。

凌晨三时，2026年世界杯总决赛西班牙对阵阿根廷正式开场，师生家长均屏息静气观赛。双方攻守节奏明快，每每遇到射门与扑救都引来阵阵欢呼，气氛热烈而投入。

西班牙加油！（图片来源：将军澳循道卫理小学）

参与活动的庄姓家长表示：「平日忙于工作与功课，今次能和儿子在礼堂一同呐喊狂欢，释放内心热情，打破了日常隔阂，相信会成为孩子成长路上的珍贵记忆。」而车爸爸亦很开心，指难得与女儿一起煮饭、扎营、挨夜睇波，是次难忘的共同回忆。「希望女儿日后每次看足球赛，都能想起爸爸在校园陪伴她的点滴与爱意。」 当晚将军澳循道卫理小学林德育校长亦有亲身参与：「看见家长和同学的投入，认为活动筹办得十分有价值，能为家长和学生在人生路途上留下美好而珍贵的共同回忆。」

大家都紧张呀！（图片来源：将军澳循道卫理小学）

资料来源：将军澳循道卫理小学

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