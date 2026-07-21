香港故宫文化博物馆古埃及文明大展买一送一 观赏250件文物珍藏：木乃伊棺椁/巨型雕像｜暑假好去处

暑假好去处｜香港故宫文化博物馆现正举行「古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏」，是香港规模最大的古埃及文物展，汇集来自埃及七间国家级博物馆的250件珍贵文物，包括法老雕像、木乃伊棺椁、黄金饰物及萨卡拉的最新考古发现，部分更是首次在埃及境外展出。今日（21日）激罕有香港故宫文化博物馆古埃及文明大展门票买一送一优惠，只需$95即可参观250件文物珍藏；另有连盲盒优惠套票，只需$250一票睇匀古埃及特别展及常设展厅，还包超人气盲盒！即用以下优惠码入手，趁最后机会一睹埃及博物馆珍藏。

暑假好去处｜香港故宫文化博物馆古埃及文明大展买一送一（图片来源：KKday）

暑假好去处｜香港故宫文化博物馆古埃及文明大展买一送一

古埃及文明既神秘又引人入胜，法老王、木乃伊、金字塔背后的政治、文化艺术、生活和宗教信仰都相当有趣。香港故宫文化博物馆为期9个多月的「古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏」，于8月30日即将结束，想趁暑假带小朋友去一睹这个250件来自七间埃及重要博物馆和萨卡拉考古遗址的古埃及瑰宝，包括雕像、石碑、金器、木乃伊棺椁和动物木乃伊等，就要把握入手优惠门票的最后机会。

暑假好去处｜香港故宫文化博物馆古埃及文明大展买一送一（图片来源：《亲子王》）

展览分为「法老的国度」、「图坦卡门的世界」、「萨卡拉的秘密」和「古埃及与世界」四个单元，将近5,000年的古埃及文明发展历程尽现眼前， 大家可于当中探索埃及繁盛时期的政治、文化艺术、生活和宗教信仰。除了珍贵文物，大家亦可与展览「角色」来个有趣的「赏影．趣拍」AR互动体验游戏！只需利用流动装置点击连结，使用入面的二维码，即可启动AR互动体验，寻找他们的踪迹，召唤角色「跳」出屏幕与你合照！

（图片来源：香港故宫文化博物馆）

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博物馆四楼西中庭还设有互动学习区域「发现金字塔」，大家可透过3D打印模型和金字塔建造石材样本的触感体验，知道更多金字塔的演变、内部结构与小知识，有助深入了解古埃及的建筑智慧。除了「古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏」，门票亦可参观其他常设展厅，包括数百件来自故宫博物院的珍贵文物，不少都是首次于香港公开展出。当中部分藏品更是从未对外公开展出。 博物馆亦定期举办有关中国文化艺术的特别展览，以及来自世界各地的艺术珍品。

（图片来源：香港故宫文化博物馆）

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优惠：输入优惠码「SUMMERHKPM」后，HK$190/2张（限成人），平均HK$95/张

．展厅1-7常设展览门票

．展厅9「古埃及文明大展」特别展览门票

．须选择上午场（10:00-14:00）或下午场（14:00-18:00/20:00）入场

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优惠：成人HK$250/张，儿童/长者/学生/残疾人士及陪同者HK$165/张

．展厅1-7常设展览门票

．展厅9「古埃及文明大展」特别展览门票

．古埃及文明大展毛绒挂饰盲盒1个（随机款式）*于博物馆地下低层接待处换领

*含展厅9门票须选择上午场（10:00-14:00）或下午场（14:00-18:00/20:00）入场

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（图片来源：《亲子王》）

优惠详情：

使用日期：2026年7月21日至8月31日

地址：香港九龙西九文化区博物馆道8号 香港故宫文化博物馆

开放时间：

．星期一、三、四、日 10:00-18:00

．星期五、六、公众假期 10:00-20:00

．休馆日：逢星期二（公众假期除外）及农历年初一、初二

．暑假特别开放（星期二）：8月4、11、18、25日 10:00-18:00

同场亦可参观9大展厅常设展览：

．展厅1：「紫禁城看世界 中外文化交流与互鉴」

．展厅2：「紫禁一日——清代宫廷生活与艺术」（逾300件18世纪宫廷文物）

．展厅4：「天马凌云 故宫博物院藏绘画珍品」（近100件以马为主题名家画作）

．展厅5：「器惟求新——当代设计对话古代工艺」

．展厅6：「欣于所遇 黄君实的书画鉴藏与艺术」

*展厅3（2026年5月10日起）及展厅7（2026年6月4日起）暂停开放直至另行通知

*展厅2及展厅5将于2026年8月14日起暂停开放

*展厅8「琳瑯——纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」需另购门票，进入时不可携带超过30×42×10厘米的背包，可使用4楼行李寄存处

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