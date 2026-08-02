2本绘本教孩子「简单就是美」最简单的画面往往藏着最不简单的世界｜好书推介

买玩具给小朋友的家长，大概都遇过这种情况：精挑细选功能一大堆的礼物，孩子玩没几下就搁在一旁，反而是那个装玩具的纸箱，可以让他们玩上一整个下午。大人在旁边看着，多少有点哭笑不得。

其实这里藏着一个我们常常忽略的道理。复杂不一定等于好，东西堆得越满，也不见得越有价值。真正经得起时间考验的，往往是懂得做减法的作品。要在一堆枝节里认出最核心的那一样，再狠下心把多余的拿走，远比不停往上添加来得困难。

17世纪的法国科学家、哲学家帕斯卡（Blaise Pascal），大概最明白这种难处。他曾在一封信的结尾向收信人致歉，留下一句流传至今的话：「这封信写得太长，只因为我没有时间把它写短。」把话说短，将事情做简单，往往不是省下了工夫，而是多花了工夫。绘本也一样，用最少的元素，留给读者最长的记忆。

儿童绘本推介1：《不是箱子》 一条线 一个纸箱

《不是箱子》的主角是一只用几笔线条画成的兔子，道具只有一个普通的棕色纸箱。画外的大人一再追问：「你为甚么坐在箱子里？」、「你为甚么站在箱子上？」兔子每次都理直气壮地回一句：「这不是箱子。」

儿童绘本推介1：《不是箱子》（图片来源：受访者提供）

有趣的地方在于，大人由始至终只看到一个箱子，兔子看到的却是另一个世界。翻过一页，画面仍旧是那几条简单线条，纸箱却先后变成了赛车、高山，还有飞向太空的火箭。一个没有既定玩法的箱子，能装下的想像，比任何昂贵的电子玩具都要大。看到最后你会发现，我们给孩子的设定越少，他们自己想像出来的世界反而越大。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《小蓝和小黄》两种颜色 一段心事

《小蓝和小黄》故事里没有人，也没有动物。两位主角只是两张撕出来的色纸，一张蓝，一张黄。小蓝和小黄是最要好的朋友，有一天他们高兴地抱在一起，竟然融成了一块绿。回到家，两边的父母都认不出自己的孩子，说你不是我的小蓝，你不是我的小黄，你是绿色的。他们伤心得哭了，流下蓝色和黄色的眼泪，一直哭到整个身体都散成一小滴一小滴，才慢慢把自己拼回原来的模样。后来两家父母终于明白过来，开心地相拥，结果连自己也染上了对方的颜色。

（图片来源：受访者提供）

作者只用颜色的靠近和分开，就说完了一段并不简单的心事。朋友走近时的兴奋、贴得太紧时的自我模糊、不被最亲的人认得的委屈，还有最后重新安放好自己的踏实感。要用这么简单的形状去牵动读者的情绪，本身就说明了为甚么简单比复杂更难。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

给孩子 也是给大人

这两本绘本看似是给孩子的，读起来却常常是大人更有感触。习惯了被资讯填满的我们，一时之间并不容易接受画面上那么多空白。它们不给标准答案，只留下大片留白，等你用自己的经验去补。

买一箱功能复杂的玩具不难，难的是忍住不买，把一个空纸箱和整个下午交给孩子。同样，讲一套大道理谁都做得到，可是要像小蓝和小黄那样，安静地递上一个拥抱，往往才是最难。

做加法容易，肯做减法，才见心思。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey

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