铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐买一送一叹海胆手卷 $119亲子下午茶大玩爆旋陀螺｜亲子优惠

铜锣湾有不少亲子玩乐点，加上爸妈又可以乘机shopping，绝对是假日的亲子好去处。玩得累了想医肚，可以到铜锣湾Mr. Steak a la minute。今日（20日）铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐买一送一优惠，自助午餐低至$205即可大叹雪花蟹脚、美国烧牛肉，星期六日及公众假期更罕有加设即开生蚝！另有晚市美国牛肉海鲜盛宴优惠，低至$280可任食生蚝、煎鸭肝！现在更有「成人买一送一＋1位长者半价」超值方案，三代同堂齐齐叹海鲜就最抵！还有全新夏日海景亲子下午茶2大1小优惠，$119可边叹边于儿童玩乐区大玩爆旋陀螺，大、小朋友齐齐放电轻松一下。

亲子优惠｜铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐低至买一送一

「环球海鲜、美国烧牛肉」自助午餐则除了有即煮美食站，也有多款冰镇海鲜，如雪花蟹脚、翡翠螺，也有刺身、中西式汤品、美国烧牛肉等，当然少不了即焗传情达意心太软。而星期六、日及公众假期更设有即开生蚝、养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧等，也有HaagenDazs雪糕！

（图片来源：KKday）

而「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉」自助晚餐除了有一系列午市菜式外，也有多款冰镇海鲜，如新鲜新鲜生蚝、龙虾、雪花蟹脚等；至于「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、⿓虾盛宴」自助晚餐更有日本和牛（备有铁板和、 日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司等）。全新供应菜式包括由日本直送北海道南瓜与土豆，搭配鹿儿岛红遥甜番薯制作的清爽健康沙律；另有鲍鱼花胶一品锅，以及海胆手卷同场呈上，鲜味满载（由19:30起开始供应）。

（图片来源：KKday）

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「夏日亲子海景」下午茶自助餐大玩爆旋陀螺

想同小朋友于周末chill chill兼放电，可以来叹个「夏日亲子海景」下午茶自助餐。现在特设儿童玩耍区及爆旋陀螺对战设施，还会提供画纸及蜡笔给小朋友！一家人又可大叹寿司、刺身、冻海鲜、烧美国西冷、日式寿喜烧、丰富甜品及雪糕，更可于甜品中碟上写上心意给家人呢！

（AI生成示意图）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$205/位起】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐

用餐时段：星期一至日及公众假期12:00-14:30；星期六、日及公众假期自助午餐加设即开生蚝

优惠：

．平日星期一至五HK$410/2位，平均HK$205/位（原价HK$410/位）

．星期六至日HK$510/2位，平均HK$255/位（原价HK$510/位）

（每位原价加一服务费于餐厅现场电子支付）

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【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时段：星期一至日17:00-19:00

优惠：

．平日星期一至五HK$560/2位，平均HK$280/位（原价HK$560/位）

．星期六至日HK$610/2位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）

（每位原价加一服务费于餐厅现场电子支付）

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（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐

用餐时段：星期一至日19:30-22:00

优惠：

．平日星期一至四HK$670/2位，平均HK$335/位（原价HK$670/位）

．星期五至日，公众假期及前夕HK$710/2位，平均HK$355/位（原价HK$710/位）

（每位原价加一服务费于餐厅现场电子支付）

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【独家快闪优惠｜成人买一送一＋1位长者半价｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时间：星期一至日17:00-19:00

优惠：

．平日星期一至五HK$840/3位，平均HK$280/位（原价HK$560/位）

．星期六至日HK$915/3位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）

（另收三位成人原价加一服务费于餐厅现场电子支付）

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【独家快闪优惠｜1位成人6折＋1位长者半价｜人均HK$308/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时间：星期一至日17:00-19:00

优惠：

．平日星期一至五成人HK$616/2位，平均HK$308/位（原价HK$560/位）

．星期六至日HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原价HK$610/位）

（另收两位成人原价加一服务费于餐厅现场电子支付）

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【独家优惠｜买两大送一小｜人均HK$119/位】「夏日亲子海景」下午茶自助餐｜设有儿童玩耍区及爆旋陀螺对战设施

用餐时间：星期六至日及公众假期14:30-16:15

优惠：星期六至日及公众假期HK$356/3位，平均HK$119/位（原价成人HK$178/位，儿童HK$108/位）（每位原价加一服务费于餐厅现场电子支付）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年7月20日12:00至7月26日23:59

用餐日期：2026年8月1日-8月31日

用餐地址：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼

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