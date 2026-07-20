小一面试班死记硬背 专家警示：长远恐变「死读书」葵青区2所A++「免费幼」推介｜赵荣德升学信箱

不少直资及私立小学都于4-9月进行面试，有家长为此课题想请教教育专家赵荣德，想知道究竟小学面试班的成效；另有家长想了解葵青区有哪些优质的免费幼稚园，即睇赵荣德分析与推介。

小学面试班死记硬背

家长问：

我见到有些面试补习班，声称可以考入某些名小学，想请问让孩子读这些面试班真的有用吗？

赵Sir答：

如果面试补习班自称有学生考入某些名小学，就算是事实，也是急功近利的做法。短期看来可能有成效，长期而言却是后患无穷。家长或许会问为甚么？因为这类面试补习班通常是从家长渠道收集某名校的面试题目，然后强逼参加的学生背熟答案，再由补习老师做模拟面试，单纯训练学生的背诵能力。这样死记硬背答案，主要有两个大缺点。首先是「背诵不等于理解」，理解才可以灵活推理。背诵的话，考生只要稍微紧张便会记不起答案，结果前功尽弃，立即出局。

（AI生成示意图）

其次是学生会「习惯死记读书」，即使幸运过关，孩子往后也会习惯用死记方式读书，不再带着问题去阅读课文，亦不着重理解内容。曾有某名小学校长察觉，一批来自某幼稚园的学生升上小三后，因课程要求高度理解而跟不上进度，导致在堂上无心听讲，成绩大幅下滑。后来校长发现该幼稚园一向要求学生死记答案，自此该名校便减少取录该幼稚园的学生。因此，报读这些面试补习班，对培养小朋友的学习态度及长远考入名小学，实际上没有好处。

葵青区2所A++「免费幼」推介

家长问：

我住在葵青区，替小朋友报了四所幼稚园，分别是：平安福音堂幼稚园（青衣）、天主教圣多默幼稚园、礼贤会荔景幼儿园、路德会青衣城幼儿园。请问哪一所比较好？

天主教圣多默幼稚园（图片来源：Oh爸妈）

赵Sir答：

你替小朋友报读的四所学校，全部都有参加「幼稚园教育计划」（简称「计划」或「免费幼」）。这些学校的课程均以培养幼儿德、智、体、群、美五育各方面的平衡发展为目标。参考教育局的幼稚园评核报告，本人给予这四所学校的评级（从A++至A-）各有不同。当中天主教圣多默幼稚园与礼贤会荔景幼儿园均获得最高的A++评级，表现最为突出，值得家长优先考虑。至于另外两所学校，平安福音堂幼稚园（青衣）获得A+评级，而路德会青衣城幼儿园则获得A评级。家长可以根据「就近入学」的原则，视乎交通便利度来作出最终决定。

礼贤会荔景幼儿园（图片来源：礼贤会荔景幼儿园）

34校网4所「世袭超收额」排名最高的学校

家长问：

请问在34校网中，圣公会圣十架小学、马头涌官立小学、保良局何寿南小学及农圃道官立小学，哪一所的排名较高？

赵Sir答：

若以「世袭超收额」（即自行分配学位阶段因家长在该校任职或兄姊在该校就读而必获取录的人数）来为34校网的17所小学进行排位，根据去年的数据分析，这四所热门小学之中，以保良局何寿南小学排名第一。紧随其后的是马头涌官立小学，以及排名第三的圣公会圣十架小学，而农圃道官立小学则排名第四。家长在选校填表时，可参考上述的热门程度与排名来作适当的调整。

保良局何寿南小学（图片来源：Oh爸妈）

赵荣德

．香港辅导教师协会荣誉顾问

．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。

Facebook专页@赵Sir之友

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）

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