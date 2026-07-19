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森林动冰冰彩色水战大战 制作天然植物水果刨冰/蜜糖工作坊｜暑假好去处

亲子
更新时间：14:37 2026-07-19 HKT
发布时间：14:37 2026-07-19 HKT

炎炎夏日，最好带孩子去边玩水消暑边放电！今年暑假，致力推动大自然体验的「郊野共学」又有多个适合小朋友去玩的清凉企划，当然包括「森林动冰冰水战」，小朋友可以大玩彩色水弹，跟朋友仔来场水战！更可制作天然植物水果刨冰，又有蜜糖工作坊，即睇消暑活动详情，让孩子们走进森林，展开一场融合感官刺激与手作乐趣的夏日大冒险！

暑假好去处｜森林水战大激斗 制作天然刨冰消暑美味

「森林动冰冰水战」让小朋友在清凉的树荫下拿起水枪、投掷五彩缤纷的水弹，尽情享受水花四溅的战斗刺激感。在森林你追我躲期间，消暑之余，更能锻炼身体协调能力与考验孩子反应。

齐齐入水弹喇！（图片来源：郊外共学）
齐齐入水弹喇！（图片来源：郊外共学）

激战过后，更安排了感官工作坊。小朋友利用植物天然色彩混合调配，加上水果，做出属于自己的夏日色彩刨冰。在亲手制作刨冰与调配健康酱汁的过程中，孩子们能一边品尝冰凉滋味，一边认识大自然的天然植物水果，是堂最生动的绿色饮食课！更有认识蜜糖工作坊可齐齐试食蜜糖，亦有自由活动时间，可顺道参观农庄，自费采摘蔬菜。

（图片来源：郊外共学）
（图片来源：郊外共学）

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除了森林冰爽大战，「郊野共学」在这个暑假亦有多个水上活动适合小朋友，3岁以上即可参与。「无人岛野外求生记｜独木舟探险」带孩子走出舒适圈，一齐离开城市到荒岛探险，由「学」到「做」亲身体验野外求生技能，包括野外生火、简易煲水、学制绳索支架，更可以在野外烤棉花糖，真正走入大自然，是个很好的成长历险。

（图片来源：郊野共学）
（图片来源：郊野共学）

想小朋友爱惜大自然，最好就是身体力行与小朋友去「落场」体验，「亲子独木舟体验 ＋ 净滩活动」将由专业教练指导，一起划独木舟去探索外岛（洋洲＋白沙洲），再亲身参与净滩，培养环保意识，活动既可训练手眼协调，又能培养团队合作精神，亲子感情也会增进不少呢！

（图片来源：郊外共学）
（图片来源：郊外共学）
（图片来源：郊外共学）
（图片来源：郊外共学）

 

森林动冰冰水战
日期：8月2、16、23日
时间：14:00 - 15:30，15:30 - 17:00
费用： $198 / 位 （大小同价）
对象：2岁或以上小朋友与家长
活动地点： 大埔林村新塘 （公共巴士及 小巴可以到达集合地点）
详情：＞＞按此＜＜

亲子独木舟体验 ＋ 净滩活动
日期：8月16日（星期日）
对象：3岁以上（需家长陪同）
详情：＞＞按此＜＜

无人岛野外求生记｜独木舟探险 
日期：8月16日（星期日）
对象：3岁以上（需家长陪同）；10岁以上可独立参加
活动时长：全程约3小时
详情：＞＞按此＜＜

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