夏天贪凉易阴暑「冻亲」脾胃 中医提醒「三要三不要」2款夏日护阳食疗推介｜亲子健康

亲子健康｜7月盛夏来临，暑假开始，小朋友最开心的莫过于吹着冷气、吃着雪糕。但家长很快发现，孩子变得胃口差、吃饭不香，甚至容易腹泻、手脚冰冷、精神萎靡？这在中医称为「阴暑」，根源往往不在于「热」，而在于「寒」。

甚么是「阴暑」？

很多人以为中暑就是「阳暑」 —— 在高温下暴晒、大量出汗后出现头晕、口渴、发热，但其实夏天还有一种更常见的「阴暑」：

阳暑 阴暑 成因 高温暴晒、大量出汗 贪凉受寒（吹冷气、食冻饮） 症状 高热、口渴、面红、大汗 发冷、头痛、无汗、腹泻、胃口差 调理方向 清热解暑（如绿豆汤） 温中散寒、健脾祛湿

阴暑的本质是「外寒内湿」：冷气、冷饮让寒气从皮肤或口鼻侵入，束缚体表阳气；同时寒凉损伤脾胃，导致运化失常，湿气内生。这就是为甚么小朋友吹冷气、吃雪糕后，反而容易感冒、腹泻、没胃口。

（AI生成示意图）

雪糕、刨冰、冻饮 中医怎么看？

说到吃冰，家长可能会有疑问：「夏天那么热，完全不能吃冰吗？」其实，《本草纲目》中确有记载冰能「解烦渴，消暑毒」，说明冰本身具有降热消暑的功效。但李时珍亦同时提醒，冰性大寒，「脾胃虚寒者勿食」，强调不可滥用。换句话说，冰可以作为偶尔的「疗法」，但绝不适合成为日常的「饮料」。夏天过度食用冻饮，对小朋友有三重影响：

（图片来源：PhotoAC）

寒伤脾阳，运化失职：脾胃喜欢温暖，讨厌寒凉。雪糕、刨冰等低温食物进入胃中，如同「冷水浇火」，直接损伤脾胃阳气。阳气不足，无法运化食物，就会出现胃口差、腹胀、大便稀溏、舌苔白腻； 寒凝气滞，不通则痛：寒性收引，会使气血运行不畅。小朋友吃太多冷饮后，容易出现阵发性腹痛（尤其肚脐周围），这就是寒凝气滞的表现。长期如此，可能影响肠道蠕动功能； 湿浊内生，形成恶性循环：脾主运化水湿，脾胃受伤后，水湿无法正常代谢，就会在体内堆积成「湿浊」。湿性黏滞，会进一步阻碍气机，让孩子觉得身体沉重、精神疲倦、口淡无味，形成「越没胃口→越想吃冰→脾胃越虚」的恶性循环。

为甚么吃冰后反而更渴？冻饮只能暂时降低口腔温度，但会损伤脾胃运化功能，导致津液无法正常输送到全身，出现「越喝越渴」的假性口渴。

（图片来源：Shutterstock）

守住脾胃阳气 三要三不要

想要孩子度过一个健康暑假，饮食与生活习惯需遵循「护阳」原则。

三不要

不要空腹吃冷：雪糕、冰水尽量避免空腹食用，以免直接刺激胃肠黏膜； 不要冷气直吹：睡觉时冷气出风口不要对着孩子，尤其要保护肚脐（神阙穴）和背部，这两个部位最容易受寒； 不要过度清淡：夏天出汗多，消耗大，若只吃白粥青菜，营养不足且易伤阳气，适量摄取蛋白质（如鸡肉、鱼肉）是必要的。

（图片来源：PhotoAC）

三要

要吃「温」性食物：俗语说「冬吃萝卜夏吃姜」。早晨适量食用姜，可以温升阳气，帮助脾胃运化； 要喝「温」水：即使天气热，也建议让孩子喝常温水或温水，减少冰水对肠胃的刺激； 要适度出汗：每天安排适量户外运动，让身体自然出汗，有助于排出湿气，通畅气机，但出汗后需及时擦干，避免吹风受凉。

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夏日护阳食疗推介 温而不燥

夏天调理脾胃，不宜大补，应以「温中健脾、清淡易消化」为主。以下两款食疗，既能开胃，又不伤阳气。

点击图片浏览夏日护阳食疗详情：

如果孩子已经「阴暑」了 怎么办？

若孩子出现怕冷、无汗、头痛、腹泻、胃口差等阴暑症状，可先采取以下措施：

立即停止冷饮：改喝温开水或生姜红糖水（生姜三片加适量红糖，煮水饮用）； 温敷肚脐：用暖水袋或贴式暖包（注意温度，避免烫伤）温敷肚脐周围15至20分钟，帮助散寒； 轻柔按摩：顺时针轻揉腹部，或按揉足三里穴（膝眼下三寸），帮助恢复脾胃运化； 及时就医：若症状持续或加重（如高烧、严重腹泻），应及时就医，排除其他疾病。

（图片来源：PhotoAC）

妈妈的温馨提示 妈妈也要防「冷气病」

照顾孩子的同时，妈妈往往也是办公室冷气环境的「重灾户」。长时间吹冷气，妈妈容易出现肩颈酸痛、手脚冰冷，甚至月经不调，这也是阳气受损、寒湿凝滞的表现。

建议妈妈在办公室准备一条小披肩或外套，保护颈背与膝盖。下班后可用热水泡脚15分钟，驱散寒气。妈妈身体温暖，情绪才会稳定，才能更好地陪伴孩子度过暑假。

（图片来源：PhotoAC）

结语 阳气足，成长好

夏天是孩子生长发育的黄金期，而脾胃是气血生化之源。保护好脾胃的阳气，不仅能让孩子胃口大开、吃得下，更能让营养吸收得好，长得高壮。这个暑假，让我们少一点冻饮，多一点温暖。守住阳气，让孩子拥有健康活力的夏天。

古铠纶中医师

康河中医诊所顾问中医师，中医专栏作家，在香港行医逾十年，曾获英国外交部志奋领奖学金，留学剑桥。身为三孩之父，磨练出宝贵的育儿保健心得。他的经历充满生活智慧，关心解决家庭男女老少的疑难杂症。著作有《中医爸爸的儿科天书》。

古铠纶中医师

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