90后升学专家妈妈从「一打一」到「一打二」的4大育儿启发：不要忘记自己的名字

几年前做升学顾问，帮家长规划子女前途，总觉得自己客观理性；直至自己成为妈妈，才明白那份「旁观者清」有多轻盈。前几个月，我家迎来第二个女儿，从「一打一」升级到「一打二」，每日的混乱与甜蜜，都像坐过山车 —— 而这部过山车，香港妈妈应该最熟悉。

90后妈妈的育儿4大启发

以前做一个孩子的妈妈，觉得世界尚可掌控；现在两个，才发现「掌控」是种奢望，学会「随机应变」才是生存之道。这几个月，我摸索出几样小心得，未必适合每个家庭，但希望给同路人一点共鸣。

1. 接受「混乱是常态」 放下完美妈妈的包袱

家姐曾经很乖巧，妹妹出世后，她开始扭计、唔肯瞓觉。起初我内疚又暴躁，觉得自己失败。后来我明白，三岁的孩子不是「曳」，而是在用仅有的方式喊：「妈咪，我都需要你。」现在我会刻意每日拨15分钟「家姐专属时间」，关掉手机，只陪她睇书、画画、倾偈。妹妹有时在旁边喊，我告诉自己：喊一阵唔会有事，但家姐的失落会累积。结果家姐反而慢慢学会温柔摸妹妹，主动帮手攞尿片。混乱中，我们不必事事完美，只要让每个孩子感到「被看见 」。

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2. 善用队友 —— 即是老公、长老、工人姐姐

香港双职家庭多，就算全职妈妈，也不可能24小时燃烧。我同先生协议：夜晚妹妹喊，他负责换片，我负责喂奶；周末他带家姐去公园放电，我争取小睡。外佣未到之前，我们请钟点煮饭，贵少少但换来精神健康。作为升学顾问，我看过太多家庭因育儿压力而关系紧张，其实「揾帮手」不是失败，而是智慧。记住：妈妈快乐，全家先会快乐。

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3. 降低标准 善用「80够好法则」

以前我会手打蔬果泥、屋企一尘不染、事事都想做好100分。现在？房间乱一点也没关系、家姐偶尔睇半小时卡通，地板有饼碎就由佢。我不是懒，而是明白精力要分配 —— 当你半夜要起身安抚两个喊包，朝早要处理公司事，那些「应该做」的清单，不如「做得到」的清单重要。孩子需要的是情绪稳定的妈妈，不是全能超人。

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4. 不要忘记自己的名字

很多妈妈生完第二胎，彻底变成「某某妈妈」，连自己钟意食咩、睇咩剧都忘记。我坚持每星期有一晚独自落街散步15分钟，听住Podcast或者纯粹放空。那个15分钟，我不是妈妈，不是太太，不是顾问，只是一个想唞气的90后女子。这短暂喘息，反而令我返屋企时更有耐性。

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最后，想对所有忙到头晕的妈妈说：你觉得辛苦，因为你太尽责。家姐会突然锡妹妹一啖，妹妹望住家姐大笑，那些瞬间足以抵消所有疲惫。正如我常对升学家长讲：「成长没有标准时间表。」育儿也一样。我们不必做满分妈妈，只需做一个「够好」的妈妈 —— 够好去爱，够好去承认自己有限，够好去拥抱每一天的混乱与惊喜。共勉之。

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

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