香港儿童探索博物馆化身「小小食物考察员」 7大互动展品探索饮食知识｜暑假好去处

今个暑假，想带子女度过一个充满教育意义的玩乐之旅？香港儿童探索博物馆全新主题展览「食物考察队」，可让小朋友化身「小小食物考察员」，展开一场从产地到餐桌的知识探索之旅 ！

暑假好去处｜香港儿童探索博物馆全新主题展览「食物考察队」

香港儿童探索博物馆全新主题展览「食物考察队」展览以「学饮食，学惜食」为核心 ，设有七大全新互动展品。先「打开大自然的宝库」，探索食物原始的面貌；然后化身「惜食运输小特工」，完成食物运输任务，从中可了解食物来源、运输距离与能源消耗，培养珍惜食物的意识；再走进「研究好『煮』意」，认识食材原貌与烹调方式，激发对烹饪与饮食的好奇心之余，亦可体验食物从制作到端上餐桌的旅程，还可于探索中丰富与食物相关的词汇，掌握健康烹饪的方法！

暑假好去处｜香港儿童探索博物馆全新主题展览「食物考察队」（图片来源：香港儿童探索博物馆）

小朋友亦可在「身体充电站」了解正餐与零食的分别，轻松培养均衡饮食习惯 ；在「便便研究所」一探饮食与生活习惯如何影响身体，会制造出哪种便便；走进「厨余从哪里来？」的蚯蚓堆肥世界，学习将厨余转化为养份，实践减废生活。还有发掘「蔬果彩虹的宝物」，找出每种颜色蔬果蕴含的独特健康益处。鼓励小朋友「吃出彩虹」，享受多元化的健康饮食！

（图片来源：香港儿童探索博物馆）

随展览附送的专用延展学习册，让儿童在参观后在家里延续对食物的探索，爸妈可透过「家长知多啲」的实用小贴士，鼓励亲子一同延伸学习体验，延续惜食态度。

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「食物考察队」主题展览

日期：即日起至2027年6月（逢星期一休馆）

地址： 筲箕湾道163号Island Walk地下E室及1楼香港儿童探索博物馆

票价： 儿童 $120起，其他人士 $80起（平日与星期六、日及公众假期票价有所不同）

详情：＞＞按此＜＜

查询：9885 2755（WhatsApp）

*场次请参考官网



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