沙田帝都酒店自助餐2大1小亲子优惠 低至$216周末叹火炙和牛寿司 晚餐4小时任食即开生蚝

亲子优惠｜跟小朋友外出用餐，最好选择菜式选择多多的自助餐，一家大小的口味都照顾得到，又可以坐足数小时慢慢叹。于酒店自助餐界超人气的沙田帝都酒店柏丽厅自助餐，今日（17日）推出亲子特惠优惠，人均低至$216即可任食即叫即烧美国极黑牛铁板烧！自助晚餐同样有优惠，可无限量任食生蚝，更可任饮红白酒、气泡酒、Cocktail及Mocktail。即趁优惠快快预订！

亲子优惠｜沙田帝都酒店自助餐新推「亲子2+1」优惠

「澳洲烧西冷、北海道白华豚寿喜烧、蒜蓉焗蚝」平日自助午餐可任食北海道白桦豚寿喜烧，蒜蓉焗蚝，烧牛肉。「环球海鲜、美国极黑牛铁板烧」周末自助午餐则有即煮美食站之余，更有各款海鲜包括刺身，亦有养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧等，还有人气即焗传情达意心太软、Mövenpick雪糕、牛乳布甸。

（图片来源：KKday）

而「环球海鲜、美国极黑牛铁板烧」自助晚餐有各式环球海鲜及鲜美刺身，还有即叫即烧美国极黑牛铁板烧，滋补暖胃的养生炖汤亦是必吃！甜品则有即焗传情达意心太软、Mövenpick雪糕等。至于「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐有齐午市一系列丰富菜式外，更有日本和牛、龙虾、蟹脚等。日本和牛更有多款烹调方式，如铁板和牛、日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司等，红烧花胶鲍鱼鸭掌花菇一品锅亦是一绝，必定有一款啱你口味！

（图片来源：KKday）

部分食材限时供应：

生蚝：于星期一至五（公众假期除外）19:00推出，星期六，日及公众假期则由17:00开始供应。

龙虾：于星期一至五（公众假期除外）19:30推出，于19:00开始每人派发一只龙虾至餐桌。星期六，日及公众假期则17:00-22:00晚市特定时间供应。

日本和牛：于每天19:30-22:00「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴自助晚餐」晚市特定时间供应请留意方案。

「美国极黑牛铁板烧平日自助晚餐」星期一至五（公众假期除外）时段没有生蚝、龙虾、鸭肝、日本和牛供应。

自助晚餐提供红/白酒/气泡酒、果汁、冷泡茶、咖啡等无限提供，并设有的CocktailStation，可任饮即时制作的Cocktail及Mocktail。

* 以上菜单只供参考，或因供应情况而有所更改，并不作另行通知，请以餐厅当天实际供应为准。

（图片来源：KKday）

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【独家快闪优惠｜成人买一送一＋1位儿童半价｜人均HK$216/位】「美国极黑牛铁板烧」周末自助午餐

用餐时间：11:30-14:00

优惠：星期六、日及公众假期HK$648/3（2位成人+1位儿童），平均HK$216/位（原价：成人HK$525/位，儿童HK$243/位）

*现场另收原价加一服务费

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【独家快闪优惠｜买一送一】「美国极黑牛铁板烧」周末自助餐

用餐时段：自助午餐 11:30-14:00；自助晚餐 17:00-19:00

优惠：

．自助午餐：星期六日及公众假期HK$526/2位，平均HK$263/位（原价：K$525/位）

．自助晚餐：星期六日及公众假期HK $584/2位，平均HK$292/位起（原价HK$584/位起）

*现场另收原价加一服务费

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【独家快闪优惠｜成人买一送一＋1位儿童半价｜人均HK$299/位】「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐时段：18:00- 22:00 /19:30- 22:00

优惠：

18:00-22:00 时段：

．星期一至四HK$896/3位（2位成人+1位儿童），平均HK$299/位；

．星期五至日、公众假期及公众假期前夕HK$966/3位（2位成人+1位儿童），平均HK$322/位

（原价：星期一至四成人HK$734/位，儿童HK$323/位；星期五至日、公众假期及公众假期前夕成人HK$784/位，儿童HK$363/位）

19:30-22:00 时段：

．星期一至四HK$851/3位（2位成人+1位儿童），平均HK$284/位，

．星期五至日、公众假期及公众假期前夕HK$906/3位（2位成人+1位儿童），平均HK$302/位

（原价：星期一至四成人HK$734/位，儿童HK$313/位；星期五至日、公众假期及公众假期前夕成人HK$734/位，儿童HK$343/位）

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（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$347/位起】「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐时段：18:00- 22:00 /19:30- 22:00

优惠：

18:00-22:00 时段：

．星期一至四HK$734/2位，平均HK$367/位；

．星期五至日、公众假期及公众假期前夕HK$784/2位，平均HK$392/位

（原价：星期一至四HK$734/位；星期五至日、公众假期及公众假期前夕HK$784/位）

19:30-22:00 时段：

．星期一至四HK$694/2位，平均HK$347/位，

．星期五至日、公众假期及公众假期前夕HK$734/2位，平均HK$367/位

（原价：星期一至四HK$694/位，星期五至日、公众假期及公众假期前夕HK$734/位）

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）：即日起至2026年7月21日

用餐日期：2026年8月1日至2026年8月31日

地址：沙田白鹤汀街8号帝都酒店3楼柏丽厅

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