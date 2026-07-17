迎接呈分试新制全面解读「88844222」 校长x老师x家长实战贴士｜《亲子王》新一期精选

教育局于2024年10月宣布，在2026学年小五下学期优化呈分试科目比重，他们将是出战呈分试新制的学生；除了中英数三大主科，以及向来需呈分的视艺与音乐外，由常识科科分拆的科学科、人文科与首次纳入呈分的体育科，将会一并计算。面对科目比重改变，家长既有温习压力，对部署呈分试更无从入手。其实只要更有策略，力求捍卫每一分，为呈分试打一场漂亮的仗！

科学科讲究灵活

极推动电子学习的救世军田家炳学校李安迪校长坦言，在过去学年，学生对科学科展现超强的投入感。「很多学生在上科学课时，会自发带备各种意想不到的日常物品做实验，如在测试物品导电性的课题中，有同学带柠檬，也有同学在家中剪下自己的头发带返校测试。」为了应对科学科的首次呈分试，学校部署重点是打破传统盲点，帮助学生将这份「强大的动手能力」转化为「学术得分」，并引导家长思维转型。

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救世军田家炳学校李安迪校长（图片来源：受访者提供）

人文科着重逻辑整理

早于2016年，保良局田家炳小学已自行分拆人文科及科学科，累积了多年经验，李伟逑校长亦曾担任「小学人文科课程规划与管理工作坊」嘉宾讲者。经过首学年完整人文科教学与评估，李校长形容学生的学习表现各有特色。「小一学生最大强项是充满好奇心，乐于分享感受；惟年纪尚小，难以把观察完整组织成文。」至于小四学生基础常识记忆稳定，能灵活运用课本图表作答。「他们的弱点集中在时事生活化题及综合分析题，学生始终较少留意身边社会议题，作答时容易只是单一角度切入，欠缺多角度思考。」

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保良局田家炳小学李伟逑校长（图片来源：受访者提供）

扭转中文劣势的习惯

专注于中文教学的Ms Zola，曾出版《中文写作手册》和《每周阅读理解综合练习》，说到中文之难，Ms Zola不讳言中文字笔划多，对初小来说，单是认字写字已大花功夫，升上高小面对呈分试，更讲求温习方法、学习态度和习惯。Ms Zola认为大家先不用判中文死刑，只要养成一个温习习惯，已经能扭转形势，就是「纠正不小心错误」。

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「Ms Zola 写作学院」Ms Zola（图片来源：受访者提供）

分：小心魔法赶走英文大意

升读小五，面对下学期的英文呈分试，与其操练习，社交平台「程妈妈亲职教育」的程妈妈认为，不如趁未开学，家长陪孩子炼成「小心魔法」。以英文呈分的阅读理解来分析，程妈妈说大部部分的大意，如阅读理解忘记转Tense，全因为眼快手快、大脑跳线或未建立好检查习惯所致，为了应付呈分试，家长趁暑假可以实行「英文版无痛魔法」，帮孩子精准补底。

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「程妈妈亲职教育」程妈妈（图片来源：受访者提供）

趁放假多练数学

数学科如能稳夺高分，往往能调高整体成绩。《备战数学呈分试全攻略》一书的其中两位作者：生命动力培训及辅导有限公司总监、Kinetic Life 「脑力学习教室」主任导师宝宝老师（谭宝云）与资深前小学数学科老师、Kinetic Life 「脑力学习教室」导师（数学科）Miss Ellen（刘丽珠），认为面对数学呈分，理应早于小四便准备，因为数学科是建构式学习，学新课题前必须先稳固已有知识，因此暑假是温故知新的好日子。

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Kinetic Life 「脑力学习教室」导师（数学科）Miss Ellen（图片来源：受访者提供）

Kinetic Life 「脑力学习教室」主任导师宝宝老师 （图片来源：受访者提供）

想知更多备战呈分试的方法，就留意今次《亲子王》「封面故事」的详细报道。

暑假玩不停 小心手足口病悄悄出现

近日香港及广东地区手足口病个案明显上升，不少家长开始担心孩子在学校或游乐场所会「中招」。有家长问：「有何方法避免感染？」现实是手足口病传播力强，特别是在幼童群体中，很难完全隔绝。但家长若能掌握正确的预防观念、及早辨识症状，并配合适切护理，已能大大降低风险及减少不必要的恐慌。

（AI生成示意图）

9岁港产棋王力压127名强手夺冠！专访余泓熹

「赢棋很快乐，因为我喜欢动脑筋击败对手！」眼前笑容灿烂的泓熹，今年只有九岁。平日面对功课簿总爱叫闷的他，一坐到棋盘前，却能全神贯注两小时。在早前的全国象棋赛事中，他经历过连胜的兴奋，也尝过大意失误的懊悔，最终凭着一颗冷静的心，在全国赛U10组别创造历史，为香港夺得首座冠军奖杯。

（图片来源：《亲子王》）

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