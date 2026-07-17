Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

免费生命教育互动展玩转4大生活主题互动装置+亲子绘本共读活｜暑假好去处

亲子
更新时间：13:10 2026-07-17 HKT
发布时间：13:10 2026-07-17 HKT

各位爸妈，暑假想带小朋友去一个既好玩、又能启发思考的地方，可以参与于7月25日、由生活书院与陈廷骅基金会合办的「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」互动展览。到时可于石硖尾JCCAC有将生命教育课堂转化为好玩的互动装置，还有多个亲子工作坊与绘本共读活动，费用全色，更可看到全新推出的两本本地原创绘本呢！即睇活动详情与参加方法。

暑假好去处｜免费生命教育互动展  全新本地原创绘本带孩子反思

暑假好去处｜免费「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」互动展览将有亲子绘本活动。（AI生成示意图）
暑假好去处｜免费「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」互动展览将有亲子绘本活动。（AI生成示意图）

「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」展览围绕「自然、食农、社区、公民」四大生活主题，同时打破传统「排排坐」的学习框架，透过体验式玩乐，引领孩子探问自己和他人的感受，从而学习由自己出发，温柔地关怀身边的人、社区与大自然。

「慈悲为本生命教育计划」课堂经验（图片来源：生活书院）
「慈悲为本生命教育计划」课堂经验（图片来源：生活书院）

点击图片浏览暑假好去处详情： 

开幕日更会发布两本全新本地原创绘本《这个游戏不简单》及《树上有只珍珠龙》，绘本均取材自真实的课堂经验，从初小学生的童真视角出发。由曾获被誉为「儿童书界奥斯卡」之称的波隆那插画奖的Joanne Liu绘画的《这个游戏不简单》，讲述主角们在小息玩游戏时，因不断新增规矩而变得疯狂滑稽的故事，引导孩子拉阔「输赢」概念，思考人与人之间的公平与迁就。

《这个游戏不简单》由曾获被誉为「儿童书界奥斯卡」之称的波隆那插画奖的Joanne Liu绘画。（图片来源：生活书院）
《这个游戏不简单》由曾获被誉为「儿童书界奥斯卡」之称的波隆那插画奖的Joanne Liu绘画。（图片来源：生活书院）

而由四度入围波隆那大奖的张韵珊所绘的《树上有只珍珠龙》，则讲述一个只爱卡通卡的男孩，如何透过遇见树上「珍珠龙」的转捩点，累积对自然的感情，可启发孩子的好奇心，发现每一种生命之间的连结。 展览现场更会同步展出包括廖倍恩、林建才和Kori Song等艺术家斑斓系列的原稿作品，带大、小朋友走进充满童真的绘本世界。  

由四度入围波隆那大奖的张韵珊所绘的《树上有只珍珠龙》。（图片来源：生活书院）
由四度入围波隆那大奖的张韵珊所绘的《树上有只珍珠龙》。（图片来源：生活书院）

展览期间亦设有一系列免费亲子活动。除了7月25日的绘本分享会，更有绘本艺术家亲自带领的亲子工作坊（7月26日及8月1日），以及联乘跨领域导师带领的共读活动，非常适合一家大细参与，共度一个充满人情味的温馨周末！

（图片来源：生活书院）
（图片来源：生活书院）

「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」
互动展览日期： 7月26日至8月2日（7月25日为开幕暨发布会活动）
时间： 11:00 - 19:00（8月2日至17:00）  
地址：石硖尾白田街30号JCCAC赛马会创意艺术中心中央庭园  
费用：全免（部分工作坊须预先报名）  
详情及报名： ＞＞按此＜＜

相关文章｜香港书展2026｜2026书展开锣！17大书商优惠+好书推介 附特备活动时间表与电子优惠券

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
21小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
4小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
5小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
6小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
7小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
19小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
21小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
21小时前
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
影视圈
4小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
2026-07-16 13:41 HKT