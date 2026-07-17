免费生命教育互动展玩转4大生活主题互动装置+亲子绘本共读活｜暑假好去处

各位爸妈，暑假想带小朋友去一个既好玩、又能启发思考的地方，可以参与于7月25日、由生活书院与陈廷骅基金会合办的「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」互动展览。到时可于石硖尾JCCAC有将生命教育课堂转化为好玩的互动装置，还有多个亲子工作坊与绘本共读活动，费用全色，更可看到全新推出的两本本地原创绘本呢！即睇活动详情与参加方法。

暑假好去处｜免费生命教育互动展 全新本地原创绘本带孩子反思

暑假好去处｜免费「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」互动展览将有亲子绘本活动。（AI生成示意图）

「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」展览围绕「自然、食农、社区、公民」四大生活主题，同时打破传统「排排坐」的学习框架，透过体验式玩乐，引领孩子探问自己和他人的感受，从而学习由自己出发，温柔地关怀身边的人、社区与大自然。

「慈悲为本生命教育计划」课堂经验（图片来源：生活书院）

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开幕日更会发布两本全新本地原创绘本《这个游戏不简单》及《树上有只珍珠龙》，绘本均取材自真实的课堂经验，从初小学生的童真视角出发。由曾获被誉为「儿童书界奥斯卡」之称的波隆那插画奖的Joanne Liu绘画的《这个游戏不简单》，讲述主角们在小息玩游戏时，因不断新增规矩而变得疯狂滑稽的故事，引导孩子拉阔「输赢」概念，思考人与人之间的公平与迁就。

《这个游戏不简单》由曾获被誉为「儿童书界奥斯卡」之称的波隆那插画奖的Joanne Liu绘画。（图片来源：生活书院）

而由四度入围波隆那大奖的张韵珊所绘的《树上有只珍珠龙》，则讲述一个只爱卡通卡的男孩，如何透过遇见树上「珍珠龙」的转捩点，累积对自然的感情，可启发孩子的好奇心，发现每一种生命之间的连结。 展览现场更会同步展出包括廖倍恩、林建才和Kori Song等艺术家斑斓系列的原稿作品，带大、小朋友走进充满童真的绘本世界。

由四度入围波隆那大奖的张韵珊所绘的《树上有只珍珠龙》。（图片来源：生活书院）

展览期间亦设有一系列免费亲子活动。除了7月25日的绘本分享会，更有绘本艺术家亲自带领的亲子工作坊（7月26日及8月1日），以及联乘跨领域导师带领的共读活动，非常适合一家大细参与，共度一个充满人情味的温馨周末！

（图片来源：生活书院）

「同鸣共感 —— 慈悲为本生命教育计划」

互动展览日期： 7月26日至8月2日（7月25日为开幕暨发布会活动）

时间： 11:00 - 19:00（8月2日至17:00）

地址：石硖尾白田街30号JCCAC赛马会创意艺术中心中央庭园

费用：全免（部分工作坊须预先报名）

详情及报名： ＞＞按此＜＜

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