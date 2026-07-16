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是父母还是上司？学业成绩都要做绩效表？跟孩子讨论学业成绩要有这3个窍门｜儿童心理

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更新时间：19:12 2026-07-16 HKT
发布时间：19:12 2026-07-16 HKT

每逢学年结束，家长翻看成绩表时，总难免对孩子的表现有所失落或期望。有些家长会不自觉流露失望，有些则急于鼓励，甚至过度赞美，希望孩子「下次更好」。在临床工作中，我常见到一种矛盾现象：父母出于爱而提高期望，却同时为孩子带来无形压力。究竟这种期望，对孩子的成长是助力还是阻力？关键不在于「有没有期望」，而在于期望背后的心理动机，以及孩子如何感受到这份爱。

我们是否高估了孩子？

不少家长心中都有一句话：「我嘅仔女其实唔差。」这份信念本身没有问题，但当它变成一种过度理想化，就值得留意。从心理学角度看，这往往涉及「投射」 —— 父母把自己未完成的愿望，或对成功的想像，放到孩子身上。

（AI生成图片）
（AI生成图片）

在香港这个成绩导向的环境中，排名、奖项、课外成就，很容易成为比较的指标。有些家长会花大量时间搜寻教材、分析考题，甚至预设孩子应该达到某个位置。表面上是为孩子铺路，实际上亦可能是在寻找一种自我肯定：「我教得好，所以孩子应该成功。」我常提醒家长：孩子不需要完美的父母，而是需要一个能真诚回应他状态的人。当我们过度理想化孩子时，反而容易忽略他真实的能力与节奏。

家长翻看成绩表时，总难免对孩子的表现有所失落或期望。（AI生成图片）
家长翻看成绩表时，总难免对孩子的表现有所失落或期望。（AI生成图片）

当期望变成压力

孩子其实很敏感，他们能感受到父母的语气、表情，甚至沉默中的失望。当期望过高，孩子内心会出现拉扯：一方面希望令父母开心，另一方面又害怕自己做不到。「无条件正面关怀」意思是孩子需要感受到：即使表现不理想，依然被接纳与爱。如果孩子慢慢理解到「只有表现好才被肯定」，他们就会把价值建立在成绩上。我见过两种常见反应：一种是过度努力、追求完美的孩子，他们不敢失败，也不敢表达负面情绪；另一种则是逐渐放弃，因为「反正都达不到期望」。
无论是哪一种，长远都会影响自尊感和抗逆力。当失败变成一种威胁，而不是学习的一部分，孩子自然会对挑战却步。

孩子其实很敏感，他们能感受到父母的语气、表情，甚至沉默中的失望。（AI生成图片）
孩子其实很敏感，他们能感受到父母的语气、表情，甚至沉默中的失望。（AI生成图片）

在爱与现实之间取得平衡

如果我们希望孩子健康成长，第一步是觉察自己的期望来源。孩子不是我们的延伸，而是一个有自己节奏和特质的人。在日常相处中，我会鼓励家长把焦点由「结果」转向「过程」。例如，与其问「点解今次考得唔好」，不如留意孩子在准备过程中的努力和困难。同时，也要观察孩子的情绪反应 —— 他是失望、焦虑，还是其实已经很努力但感到无力？

真正能支持孩子的，不是完美的表现，而是一种稳定的关系 —— 让他知道，不论结果如何，家，都是安全的。（AI生成图片）
真正能支持孩子的，不是完美的表现，而是一种稳定的关系 —— 让他知道，不论结果如何，家，都是安全的。（AI生成图片）

适当让孩子看到我们的不完美也很重要。当父母愿意分享自己的挫折经验，孩子会明白：原来犯错并不可怕，成长本来就包含不确定与调整。真正能支持孩子的，不是完美的表现，而是一种稳定的关系 —— 让他知道，不论结果如何，家，都是安全的。

给家长和孩子讨论学业成绩的3个小贴士

  1. 先回应情绪，再讨论成绩，让孩子感到被理解；
  2. 多肯定努力与过程，少用比较或标准化批评；
  3. 定期自我反思：「这个期望，是为孩子，还是为自己？」

临床心理学博士郑颖珩Profile
．婚姻及家庭治疗师
．亚洲家庭治疗学院院士
．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩
临床心理学博士郑颖珩

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