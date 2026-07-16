儿童职业体验｜免费玩2大航空体验工作坊 MCP新都城中心做Cinnamoroll小机长/空中服务员

不少孩子梦想成为飞机师、空中服务员，可以一边工作一边认识世界。这个暑假，Cinnamoroll小机长与Usahana小空服带你遨游「Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园」六大航空打卡位，教大家做个「初级」机组人员。即睇假好去处活动详情与免费玩儿童职业体验工作坊报名方法。

暑假好去处｜Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园6大航空打卡位

4.5米高巨大化Cinnamoroll机长乘坐全长12米的「梦想飞行号」抵达将军澳MCP新都城中心，迎接各位冲上云霄。穿过天际彩虹拱门来到「梦想航道登机大堂」，细阅航班显示屏上的资讯，之后再到「Gate『C』登机柜台」，地勤Cinnamoroll会帮大家check-in与寄存行李；梦幻专属机舱上有粉红爱心头等舱座位，可爱的空姐Usahana将推着餐车服务大家，也可到驾驶舱握住驾驶杆打卡。

暑假好去处｜Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园6大航空打卡位（图片来源：MCP新都城中心）

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儿童职业体验｜2大航空体验工作坊

想成为天际航程的主角，就要参加两大航空体验工作坊。「小机师模拟飞行体验工作坊」由现役本地民航机师及航空业专业人士所组成的香港青年航空学会合办，导师会与小学员分享飞行趣味小知识及专业经验，设有专业模拟飞行程式及飞行器，配合三面LED屏幕的「一对一模拟驾驶体验」，小机师可一试「飞越」香港国际机场上空！

（图片来源：MCP新都城中心） ​

「小小空中服务员体验工作坊」则会以互动方式让小朋友透过职业模拟游戏，学习飞安知识、航空服务礼仪及空中服务员的日常职责，更可模拟与客人对答及派送餐点，训练小朋友应对不同状况的能力及提升自信心。

（图片来源：MCP新都城中心）

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Cinnamoroll & Usahana梦幻联乘期间限定店7月21日登场

粉丝们亦要留意于7月21日登场的「Cinnamoroll & Usahana期间限定店」，店内将有逾200款Cinnamoroll及Usahana主题精品，包括毛公仔锁匙扣、个人用品等，打卡后可以去入手心水商品。到时更会有机会遇上化身游客的Cinnamoroll 及 Usahana，扫货时记得和他们拍照留念呀！同时在商场消费满额亦有机会换领帅萌机长Cinnamoroll针织袋、活泼空姐Usahana针织袋、Cinnamoroll颈枕连眼罩或Cinnamoroll陶瓷面碗、主题防UV折伞等，shopping时就不要错过喇！

（图片来源：MCP新都城中心）



Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园

日期：即日起至8月30日

时间：10:00 - 22:00

地点：将军澳新都城中心MCP CENTRAL L1天幕广场

2大航空职业体验工作坊

换领日期：由即日起至8月30日或换完即止

换领时间：12:00 - 22:00

换领地点：MCP CENTRAL （新都城中心 2 期）L1会员专区

换领详情： H COINS会员于场内以电子货币即日消费满$1,500，即可换领指定航空职业体验工作坊

名额1个。

小机师模拟飞行体验工作坊

日期：7月18 - 19日，8月1 - 2、15 - 16、29 - 30日

时间：12:00 - 18:45（45分钟1节）

名额：每节5个（先到先得，换完即止）

小小空中服务员体验工作坊

日期：7月25 - 26日，8月 8 - 9日

时间：14:00 - 16:00（55分钟1节）

名额：每节10个（先到先得，换完即止）

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