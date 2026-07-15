夜钓墨鱼团买二送二低至$149、第3位加$88 将蓝蝴蝶大桥夜景/即钓即煮墨鱼｜亲子好去处

每年夏天都是钓墨鱼旺季，特别是暑假期间，夜钓墨鱼就成为热门的夏日活动！晚上带孩子坐船夜钓墨鱼团，一边钓墨鱼，一边享受微凉海风，享受难得的亲子时光。今日（15日）就有夜钓墨鱼快闪优惠，在钓墨鱼旺季有夜钓墨鱼团买二送二，每人只需$149，便可以夜钓墨鱼4小时，更可即钓即煮即时享用！即刻去抢快闪优惠！

亲子好去处｜夜钓墨鱼团买二送二 欣赏将蓝蝴蝶大桥夜景

每年的4至9月「钓墨鱼」旺季，而夜钓墨鱼就成为热门的夏日活动！在船上边吹著微凉海风，边钓墨鱼，既好玩又舒服，如果可以同步欣赏香港夜景更叫人兴奋！

限时快闪优惠！夜钓墨鱼团买二送二（图片来源：kkday）

今次推介的夜钓墨鱼团，可选择于尖沙咀码头、观塘公众码头或西贡公众码头出发，如在维港上船更可沿途欣赏湾仔会展及中环一带的夜景。夜钓墨鱼专船将带你前往钓墨鱼热点 — 将军澳或西贡夜钓墨鱼。这些海域较为安静，特别是西贡为东边墨鱼热点海域，船程短，夜钓时间更充裕，收获往往特别丰富，鱼获更可即场由船家烹调，一试最新鲜的墨鱼！

（图片来源：KKday）

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集合时间及地点：

．尖沙咀码头（钟楼下）：18:45 集合，19:00-22:45 出海，22:45尖沙咀码头解散

．观塘公众码头（近观塘海滨公园）：19:10 集合，19:10-22:30 出海，22:30观塘码头解散

（交通：观塘港铁站B3出口沿开源道步行10-15分钟）

．西贡3号码头：18:30 集合，18:30-22:30 出海，22:30西贡码头解散

活动亮点：

．市区游艇，钓墨鱼及欣赏维港夜景，适合不同类型水上派对、家庭活动；

．提供钓墨鱼工具，船家可替客人即场烹调所钓到的新鲜墨鱼；

．船上设冷气、保温箱、卡啦OK、音响等；

．最多可容纳50人，可于市区码头上船。

（图片来源：KKday）

【独家快闪｜买2成人送2儿童】2大2小同行低至5折｜夜钓墨鱼之旅｜墨鱼即场烹调｜将蓝蝴蝶大桥（尖沙咀/观塘码头出发）/西贡滘西州（西贡出发）

优惠：HK$596/组，平均HK$149/位（原价HK$298/位）

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费用包含：

．导游/领队服务费

．专用钓鱼工具借用

．船家即钓即煮熟食服务

．每人免费饮用水1支

．游艇责任第三者保险及旅游平安保险

*不含：行程结束后回程交通及个人消费

优惠详情：

早鸟优惠期（预订期）：2026年7月15日10:00至7月21日23:59

出发日期：2026年7月17日至8月31日逢周五至日

*如预订日子无法成团，服务供应商会至少出发前一天安排通知及可获改期，不设退款

*鱼获不能保证，收获可能因为天气、风向、水流等影响

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