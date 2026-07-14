荃湾广场一站式玩水陆竞技挑战 创意学习工作坊做小店长、小匠人｜暑假好去处

放暑假喇，是时候同小朋友一齐开启「玩到尽」的长假模式！爸妈又想shopping但又想让小朋友放电，可以到荃湾广场「HYPER · KIDS 水陆跃动挑战站」，5大夏日必玩体验大玩消暑水上竞技之余，更有创意学习工作坊可以学做小店长、小匠人，全面激发小朋友的潜能！即睇活动详情与报名方法。

暑假好去处｜荃湾广场巨型充气障碍赛挑战+水上竞技场

夏日炎炎玩水最消暑，荃湾广场L5空中乐园将会变身成为清爽又刺激的 「HYPER全能水上竞技场」，内有逾1,600呎巨型水池，可一次过玩齐10项全能水上挑战，如考验速度、平衡与爆发力的的「水上滚筒」与「水上竞技RUN」，也有让大、小朋友体验「轻功」的「水上忍者」，可以一边玩一边冲关破浪！当然不少得去年极受欢迎的DECATHLON 「直立板及独木舟水上体验教室」，在专业教练指导下╴血新手都可以安心玩，于繁市中玩「直立板」绝对amazing！

（图片来源：荃湾广场）

玩水后又可到商场的 L1中庭挑战「Hyper充气极限障碍赛」，当中有20项大、小挑战，让小朋友尽情体验弹、跳、爬、冲。场内有3大冒险区域，包括考验身手与敏捷度的「极限忍者障碍历险」、引爆无敌观察力与反应力的「智勇机关障碍赛」，以及让孩子释放电力与汗水的「乐动弹跳竞技场」，玩齐3大挑战，可全方位激发孩子的运动潜能！于指定周末，更有Live DJ驻场助阵，以节奏感十足的儿歌remix带动全场气氛，大、小朋友齐齐跟住音浪一齐弹跳，绝对Hyper！

（图片来源：荃湾广场）

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自选Summer Camp 独家工作坊做小店长、小匹人

放电后又可参加各式各样的独家工作坊，寓教于乐的Learning Kids自选Summer Camp有个创意联乘、独家职人体验及匹克球班，包括「英语匹克球初体验」、「英语画碟甜品工作坊」、「DECATHLON小店长体验」、「The Overlander小小店长体验」及「美食学堂」等等独家工作坊，小朋友可按兴趣自由配搭，将学习融入体验。

DECATHLON小店长体验（图片来源：荃湾广场）

DECATHLON小店长体验（图片来源：荃湾广场）

还有首度联乘的 「YATA × TAMIYA打造四驱车小小训练基地」，除了可入手各式迷你四驱车与改装配件外，更可即场砌车及免费对战，并于8月尾在L1中庭举行争霸大赛，配合B1「爆旋陀螺对战基地」，各位小车手与陀螺高手可到场一较高下！另外，亦可欣赏「DECATHLON Summer Stars小小设计师亲子Fashion Show」，得奖小朋友将走上伸展台，发挥运动时尚潜能！

英语匹克球初体验（图片来源：荃湾广场）

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HYPER充气极限障碍赛开放详情

日期：7月16日 - 8月28日

时间：星期一至五 15:00 - 20:00；星期六、日13:00 - 20:00

地点：荃湾广场L1中庭

对象：2 - 12岁儿童

换领名额：每节20组（1位小童连同一位18岁以上家长为一组）

参加方法：The Point会员以100积分并即日于场内「指定即赚分商户」以电子货币消费HK$200，即可参与活动（每节20分钟）

*8月1日跃动儿歌Wave - Live DJ Show：The Point会员以100积分 并于场内「指定即赚分商户」以电子货币消费HK$300，即可参与活动（每节20分钟，当日共有3节）

* 所有活动如有更改，恕不另行通知。

HYPER全能水上竞技场开放详情

日期：7月18日 - 8月31日（逢星期六及日）

时间：13:00 - 18:00

地点：荃湾广场L5空中乐园

对象：3 - 12岁儿童

* 所有活动如有更改，恕不另行通知。户外跃动水「运」会或会受天雨影响而取消，恕不另行通知及补偿。

DECATHLON小店长体验（图片来源：荃湾广场）

Learning kids: 自选 Summer Camp

日期：即日起至换完即止

登记方式：The Point会员消费满指定金额后可透过The Point App 换领，数量有限，换完即止。

地点：荃湾广场联乘商户（DECATHLON、The Overlander、HOW to live well、b.o.t.h by Taxes Burger、Homeland、峰寿司、Tiny Talents及PICKLE.READY）

DECATHLON Summer Stars小小设计师比赛及时装展

「Summer Stars Catwalk」

日期：7月15日

时间: 15:00 - 16:00

「Summer Stars时装展」

日期：7月16 - 26日

时间：11:00 - 21:00

地点：荃湾广场L1长廊



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