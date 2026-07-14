立德树人三向导： 立根中华、联通世界、拥抱未来｜高主教书院前校长杨世德专栏

学校教育不止传授知识，更须把价值信念、品格修养与时代责任，织入学生成长的每一步。要让学生真正做到「立心、立行、立志」，笔者认为可循以下三个向导，结合香港社会的独特背景与未来发展，让价值教育更贴地、更可落实。不然就会产出高分低情商或能力高价值观欠奉的下一代。

（一）立根中华 —— 在文化认同中安顿心灵

价值教育首先要回应一个核心提问：我是谁？我从哪里来？

香港既是国际都会，亦是岭南文化重镇。围村家训、祠堂祭祖、中秋舞火龙、端午龙舟竞渡，这些活着的传统正是中华文化在香港的在地印记。让学生从身边的节庆习俗、家族故事出发，理解家国情怀的重量，体会尊师重道、诚信仁爱、勤勉自律、孝亲团结，从来不是口号，而是日常可践行的生

命态度。同时，透过「一国两制」下的宪制教育，帮助学生建立「香港是国家不可分离的部分」这份身份认同。当他们愿意主动承担、懂得尊重、怀抱同理，价值就会在心底生根，心灵也就有了安顿的方向。

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（二）联通世界 —— 在文明互鉴中站稳脚步

香港「背靠祖国、联通世界」的定位，正是价值教育最生动的教材。

「联通世界」聚焦培养国际视野与对话能力 —— 既能尊重差异，也懂得坚守原则。香港学生身处中西文化交汇之地，日常已在体验多元。我们可进一步善用这优势：

通过跨文化专题探究、姊妹学校交流、模拟国际会议等，引导学生用证据和逻辑参与讨论，用共情理解他人，既不盲从，也不失立场。在这个资讯开放的社会，更要培养媒体素养，让学生在纷纭意见中学会分辨、敢于表达自身文化，建立「和而不同」的处世态度。联通世界，不是迷失自己，而是带着中华之根，更自信地走向世界。

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（三）拥抱未来 —— 在时代使命中装备自己

面向未来，价值教育必须回答：我要成为甚么样的人？为何而努力？

香港正积极融入大湾区发展，推动国际创科中心建设，同时面对人口老化、可持续发展等挑。「拥抱未来」就是把理想信念与时代使命结合 —— 让学生明白，未来不止是科技的竞逐，更包含社会责任与知行合一的实践。课程可更贴近现实：社会议题调研、科创实作、生涯规划与社区服务，结合商界及专业界别资源，让学生在「动手做、动脑想」中形塑品格与能力。当他们把个人志向连系到香港的未来、国家的发展与人类的福祉，心中便会生出长久而坚定的力量，最近香港产出了一位女太空人，为祖国出一分力，为香港发一分光便是活生生例子。

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结语：三向导融成一条路

立德树人可以看作一条由内而外、由根到心、由志到行的路 —— 三者互为支撑，价值教育便不止于说理，而能成为学生看得见、做得到，也守得久的精神力量。

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

高主教书院前校长杨世德

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