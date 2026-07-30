暑假助孩子建立正确理财观 3个实践方法定下周期理财计划｜暑期学习

暑期学习｜小学人文科的重点学习范畴「理财与经济」，主旨是从小培养学生拥有正确金钱观念，继而促成独立自主能力，可见理财已是一项必须学习的「软技巧」。盈加国际财富管理有限公司助理区域总监何家文（Jeffrey Ho）十分认同，认为小朋友越早了解正确金钱观越好，身为爸爸的他，当初对女儿灌输财商观念也下过功夫。「小朋友容易将自己代入某些情境，例如同学居住在漂亮的大楼，就认为自己也要住『豪宅』，女儿小时候也曾有类似想法。」对于理财，Jeffrey强调只着重一个观念：消费应该紧扣「需要」。

（图片来源：PhotoAC）

J：Jeffrey

Q1：放暑假，家长可以为孩子订下甚么理财计划？

J：建议家长可以推行一个以「每周」或「每两周」为周期的短中期储蓄与激励计划，主要包含以下几个实践。

任务式「开源」 ：为孩子派一些特定任务，如分担家务，或认真完成暑期作业。每当孩子达到一个阶段性目标，就能获得类似「出粮」的小奖励。

：为孩子派一些特定任务，如分担家务，或认真完成暑期作业。每当孩子达到一个阶段性目标，就能获得类似「出粮」的小奖励。 计分券取代现金 ：计划执行期间，不建议直接给予现金奖励。家长可以设计一些精美而有趣的「现金券」或「计分券」，让他们透过劳力累积。

：计划执行期间，不建议直接给予现金奖励。家长可以设计一些精美而有趣的「现金券」或「计分券」，让他们透过劳力累积。 多样化「非物质 / 亲子体验」兑换机制：当暑假过了一半或尾声，孩子累积到一定分数时，家长可提供兑换清单。计划的精髓在于，奖励不聚焦金钱或物质，除了兑换实体礼物外，更可以是一项「承诺」或「亲子计划」，比如用分数换取去主题乐园、共同规划去吃自助餐，或者一起做蛋糕等。这种融合亲子活动形式的奖励，不但教小朋友更投入与接受，也令计划变得更有意义。

盈加国际财富管理有限公司助理区域总监何家文及其女儿（图片来源：受访者提供）

Q2：数位支付令孩子「看不见」金钱流动，消费更见无形，请问如何教导孩子了解这套新观念呢？

J：对呀！很多孩子只知道付款就是「刷卡」或「扫码」，建议家长运用以下列两个具体方法。

A. 具体化「增值」与「限额」概念：家长需要向孩子解释数位工具背后，必须经过父母「充值」才有资金，而且里面的钱是会用尽。曾刻意拿一张已达信用限额，或余额不足的八达通让女儿尝试付款，当她亲眼看到付款失败时，便具体明白「卡里的钱不是无限」，随即告诉她不用失望，想购物就靠自己储钱吧！（笑）

B. 暂缓开通手机支付功能，保持父母掌控度：不建议为小学生开启手机任何数位支付功能，日常消费主要仍由父母代为付款輆佳。每次付款，父母可借此跟子女解释目前的消费扣款状况，让其在获得个人支付工具前，建立好「不经思考、毫无节制花光钱是不正确」的审慎态度。

女儿参与排球比赛（图片来源：受访者提供）

Q3：身为爸爸，有何个人理财心得教导女儿呢？

J：女儿现年12岁，还没有零用钱，待她升中后才会开始发放。我常教导她「应使得使」的道理，除了日常用钱外，用剩的钱一定要储起来，绝对不能把钱全部花光。要是有想买的物品，就要储钱购买；我会为她制定一些小计划或给予一些小鼓励，例如暑假期间，只要每完成一个阶段性目标，不论是特定的家务还是暑期作业，都会获得相应奖励。

过往也曾引导她学习储钱，好像生日时会收到长辈的利是，我会用具体数字跟她分析：「如果把钱存进银行，利息是多少；如果把钱放在爸爸处，又会得到多少利息；哪边回报较多呢？」这些都是我日常对她的理财教育，小学生家长可尝试在暑假实践。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

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文：刘佩桦 图：受访者提供

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