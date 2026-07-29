助孩子打开社交之门先要增加与子女互动 校长给升中同学的5个叮嘱｜暑期学习

层期学习｜人际关系是成长的重要关键，中华基督教会基华小学林逸龙校长坦言现今学生的社交困难，源于表达能力不足。「许多年轻人主要透过电子媒介与人沟通，加上经常打机或上网，口语表达机会相对减少，从而说话欠清晰或未能抓着重点，听者容易不耐烦，想表达的人亦感到挫败，形成恶性循环。」此外，部分学生缺乏自信或安全感，没勇气表达心中所想，渐渐变得寡言，久而久之孤单感凝聚，促使他们更封闭。

中华基督教会基华小学林逸龙校长重视小一暑期适应活动，曾亲身演绎彩熊宝宝、船长与机师等角色，拉近与小一学生的距离，也是放下身段的表现。（图片来源：受访者提供）

增加与子女互动

面对社交匮乏的子女，林校长认为暑假余暇时间较多，正是与人建立更多连结的好时机。「生活中让孩子多参与、多表达、多思考，当他们肯表达意见，也是重整思维和逻辑之际，既能建立关系连系，亦有助与他人相处。」家长也可多跟子女一起做饭、做家务，增加交流。亲子关系可说是孩子第一场「社交」，要维系这一段珍贵的关系，林校长提醒家长要放下。

放下手机：当大人拿起手机时，孩子感到被看见与关注的程度会直线下降，严重阻碍亲子沟通外，也摧毁孩子建立社交能力的意识。 放下身段：不能经常以高高在上姿态与孩子相处，最理想是扮演聆听者，用孩子熟悉的「语言」聊天，持续追问细节，才能真正了解子女。孩子并非爱沉默，只是不懂如何表达或感尴尬，家长如能展现诚意，他们便愿意分享，其实他们正等待大人关心呢！「提提家长要『惜字如金』，有时你们的回应比孩子的说话还要多，令其误以为被教训，一、两句有智慧的说话，胜过长篇大论。」

（图片来源：受访者提供）

勇于拒绝不合理

小学生处于成长期的自我中心阶段，有时会向同侪做出不合理行为，林校长请父母教导孩子参考以下三个基本法则：拒绝、离开现场、告诉信任的人。此外，父母必须与孩子进行事后检讨，一同检视事件细节。「过程必须以同理心聆听孩子心声，不止聆听事实，更要了解他们感受，这是最重要的一步，让孩子感受到父母与他同行。」然后，家长要与孩子一同跟进，找出症结并分析处理。若问题在于与同学关系便处理关系；若因个性内向备受逼迫，便请老师了解和处理。「过程中要保护孩子，不要制造仇恨亦毋须仇视他人，因为不当行为背后可能有其软弱和盲点。我们应互相接纳，积极解决和跟进，期望所有孩子也重回正轨。」

（图片来源：PhotoAC）

给升中同学的叮嘱

林校长记得自己升中一时，坐进课室已经不习惯，小学的窗户较矮，中学的窗户却高至天花板。「处身新环境感到局促乃正常，需要时间适应。」以下是帮助中一学生喜悦地展开中学阶段的建议。

（图片来源：受访者提供）

学习自我管理：掌握时间管理和物品管理，建立自理能力。 主动进行社交：第一步学习说「早晨」，友善的笑容和互动便会随之而来。建议相约小学同学结伴踏入新校园，若然没有「旧相识」，也可结识其他未有朋友的新生，一同探索校园。 参加活动：中学生活多姿多采，总有适合自己的活动或学会，主动参加，顺道结识新朋友。 全程投入：无论就读的学校是第一志愿还是第七志愿，家长都要与孩子一起发掘学校的优点，让他们投入，自然会喜欢新学校。 与学校保持沟通：家长应与学校保持良好沟通，了解支援措施，并鼓励孩子积极参与学校活动。

中华基督教会基华小学（图片来源：小学概览）

文：刘佩桦 图：受访者提供

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