暑假活动2026｜GODIVA巧克力大师班手作体验送$1000礼品 李锦记厂房深度游+制作蛋挞

暑假开始喇，想孩子过个充实的假期，不少家长都会为他们安排不同的学习工作坊，边玩边学。这个夏天，爸妈更可以跟小朋友一起走进甜蜜的GODIVA巧克力世界，在巧克力大师指导下制作全新冰享系列巧克力，还可获得总值$1,000的礼品包。同期亦可参加李锦记厂房深度游，直击百年厂房一睹蚝油诞生基地！之后就去Towngas Cooking Centre亲手制作港式怀旧蛋挞！即睇亲子工作坊报名方法及快抢连结。

暑假亲子工作坊推介1：GODIVA夏日亲子巧克力工作坊

今个夏日，大、小朋友可以有机会走进GODIVA的甜蜜巧克力世界！由GODIVA巧克力大师教导下，

亲子一起制作动物造型巧克力棒与夏日巧克力水果挞、绘制专属巧克力小画板，更可以率先品尝

全新冰享系列巧克力，认识专业巧克力知识。完成工作坊后，更可获总值HK$1,000的GODIVA精

选礼品，透过以下连结预订，每组还可额外免费获赠GODIVA巧克力软雪糕电子礼券1张（价值HK$59，可选任何口味），绝对是暑假亲子同乐的甜蜜之选。

（图片来源：KKday）

（图片来源：KKday）

夏日亲子巧克力工作坊相关礼品（总值HK$1,000）

制作动物造型巧克力棒 1件

制作夏日巧克力水果挞 1件

绘制巧克力小画板 1件

品尝全新冰享系列巧克力 3件

冰享柠檬黑巧克力礼盒6颗装 1盒

100 周年巧克力曲奇礼盒18片装 1盒

GODIVA巧克力软雪糕礼券 1张

GODIVAHK$50礼券 1张

GODIVA巧克力工作坊证书

GODIVA围裙 2条

（图片来源：KKday）

【独家优惠】GODIVA夏日亲子巧克力工作坊｜额外赠送GODIVA巧克力软雪糕电子礼券1张

优惠：HK$780/组（1位成人+1位3-12岁小童），平均HK$390/位（原价HK$1,000/组）

*小童不足12岁须由已购正价票成人全程陪同

可选日期：2026年7月25日（六）、26日（日）；8月8日（六）、9日（日）

每日时段：第一节 13:30-15:30；第二节 16:30-18:30

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

优惠详情：

早鸟优惠期（预订期）：2026年7月14日10:00至7月20日23:59

地址：湾仔皇后大道东183号合和商场6楼607-608号铺Home.焙小日子

*广东话授课；请提前15分钟到场报到

*场内食材可能含麸质・奶类・蛋类或坚果，食物过敏者请自行审慎评估

*GODIVA巧克力软雪糕电子礼券QRCode将与工作坊凭证一并发送至注册电邮

*GODIVA巧克力软雪糕电子礼券仅适用于香港指定GODIVA正价专门店；不适用于机场店・免税店・铜锣湾SOGO专柜及期间限定店

暑假亲子活动2：李锦记百年酱料厂参观＋Towngas非遗港式奶茶蛋挞工作坊

爸妈经常会用到蚝油，今个暑假，就有机会跟小朋友一起到以制造蚝油著名的百年经典品牌「李锦记」大埔厂房，一睹蚝油诞生基地！在厂舫可以深度了解这饷百年品牌的发展历史，近距离看全自动化蚝油生产线，还可品尝以李锦记酱料制作的小食！

（图片来源：KKday）

之后再到Towngas Cooking Centre，在专业厨房中，跟专业导师学做港式怀旧蛋挞，更可出炉即叹！亦布机会非遗港式奶茶示范，近距离欣赏师傅冲泡奶茶，并可即场试饮一杯正宗港式奶茶，感受传统技艺！完成工作坊后更可获颁Towngas官方烹饪体验证书，成就感满分！全程有旅游巴接送，于九龙塘集合出发，统一安排单程接驳前往李锦记厂房及铜锣湾利舞台，那就可以玩得更轻松！

（图片来源：KKday）

（图片来源：KKday）

【限定｜7-8月暑假限定亲子活动.名额有限】参观百年历史酱料品牌李锦记+Towngas『非遗』奶茶蛋挞工作坊（参加者获颁烹饪体验证书）

优惠：HK$798/2位，平均HK$399/位（原价HK$499/位）；额外加购：HK$399/位

（需于线上报名时同时加购，不接受现场临时增加）

费用包含：

参观李锦记大埔厂房及TowngasCookingCentre烹饪体验费用- 双人共同制作港式怀旧蛋挞（每组4个）

现场观赏港式奶茶冲泡示范- 现场小食试食礼遇- 官方烹饪体验证书- 活动地点之间单程接驳旅游巴

*不含：体验结束后的解散回程交通及个人消费

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优惠详情：

早鸟优惠期（预订期）：2026年7月14日10:00至7月20日23:59

出发日期可选：2026年7月31日/8月7日/8月14日

地址：李锦记大埔厂房及铜锣湾波斯富街99号利舞台9楼TowngasCookingCentre

*2 位起订，5岁或以上方可参加；不足12岁小童须由已购正价票成人全程陪同

*场内食材可能含麸质・奶类・蛋类或坚果，食物过敏者请自行审慎评估

*出发前2个工作天以WhatsApp发送最终确认通知

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