抛开课业压力 暑假为孩子创造3种体验 准备2种能量迎接新学年｜暑期学习

暑期学习｜绿树阴浓夏日长，孩子整个学期眼界不断开拓，一颗小小心灵却无处可依。「级一」只有一个，不是天选之人都是好孩子，家长值得为子女准备一场心灵之旅，纾解学业压力，让身心在长假憩息。生命教育机构Why Not Education创办人林秋霞直言，暑假过得丰盛非活动有多丰富，在于能否为孩子创造三种体验：开心点、记忆点和特别点。「开心点是过程中孩子真正感到快乐，记忆点就是暑假结束后，孩子仍能清晰回想这段经历；而特别点是参与跟平日不同活动。」要成就以上三「点」，秋霞有以下多项提议。

1. 实践「天才时光」

秋霞推介Google公司的「天才时光」：容许工程师将80%的工作时间用于主要职务，其余20%投入自己热爱的事。应用这个概念，孩子在暑假每天要有一小时「做自己事」时间，如学煮一道菜、看一本喜欢的书。完成后，鼓励孩子拍短片，介绍学到的技能或尝试表演。「当孩子全情投入一件自己喜爱的事，可以转移压力，减少无力感，正向情绪也随之增加，并且在暑假中持续进步。」

（AI生成图）

2. 同理心陪伴

学期完结，不同年级的小学生面对不同「上坡路」，家长谨记「孩子心事无小事」，大人眼中的微不足道，对他们来说像天塌下来般严重，家长应该尝试站在孩子立场，与他同行。「习惯将同理心理解为『理心同』；『理』即理解孩子行为和情绪背后的真正原因，要运用冰山理论，层层深入探索孩子底层需求，这些深层的自我观感，才是情绪的真正源头。」第二步是用「心」感受，问自己「假如我系佢会点谂？」然后用言语表达出来：如果我是你也会很难过；孩子感到被明白，就更愿意打开心扉。第三步是「同」行，尊重他有时需要独处和沉淀。先处理心情，再处理事情，事情往往能自然解决。

（图片来源：PhotoAC）

3. 开学前：换个想法重新出发

当暑假接近尾声，要帮助孩子做好情绪建设迎接开学，很多时，情绪问题的根源在于想法偏差，家长可以运用两个互相配合的方法。

情绪ABC ：A是诱发事件，B是我们对该事的信念，C是由信念导致的结果。如开学后第一次测验退步了，如果孩子能抱持信念：「升班后难度增加，以前的方法不够用，需要调整策略。」那么结果就会加把劲，并主动寻找更有效的方法。

：A是诱发事件，B是我们对该事的信念，C是由信念导致的结果。如开学后第一次测验退步了，如果孩子能抱持信念：「升班后难度增加，以前的方法不够用，需要调整策略。」那么结果就会加把劲，并主动寻找更有效的方法。 培养成长思维：成长思维者面对困难会想「我可以」、「谂吓办法先」，成长思维能透过后天锻炼来强化，家长在日常生活中，当孩子说「我做唔到」时，引导他转变为「我暂时未做到」，并鼓励他将失败视为学习机会。将情绪ABC理论和成长思维结合，孩子渐渐学会专注于自己可以控制的事情，并用积极态度面对不可控的部分，这种思想建设，就是最稳固的情绪建设。

（图片来源：受访者提供）

暑假结束前：将能量放进书包

开学前两、三天，全家共同完成一个简单而有意义的小仪式，将假期累积的美好能量，具体地转化为迎接新学年的动力。这趟心灵准备，让孩子知道总有这美好时光依靠，家人常陪伴在旁，当爱与能量在家庭中流动，新学年就不再是压力。

（AI生成示意图）

做法：

全家一起翻看暑假所有照片和短片，重温快乐时光，包括那些过程中的失误或小挫折，因为如何克服困难的经历，都很值得回忆。 买一个较大的画框或展示板，将精选的照片贴上，挂在家中当眼位置。这个「回忆能量板」是一个心灵锚点，日后孩子遇到压力或挑战，只要看到照片，那段放松而快乐的回忆就会涌现，给予前行的力量。

（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访者提供

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