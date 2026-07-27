「康乃尔笔记」4个优点建立高效自学态度 两种学习法推介：间隔重复学习+费曼学习法

学习法｜暑假还要操学术未免太残忍，倒是学习一些「聪明」软技巧更实际。家长总希望孩子能自动自觉学习，却忽略了「做笔记」这个关键。教会孩子做笔记，不但提升他们的自主学习动机，更是建立良好自学态度的重要基石。拥有两名儿子的Nana妈妈，哥哥是初中生、弟弟升小五，两名儿子的「温习大业」，一直由Nana妈妈主理，她认为只要掌握正确的笔记与温习方法，孩子就能轻松驾驭各个学科，并从中获得成就感，当中她推介康乃尔笔记法。

Nana妈妈：从做笔记开始 建立高效自学好态度（图片来源：受访者提供）

康乃尔笔记4大特点：

索引：根据笔记内容构想的短问题或关键字

笔记内容：课文重点

总结：以自己的文字概括这页的温习重点

成效：大脑在记录时，同步进行「筛选」与「浓缩」，有效内化记忆。

康乃尔笔记范本（AI生成图）

康乃尔笔记法 记好重点

康乃尔笔记法是美国康乃尔大学教授Walter Pauk开发的笔记方法，Nana妈妈形容比传统的抄写式笔记更能帮助孩子有效率温习，显著提升记忆力与理解力。「不仅能避免『抄过就忘』，还能培养专注力与整理思维的能力。」Nana妈妈直指大部分孩子的盲点就是「抓不到重点」。「一来不懂怎样温，二来面对庞杂的资讯理不出头绪。说穿了，考试就是要掌握答题技巧和针对性温习，后者的核心正是『了解重点』。」

4个核心优点：

康乃尔笔记法能有效促进主动学习。当孩子填写「索引栏」和「总结栏」时，必须转换成自己的文字表达，从而加深对知识的理解，避免死记硬背，以下是其优点：

内化复习机制：温习时先遮蔽笔记内容，仅透过「索引」和「总结」来进行自我测验。这反复运用的过程，能有效将短期记忆转化为长期记忆。 提升课堂专注力：由于笔记栏空间有限，孩子在课堂上必须专心听讲并筛选真正重点，不能盲目全抄。 建立个人知识库：结构一致的笔记，长期累积后能形成专属的资料库，考试前便能快速检索，大为提升复习效率。 强化知识输出：温习时只需重温「索引」便能轻松回顾重点，继而将所学顺畅「输出」。

哥哥小一时自做的笔记，清晰易明。（图片来源：受访者提供）

转化资讯 记忆更持久

Nana妈妈直言「输出」是成绩高低所在。「成绩好是有足够输出，而死记硬背只是输入，孩子根本不清楚自己是否真正『识书』，考试便提不出正确答案。」活用于两个囝囝身上，Nana妈妈说做笔记不止适合中、英文科，连人文科与科学科也很适合，而最大得着是考试复习变得更快捷，以及培养孩子独立思考能力。

密密做笔记（图片来源：受访者提供）

要是家长未能掌握笔记之道，Nana妈妈鼓励趁放假，亲子一起探索与学习。「初小孩子还未懂太多字，可以剪贴图片或画画，甚至把书上的内容print出来贴上，顺道当心智图用；家长更可以一起做笔记，孩子负责画图、家长辅以文字说明，让孩子感受到互动乐趣，过程中务必尊重孩子创作，为他们建立成功感。」Nana妈妈坦言，只要从初小培养做笔记习惯，孩子升上高小会拥有自动做笔记的良好态度。

初小的笔记以画画或剪贴形式进行，很cute啊！（图片来源：受访者提供）

间隔重复学习 + 费曼学习法

不止做笔记，Nana妈妈还应用多种记忆法辅助温习。「哥哥可以坐定定，弟弟稍欠耐性，我让哥哥利用『间隔重复学习』。有没有试过晚上温习后，明天醒来却忘记？这就是艾宾浩斯遗忘曲线。」由德 国心理学家Hermann Ebbinghaus提出的「遗忘曲线 」， 揭示了人类大脑的遗忘规律，而间隔重复学习是实行一个规律的「抗遗忘时间表」，在记忆消退前重温课文，有效地将短期记忆巩固为长期记忆。

针对艾宾浩斯遗忘曲线而产生的间隔重复学习。（图片来源：受访者提供）

写好笔记加记忆法，Nana妈妈提醒还要输出：创造机会让孩子把所学「表演」出来。「哥哥升中后，加入了『费曼学习法』来温习，对于需要牢记大量史料的中史科特别有效。」费曼学习法是诺贝尔物理学奖得主Richard Feynman所创，认为「如果能用简单到小学生都听得明的话，把复杂概念解释清楚，才代表真正学懂。」费曼学习法将被动记忆转为主动的输出，温习内容自然入脑。「让孩子角色扮演老师，把所学教导别人 —— 可以是家长、公仔，甚至对着镜头像KOL拍片也可。朋友的女儿科学科本来不合格，妈妈教她把公仔当学生『讲书』给它们听，结果成绩从3字头进步到6字头！这个过程很轻松，孩子认为自己厉害又有满足感，自然大大提升信心。」

费曼学习法可检视自己掌握了多少知识，提升自信心。（图片来源：受访者提供）

至于常用的「番茄工作法」（每温习20分钟休息5分钟），就适合「坐唔定」的弟弟，让他温习时有规律的休息时间。「建议使用计时器代替手机APP，因为总会分心看手机（笑），这方法同时适合专注力不足的孩子，帮助他们将大目标分拆成小段落来完成。」

间隔重复学习（图片来源：受访者提供）

无压力的开学准备

「家长心，海底针。」既希望孩子在暑假不完全绝缘学习，又深怕他们有压力，Nana妈妈有妙招：利用新学年的书本为引子。「拿出新书让孩子先贴上姓名贴纸、随意翻阅，并给予正面鼓励『你升班了，能力高了！看看今年的内容有甚么不同？』」。对于将升上小五、小六，甚至升中的孩子，由于课程难度骤增，暑假难免需要稍微预习，目的不是要整天埋头温习，而是用轻松手法，如一起做笔记、画心智图，将学习当作生活习惯来培养。「预备好心态，迎接新学年。」

文：刘佩桦

哥哥将「约同学去玩」做mind map，家长想想，这已经可写成一篇周记了。（图片来源：受访者提供）

图：受访者提供

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