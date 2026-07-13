于世界杯看孩子的共情与成长 观赛是「动态战术课」汲取智慧｜颜铠铭校长随笔

为了让同学们体验四年一度的体育盛事，学校特别开放了礼堂，邀请有兴趣的师生与家长一同观看巴西对苏格兰的世界杯直播。看着孩子们穿着支持球队的球衣，与老师、父母并肩欢呼，那种纯粹的快乐与凝聚力，成为了校园里最美好的晨间回忆。

一句意料之外的纯真对话

球赛散场后，人群渐渐散去，有一位家长特别走到我身边，分享了一段她刚刚在观众席上听到的对话。到了球赛尾声，巴西队已经以二比零稳操胜券。这时，这位家长留意到身旁一名由开赛起就一直为巴西队欢呼的孩子，突然安静了下来，随后竟然开始为苏格兰队加油。家长感到好奇，便轻声问他：「你不是一直支持巴西队吗？怎么突然转軚了？」孩子转过头，眼神认真地回答：「因为巴西已经赢了两球，必定会胜出。但我看到苏格兰的球员踢得很辛苦，我希望他们至少能『破蛋』，进一球，那他们就不会那么难过了。」

（AI生成示意图）

听完家长的分享，我有点感动。在竞争激烈的现代社会中，我们往往教导孩子要追求胜利、崇拜

赢家。然而，这个孩子却在胜负已分的时刻，将目光投向了处于下风的输家。他看见了苏格兰球员的汗水与坚持，并产生了情感共鸣。这种「不以成败论英雄」的善良，正是我们在品格教育中最希望培育的素质。世界杯不仅仅是顶级球技的较量，更是一个微型的社会缩影。孩子在观赛过程中，学习到除了追逐赢家的光环，更要懂得尊重和体恤那些拼尽全力却未能获胜的人。

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观赛亦是课堂： 从世界级赛事中汲取智慧

除了品格上的滋养，这场赛事也是一次难得的学术与技能延伸。在观赛期间，我留意到学校足球

队的老师正与队员们聚在一起，一边紧盯着萤幕，一边即时分析赛事。老师们耐心地引导球队队员，观察不同队伍在防守上的失误或进攻时的决策偏差，并探讨这些关键失误如何导致失分。对于孩子来说，这是一堂最生动的「动态战术课」。

支持运动，并不局限于亲身落场挥洒汗水。围坐在一起观赏世界级的赛事，透过高水平的对决进

行观察、思考与学习，对师生而言，都是一种极其难能可贵的经历。这让孩子们明白，卓越不仅源于反复的练习，更源于对失败的检讨与对细节的极致追求。

（图片来源：作者提供）

清晨一起欢呼、一起紧张的观赛片段，会成为孩子成长过程中，与父母最温暖、最深刻的连结。

球场上的风云变幻，随时都可以转化为教育题材。当球员射失十二码时，我们可以教孩子如何面对挫败；当球员受伤仍坚持作赛时，我们可以与孩子讨论体育精神；而正如今天这位同学的表现，我们更可以引导孩子去看见胜负背后的人性光辉。

清晨一起欢呼、一起紧张的观赛片段，会成为孩子成长过程中，与父母最温暖、最深刻的连结。

球场上的风云变幻，随时都可以转化为教育题材。当球员射失十二码时，我们可以教孩子如何面对挫败；当球员受伤仍坚持作赛时，我们可以与孩子讨论体育精神；而正如今天这位同学的表现，我们更可以引导孩子去看见胜负背后的人性光辉。

（图片来源：作者提供）

看见赛场外的「美好风景」

教育从来不局限于课本与课堂。一次早晨的世界杯体验，让孩子们在轻松的气氛中，不仅扩阔了世界视野，更滋养了他们的灵魂，提升了他们的思维格局。赢得比赛固然值得高兴，但能够在看见别人的困境时，生出一颗「希望对方也能进一球」的温柔心肠，并在顶尖对决中汲取成长的养分，这份同理心与学习态度，也是孩子受用一生的财富。

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通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

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