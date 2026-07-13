英国家长送「港女煲」答谢老师妈妈大叹「难顶」 3招免家长群组毒舌留言引起负能量｜亲子热话

每逢学期末，不少幼小家长除了忙于助子女应付考试、面试，还有「谢师宴」与「送礼」。不少香港家长都曾遇过「家长群组」带来的种种人际压力与烦恼，想不到英国家长也面对同样的「地狱级」社交困境。近日有报导指英国家长群组内的「有毒」生态，有家长感叹想离群又怕「被发现」，原来全世界家长群组，都是明争暗斗的名利场！

英国家长夹钱买名牌礼物「谢师」成风气

英国的家长们与香港家长一样，都会使用WhatsApp群组作联系，本来用来「互通消息」的工具，慢慢会变为一个充满同侪压力的「小社会」。最令当地家长头痛的，莫过于学期末的集资送礼活动。群组内的「核心家长」往往会主动发起集资，要求每位家长夹大笔金额，为老师购买名牌手袋、高档护肤品，甚至有「港女煲」之称的高级厨具Le Creuset。

英国家长送「港女煲」答谢老师妈妈大叹「难顶」 3招免家长群组毒舌留言引起负能量（AI生成示意图）

这种小「心意」给不少家庭带来沉重经济压力与心理负担。有英国妈妈透露，自己曾因为觉得金额太高想拒绝参与且退出群组，但有担心会被发现而被其他家长公审。这种「被自愿」的送礼文化，让感恩之心变质之余，也会成为家长之间的财力与面子竞赛，从而引起负能量。

亦有家长建议送6支Whispering Angel餐酒与价值40磅的松露予老师。（图片来源：网上图片）

香港也有不少爸妈受「家长群组」困扰，许多妈妈担心「退出群组」会被贴上「不合作」、「孤僻」的标签，也害怕此举会连累子女，令孩子在学校被其他同学排挤，或无法参与同侪间的活动，如生日派对或聚会。

毒舌对答引发负能量 小心成心理内耗

除了送礼压力，群组内日常的「毒舌对答」亦是负能量来源。不少香港家长亦曾「呻」有其他「进击」家长会于群组内「点名」投诉某些同学调皮，或分享子女报读了多少个兴趣班、暑假去哪里游学，或默书、考试的成绩等，家长很易因而陷入自我怀疑，形成严重心理内耗，更甚会不知不觉将这种焦虑情绪转嫁于子女身上形成压力。

家长群组内日常的「毒舌对答」亦是负能量来源。（AI生成示意图）

3招设心灵「防火墙」！爸妈免被「家长群组」影响而引起内耗

为了保护自己的身心健康，家长必须学会建立心灵「防火墙」，助爸妈们在群组中「绝缘」：

1. 设定「群组静音」与固定查阅时间

千万不要让群组的通知声牵著情绪走。将所有大群组设定为「永久静音」，并关闭桌面弹出功能。每天只固定在下午放学前或晚上抽10分钟「快速扫描」有没有关于通告、带备文具等重要资讯，「阅后即走」，绝不参与无谓的话题讨论。

（AI生成示意图）

2. 奉行「已读不回」与「万能回复大法」

面对群组内的家长骂战、是非或炫耀，务必保持「极简社交」模式。抱著「不反驳、不跟风、不点赞」的三「不」原则。如遇到必须表态的集资或活动，可以用「万能回复」公式，如「谢谢发起活动，呢次我哋唔参加喇，大家玩得开心啲！」用礼貌态度设立「边界感」。

（AI生成示意图）

3. 建立「资讯平行线」 聚焦于子女的「真实」状态

提醒自己，群组里展示的只是别人想让你看到的「完美表象」。与其看著别人的步调而焦虑内耗，不如直接与班主任建立一对一的健康沟通渠道。将目光收回到自己的孩子身上，观察他们的情绪与进步，因为只有做爸妈的，才最清楚甚么教育节奏最适合自己的子女。

（AI生成示意图）

部分资料来源：Daily Mail

相关文章｜又爱又狠！记住一个重点 识得「善用」家长群组才是皇道︳张欣欣专栏