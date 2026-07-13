富丽敦海洋公园酒店自助餐激减低至$100 榴梿控必试即制榴梿窝夫/雪花冰｜亲子优惠

终于等到暑假，可以跟孩子大玩特玩。除了到外地旅行，去主题公园海玩是暑假「指定动作」，去玩前后可到香港富丽敦海洋公园酒店叹个自助餐，行程就更圆满！富丽敦海洋公园酒店自助餐于今日（13日）中午12时推出激减优惠，最平$100就食到自助晚餐，除了有必食的冰镇海鲜，更有全新限定南洋榴梿主题美食，可以大叹以当造榴梿炮制的即制榴梿窝夫、榴梿雪花冰。即睇自助餐优惠详情与快抢连结，到时秒杀优惠！

亲子优惠｜富丽敦海洋公园酒店全新仲夏热带自助餐大叹榴梿美食

香港富丽敦海洋公园酒店「星耀厅仲夏热带盛宴自助餐」除了有顶级冰镇海鲜如雪蟹脚、蚬、冻熟虾，更有一系列充满亚热带风情的美食。喜欢南洋美食必试新加坡海南鸡、娘惹仁当鸡及经典班兰蛋糕，也有以水果入馔的爵士汤、盲𫚧鱼配清新芒果莎莎、香烤春鸡伴百香果汁，以及香气四溢的泰式鸡肉菠萝炒饭，为味蕾带来清新感觉。

（图片来源：KKday）

榴梿控必食榴梿忌廉芝士手卷、榴梿鸡煲及榴梿薄饼，咸甜交织，别具风味；同场更有即制榴梿窝夫、冰凉榴梿雪花冰、巴斯克芝士蛋糕等多款榴梿甜品；小朋友也有多款自家制迷你蛋糕，为盛宴作甜蜜结尾。

（图片来源：KKday）

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$100位叹「绿色轻怡半自助午餐」

另外亦有「绿色轻怡半自助午餐」，7月指定日期将有不同的主菜供应，可于招牌海南鸡饭、蜜饯薯仔黑椒牛柳粒、喀什米尔羊肉咖哩、咖哩吉列猪扒定食、自家制香草酱薯团中选其中一款，亦可加$90选「美国西冷牛扒配烧汁」；还配上是日餐汤，亦可于自助区全食水耕生菜吧、蔬菜条、沾酱、渍物、各式沙律酱，当然也有精选特色甜品呀！

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜HK$100/位】星耀厅自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：18:00-21:30

适用时段：7月14-16，20-23日

适用时段：7月14-17日

优惠：HK$100/位（原价HK$838/位）（已包括原价加一服务费）

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【快闪优惠｜HK$100/位】星耀厅绿色轻怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：12:00-14:30

优惠：HK$100/位（原价HK$398/位）（已包括原价加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜+HKD$18第二位】星耀厅自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：18:00-21:30

优惠：

．星期一至四HK$940/2位，平均HK$470/位（原价HK$922/位）

．星期五至日及公众假期HK$1,040/2位，平均HK$520/位（原价HK$1,021/位）

（已包括原价加一服务费）

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【快闪优惠｜买一送一】星耀厅自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：18:00-21:30

优惠：

．星期一至四HK$1,006/2位，平均HK$503/位（原价HK$922/位）

．星期五至日及公众假期HK$1,114/2位，平均HK$557/位（原价HK$1,021/位）

（已包括原价加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送一｜+HKD$199第三位】星耀厅自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：18:00-21:30

优惠：

．星期一至四HK$1,206/2位，平均HK$402/位（原价HK$922/位）

．星期五至日及公众假期HK$1,314/2位，平均HK$438/位（原价HK$1,021/位）

（已包括原价加一服务费）

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【快闪优惠｜+HK$18第二位】星耀厅自助午餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：12:00-14:30

最早使用日期：2026年7月18日

优惠：星期一至五HK$718/2位，平均HK$359/位（原价HK$658/位）

星期六、日及公众假期HK$766/2位，平均HK$383/位（原价HK$702/位）

（已包括原价加一服务费）

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【快闪优惠｜买一送一】星耀厅自助午餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：12:00-14:30

最早使用日期：2026年7月18日

优惠：星期一至五HK$676/2位，平均HK$338/位（原价HK$658/位）

星期六、日及公众假期HK$720/2位，平均HK$360/位（原价HK$702/位）

（已包括原价加一服务费）

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【快闪优惠｜买一送一｜+HKD$199第三位】星耀厅自助午餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：12:00- 14:30

最早使用日期：2026年7月18日

优惠：

．星期一至五HK$918/3位，平均HK$306/位（原价HK$658/位）

．星期六、日及公众假期HK$966/3位，平均HK$322/位（原价HK$702/位）

（已包括原价加一服务费）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年7月13日12:00至7月19日23:59

用餐日期：2026年7月14日至8月31日

地址：香港香港仔海洋径3号香港富丽敦海洋公园酒店

*星耀廊蛋糕正价8折优惠码于email凭证中显示

*2 岁或以下婴幼儿免费；小童为3-11岁，并需要收费，费用为正价加10%服务费，小童于当日用餐

后才收费

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