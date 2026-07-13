IB课程2030年3大改革蓝图：摆脱分数主导模式 考生不再需要「鸡精班」？｜海外升学

IB课程｜作为前线升学顾问，过去十年最常听到香港家长的提问是：「IB是否比DSE更易入名牌大学？」或是「IB哪个科目最高分？」这些问题背后，反映出一种根深蒂固的应试思维。然而，国际文凭组织（IBO）近期公布的「IB 2030年改革蓝图」，正正宣告了一个重要讯息：全球顶尖教育体系正在加速摆脱分数主导的模式，香港家长若仍停留在「选科捷径」的旧思维，恐怕会与真正具竞争力的国际教育脱节。

1. 课程结构： 路径一（传统框架）与 路径二（试点新路径）双轨并行

先厘清一个基本事实：IB官方并未取消或替换传统的3HL（高级程度课程）+ 3SL（标准程度课程）选课体系，45分满分的计分框架亦维持不变。

在这一前提下，改革后的IB DP课程将为学生提供两种课程路径选择。路径一为传统框架，基本维持现有结构稳定：学生仍需修读三门高级程度课程（HL）和三门普通程度课程（SL），搭配EE（拓展论文）、TOK（知识理论）、CAS（创意、行动与服务）三门核心课程，并按每五至七年的惯例更新各科目大纲。路径二则是此次改革引入的新选项，并非替代原有体系，而是额外增设的学习途径。

（AI生成示意图）

值得强调的是，目前此路径仅在英国UWC Atlantic与新加坡UWCSEA等个别UWC学校进行小范围试点，其评估方式和效用尚未获得大学普遍认可，IB仍需要时间向高等院校积极推广并完成认证。因此，对于大多数香港学生而言，至少在2030年之前，传统的六科路径仍将是主流选项。

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2. 评估方式：电子化逐步推行 计分框架维持不变

在考试形式方面，IB将从2026年起逐步推行电子化评估，计划于2030年全面实施。首批机考于2026年5月在约60所试点学校进行，涉及约3,000名学生，科目集中在语言与文学领域。为确保不同条件学校的学生公平参与，学校仍可选择保留纸笔考试作为选项。

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3. 实施时间表与过渡安排

IB改革的时间表如下：2027年完成全部课程研发，2028年至2030年分阶段开展教师培训、资源发布与全球推广。长达五年的缓冲期为学校、教师、学生及家长提供了充足的适应与准备时间。对于香港家庭而言，现正就读IB课程的学生仍可按现有制度完成学业，新制将主要影响2030年起入学的考生。

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改革释放出一个明确讯号：顶尖国际教育体系正在加速摆脱「应试主导」的模式，转向更重视跨学科应用能力与真实议题探究能力的培养。香港作为亚洲IB重镇，拥有多所提供IB课程的学校，建议家长与子女提前了解改革细节，并开始关注子女在跨学科项目和电子化评估方面的适应能力，以平稳过渡至新的课程框架。

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Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

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