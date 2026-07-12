百佳FOOD PARC小店长大挑战 英语暑期活动学理货/收银理财/小厨神体验｜暑期活动2026

暑期活动2026｜暑假开始喇！不少爸妈都会为孩子安排运动、艺术、学术等暑假活动，可有想过趁这个悠长假期，让小朋友去参加一些儿童职业体验活动，借此学理财、团队合作等生活技能？超级市场旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店长大挑战2026」，让小朋友化身超市小店长，参与3大主题课程：挑战理货、收银理财与小厨神体验！即睇报名方法及暑期活动详情，这个暑假就做小店长喇！

暑期活动2026｜百佳FOOD PARC暑期小店长大挑战2026

百佳超级市场旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店长大挑战2026」，让小朋友化身超市小店长，透过3大主题的互动课堂，亲身体验理货、收银、理财及烹饪体验等趣味任务。百佳FOOD PARC暑期小店长大挑战设有3大主题课程，于「叻叻小店长」中，小朋友将化身「小店长」，亲身体验货品整理和货架布置，探索超市背后的日常运作小秘密；同时做个「小小环保家」，善用超市常见的废弃包装物料，还可发挥创意把它们升级再造，从游戏中培养环保意识。

小朋友将化身「小店长」，亲身体验超市日常运作。（图片来源：百佳）

在「理财小达人」课堂中，小朋友将透过互动体验认识货品定价及购物优惠，培养精明消费习惯及良好理财观念；又会化身「收银实习生」，亲手扫描商品、协助处理付款及结帐，体验收银工作的乐趣。

在「理财小达人」化身「收银实习生」，亲手扫描商品、协助处理付款及结帐。「理财小达人」（图片来源：百佳）

至于「星级小厨神」会安排小小朋友变身成为「新鲜侦测员」，认识蔬菜品质管理流程及运用五感辨别食材的新鲜度；更可变身小厨神，亲手炮制专属Pizza，享受由准备食材到热腾腾出炉的创作过程。

「星级小厨神」将亲手炮制专属Pizza。（图片来源：百佳）

3大主题课程于不同指定日子举行。小朋友可按兴趣报读「理财小达人」单一课堂，亦可以9折优惠选购3堂套票，一次解锁不同的超市体验！所有课堂均以英文授课，并附以广东话辅助教学，让小朋友在双语环境中学习责任感、沟通能力、团队合作及精明消费概念，过个寓玩于学的暑假！

（图片来源：百佳）

完成体验后更可获证书，更有专属个人名牌、小店长围裙、屈臣氏集团185周年特别珍藏版$185礼券及百佳怀旧针织手挽袋，有得玩又有礼物，小朋友自然更投入！

完成体验后更可获证书，更有专属个人名牌、小店长围裙、屈臣氏集团185周年特别珍藏版$185礼券及百佳怀旧针织手挽袋。（图片来源：百佳）

「FOOD PARC暑期小店长大挑战课程」

叻叻小店长：7月27、29、31日

理财小达人：8月3、5、7、10、12、14日

星级小厨神：8月17、19、21日

时间：10:30 - 12:00；14:30 - 16:00（每节1.5小时）

地点：湾仔合和酒店．商场15楼FOOD PARC

对象：幼稚园组：4至6岁小朋友；小学组：7至9岁小朋友（每节名额12位，名额先到先得）

语言：英文授课（附以广东话辅助教学）

费用：

．理财小达人：$550 / 1堂（完成体验后可获 $185礼券1张作回赠，即 $365/ 1堂）

．3堂套票优惠价： $1,350（9折优惠）（完成3堂体验后可获 $185礼券2张作回赠，即 $327/ 1堂）

报名：＞＞按此＜＜

截止报名日期：2026年7月13日

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