哈佛大学研究：坐不住不等于没记性 3招从根本启动孩子专注力｜儿童心理

最近我到不同学校进行讲座分享时，家长们经常问到同一个让人头痛的问题：如何提升孩子的专注力？不少家长习惯把重点放在孩子是否愿意乖乖坐下来读书，但其实，专注力并不单纯是「坐得住」的行为约束，而是一种可以透过后天培养的认知能力。根据哈佛大学儿童发展中心的相关研究指出，孩子的专注力与其日常的环境架构、成功经验的累积，以及自我管理能力息息相关。以下三个引导方向，非常值得家长参考。

第1点：营造有助专注的学习空间

哈佛大学指出，我们往往低估了物理环境对孩子的慢性干扰。不少孩子的书桌容易堆满各式各样的杂物，当他准备开始做功课时，注意力往往会不自觉地被精美的铅笔、橡皮擦或其他小玩意吸引，在无形中拉长了进入状态的启动时间。长远而言，这种密集的视觉干扰会削弱孩子迅速进入专注状态的能力。因此，家长可以逐步引导孩子断舍离，主动整理学习空间，减少不必要的诱惑，营造一个简单、清晰的环境，帮助大脑更容易聚焦。当外在的干扰减少，孩子自然能轻松专注于眼前的任务。

书桌堆满杂物，注意力会不自觉地被铅笔、橡皮擦吸引，无形中拉长了进入状态的启动时间。（A生成示意图）

第2点：累积成功经验 建立专注的内在动力

研究亦表明，适当的成就感回馈有助于提升孩子的专注力与抗压持续力。有些天生热爱挑战的孩子，喜欢先完成最困难的任务以获得巨大的成就感；但对另一部分容易焦虑的孩子而言，一开始就硬碰高难度的挑战，反而容易产生巨大的心理压力与抗拒，甚至令他们感到无从入手而选择逃避。在这种情况下，家长可以调整策略，引导孩子先从较为简单、有把握的任务开始，让他在循序渐进的过程中逐步建立成功感。当孩子在心里感受到「原来我做得到」，便更有信心继续投入，进一步挑战较困难的内容。这些在日常中累积的小成功，正是稳固专注力的重要基石。

简单、有把握的任务，助他们建立成功感。（A生成示意图）

第3点：培养自我管理与任务拆分的能力

当孩子面对看似宏大且困难的任务时，例如需要完成一篇200字的文章，很容易因为心理负荷过大而产生拖延和逃避的倾向。此时，关键在于教导孩子如何将任务进行微型拆解。家长可以扮演思维教练，陪伴孩子把庞大的任务拆解为具体可行的小单位，例如先构思三个核心重点，再引导每个重点撰写约50至60字。当模糊的挑战变得具体且可控，孩子的心理负担自然会直线下降，也更愿意跨出主动行动的第一步。

家长可以扮演思维教练，陪伴孩子把庞大的任务拆解为具体可行的小单位。（A生成示意图）

此外，哈佛大学亦提醒，专注力的培养不止局限于书桌前的学习活动，「有质量的游戏」同样扮演着关键角色。在游戏或桌游的过程中，孩子需要学会轮流、等待以及遵守规则，这些行为本质上都在高度锻炼大脑的控制力。因此，适当且规律的游戏时，亦是一场隐形且高效的专注力训练。

适当且规律的游戏时，是一场隐形且高效的专注力训练。（A生成示意图）

提升孩子的专注力并非一朝一夕、单靠责备就能做到的易事，关键在于我们如何善用不同的环境因素与心理机制，在耐心的温床里，逐步培养并提升孩子对于完成某件事情的自我效能感与满足感。当孩子在每一次的努力里都能看见自己的进步，那份专注的能量便会自然而然地刻进骨子里。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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