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机电工程署免费STEAM工作坊 做个小小工程师学做扶手电梯｜暑期活动2026

亲子
更新时间：14:42 2026-07-11 HKT
发布时间：14:42 2026-07-11 HKT

暑期活动2026｜我们日常进出各大商场、港铁站，小朋友上上落落定会使用过扶手电梯，但你们又可知道扶手电梯的运作，以及背后有趣的工程学奥秘？为了启发小朋友的科学潜能，机电工程署的「机电青少年大使计划（EMYA）」将于7月18日举办免费「扶手电梯STEAM工作坊」，让孩子于暑假可化身「小小工程师」，亲手探索机械世界，3岁就可参加，记住去报名喇！

暑期活动2026｜机电工程处免费STEAM工作坊学做小小工程师。（AI生成示意图）
暑期活动2026｜机电工程处免费STEAM工作坊学做小小工程师。（AI生成示意图）

暑期活动2026｜机电工程署免费STEAM工作坊

大、小朋友几乎每天都会使用扶手电梯，但大家知道扶手电梯的运作原理吗？机电工程署的「机电青少年大使计划（EMYA）」将于7月18日举办「扶手电梯STEAM工作坊」，专业工程师会亲自为大家讲解一下升降机与自动梯安全，教大家认识各种安全机制，以及搭扶手梯时要注意事项，还会带大家认识扶手电梯的机械原理，包括链条传动、踏板连接、滑轮系统等等。

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

孩子们将在导师指导下，亲手组装一个精密的扶手电梯模型，可以将刚刚学到的将抽象机械原理概念具体化，亲手连接踏板、调校链条与滑轮时，更可提升立体空间感和手眼协调能力，更可激发他们对科学的探索欲。学会观察身边事物，建立逻辑思维与解难能力。活动欢迎3至25岁会员参加（只需简单免费登记即可！）3至7岁的幼儿可由家长陪同参与，可以边学边玩，更可提高孩子们于乘搭扶手电梯时的警觉性呢！

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

扶手电梯STEAM工作坊
日期：7月18日（星期六）
时间：第一场：10:00-12:00 / 第二场：14:00-16:00
地点：机电工程署总部（九龙湾启成街3号）
对象：3-25岁会员（3-7岁小朋友欢迎家长陪同）
查询：3757 6162
报名日期：7月12日开始（以「抽签方式」决定入选会员）
结果公布：工作人员将于7月14日陆续以电邮及电话形式通知入选会员确认参与，敬请留意。
报名连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：机电工程署）
（图片来源：机电工程署）

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