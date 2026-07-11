暑假好去处｜夏日消暑活动4大推介 亲子水战/探索溪涧/充气水世界/做小农夫插秧

消暑活动｜夏天除了去泳池、沙滩和水上乐园，7至8月还有不少适合小朋友去玩水的消暑活动！快快收藏以下的活动推介，带孩子去充气城堡水池放电，去玩水战兼泥浆浴，也可在溪流山涧嬉水，更可亲亲大自然一尝插秧呢！

夏日消暑活动推介1：Oikos田舍夏日水世界

小孩子未必个个会游泳，但玩水就一定人人喜欢！今年夏日，沙田Oikos田舍把场地变作迷你「水上乐园」，放置了巨型波波水池，让全家一起狂欢！小朋友可变身水枪特务，展现水战；另有水弹发射区，可体验触感刺激！场内还有多款玩水水池区、喷水区，小朋友记得带泳衣尽情度过凉爽一夏。

提供触感活动，体验触感刺激！（图片来源：受访者提供）

Oikos田舍亦推出夏日限定「大自然艺术探索营」，把画室搬进了耕地，7月里的三星期将进行「自然×艺术×耕种×触感」的感官探险，和其他小朋友一起绘本分享、绘画创作、体验耕种及触感玩水，让孩子在暑假远离电子产品，在泥土与画笔间找回纯真。

巨型波波水池，让全家一起狂欢。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览暑假好去处详情：

Oikos田舍夏季活动

地址：沙田大涌桥路21号（近港铁车公庙站）

查询：＞＞按此＜＜

夏日水世界

日期： 8月22日（星期六）

时间：10:00 - 15:00（随时进出，自由玩乐）

费用： $380 （早鸟价 / 2大1细），$420 （原价 / 2大1细） ；另加$100 / 成人，$280 / 小童

报名：＞＞按此＜＜



大自然艺术探索营

日期：7月15、17、22、24、29、31日

时间：09:30 - 12:00

费用：$500 / 课（凡报8课可享88折）

小班教学：8人即成班（欢迎好友自组）

报名：＞＞按此＜＜

夏日消暑活动推介2：果子梦盛夏水花大作战

悠长暑假不但小朋友要放下书本唞唞，大人也要忙里偷闲，趁小朋友参加暑期日营便可放自己一

日假享受me time！

消暑玩水、疯狂放电、和其他小朋友玩。（图片来源：受访者提供）

果子梦今年特别举行「盛夏水花大作战」儿童独立消暑放电日营，家长毋须参与，小朋友既可在备有室内冷气空间学习，也有户外大自然体验，兼且可以参与玩水活动。活动内容丰富，包括萌宠互动、亲手制作传统茶粿 、认识豆腐花、帮农夫插秧、水枪大战及品尝美味农家午餐。小朋友于过程中可以亲近大自然、挥洒汗水、疯狂玩水也不怕中暑。

（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览暑假好去处详情：

果子梦盛夏水花大作战

日期：7月19、26日，8月2、9、16、23日

时间：10:00 - 17:00

地点：上水私人营地

集合及解散地点：九龙塘地铁站D出口

对象：4岁以上小朋友

费用： $850 / 位（旅游车、活动、午餐、保险、专业导师与社工带领）

报名：5188 0429（WhatsApp ）

菠萝的秘密

日期：7月12、19日，8月2、9 、16、23日

时间：11:00 - 13:00（上午场），14:00 - 16:00（下午场）

地点：朗屏士多啤梨葡萄园

暑期优惠：$280 / 小童（家长免费）

对象：2岁以上小朋友（必须最少一位成人陪同参与）

报名：5188 0429（WhatsApp ）

夏日消暑活动推介3：白石烧烤 FunFun充气水世界

暑假将至，最佳活动当然是相约亲朋好友聚餐，大人们开心聊天，小朋友们又可以一起玩乐。白石烧烤夏季限定的白石FunFun充气水世界经已开始，今年依然有刺激的超长滑梯、儿童水上闯关设施、水弹大战和泡泡浴等。

超巨型水上充气城堡及弹床载誉归来。（图片来源：受访者提供）

今年更增设能量补充站，免费提供少量零食给小朋友（仅限持有当节及全日票的手带）。场内亦设小食部、更衣室、冲身区及储物区，方便各位家长。由即日起至8月30日（逢星期六、日及公众假期），凡购买指定「白石烧烤套餐」，即送「充气水世界买一送一优惠券」，价值高达$220！

除了烧烤，也可预订烧乳猪， 一班人开餐分享最适合。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览暑假好去处详情：

白石FunFun充气水世界

地址：马鞍山白石第1950号

时段： 逢星期六、日及公众假期 14:00 - 19:30 （每节1 - 1.5小时，每节完结后设15分钟清洁；由7月起星期六及公众假期延长至20:30）

费用：$180起 / 6月，$200起 / 7月

查询及预约：＞＞按此＜＜

夏日消暑活动推介4：自然脉络 夏日．自然2026

现今小朋友物质资源丰富，几乎人手一机，假期又会与家人去主题乐园或playhouse玩。趁着悠长暑假，不如参加由「自然脉络」举办的一连串「夏日．自然2026」活动，走进大自然，回归本性，探索海岸、林地、溪涧等，和孩子共享自然喜悦，连结身体、他人与大自然。小朋友可以参与全部五天活动，亦可单日参与，选择隐秘林中山涧、清溪、北潭、西贡赤径、桥咀岛及西贡海独木舟活动。

登山而入寻找隐秘的小溪，一 同探索河溪下的生物。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览暑假好去处详情：

夏日．自然2026

日期：7月20 - 24日（A班），8月3 - 7日（B班）

对象： 6 - 11岁 儿童（7月24日、8月7日「独木舟日」

只限8 - 11岁儿童参与）

费用： $3,100 / 人 （全期5日活动优惠，包括导师、简便午膳、活动物资及保险），单日活动费用 $580 / 位；7月24日、8月7日 「独木舟日」$860 / 位

查询： Facebook@自然脉络 natural network / Instagram@natural_network / 9669 6965 （WhatsApp / signal）

相关文章｜暑期活动精选6大推介 户外教室游历香港/YMCA超过130个夏令营｜暑假好去处