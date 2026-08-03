圣若瑟英文小学文武双全3尖子温习策略 善用AI温习 专属失分笔记成秘密武器｜尖子学堂

尖子学堂｜一年一度的暑假是莘莘学子最期待的时刻。不过，许多家长与学生在这长达个半月的假期中，仍难免陷入「补习」与「玩乐」的拉锯战中。圣若瑟英文小学的三位尖子 —— 舒雍齐、杨洦豪与林以靖，则用实际行动证明：天资或许是起点，但真正让他们脱颖而出的，是全人教育下孕育出的超强自律性、严谨的逻辑解难能力，以及永不言败的梦想与热情。

尖子学堂｜圣若瑟英文小学3尖子 全人教育成就文武双全的男孩（左起：杨洦豪、林以靖、舒雍齐）（图片来源：《亲子王》）

圣若瑟英文小学舒雍齐：刚柔并济的创科先锋

身兼学校风纪与班长的雍齐（Hayden），形容自己是一个「极有耐性与正义感」的人。他的课外活动清单丰富得令人惊叹，既有参与学校的武术校队、英语戏剧队、奥数队、国际象棋队，同时也是合唱团和资优教育及STEAM创客小组「SJ Maker」的核心成员。

在一般人眼中，武术的刚烈与戏剧的细腻似乎南辕北辙，但他却能将两者融会贯通。在武术领域，他展现了过人的肢体协调与刻苦精神。于2026年全港公开武术锦标赛中，他以一套行云流水的动作勇夺个人功夫扇金奖；同时，他亦带领校队在沙田武术锦标赛及第二届全港学界武术比赛中，连续斩获高小组集体南拳、刀术及枪术的第一名。「武术教会我甚么是耐性与纪律。」Hayden分享道，每一招一式的定型都需要经过千百次的重复练习，过程虽然枯燥且伴随着肌肉酸痛，但只要能在赛场上打出气势，那份成就感便无可比拟。而这「不轻言放弃」的武术精神，也被他带到了英语戏剧的舞台上。凭借深刻的角色理解力与大胆的舞台表现，他于2025 / 26连续两年于香港学校戏剧节中荣获「杰出演员奖」，成为舞台上的焦点。同时，在书桌前的专注与在训练场上的坚毅，造就他于学业方面同样获得出色的表现，五年级第一学期取得全级第二，第二学期更考获全级第一的佳绩。

Hayden在武术赛场与戏剧舞台上皆展现出独特的领袖气质，动静皆宜的表现完美诠释了全人发展的成果。（图片来源：受访者提供）

要在紧密的校队训练与学业中取得平衡，时间管理显得至关重要。Hayden表示，上课的时候要100%专注，务求在课堂上就已经听懂所有概念。而他亦会善用搭车上下课或转场训练的每分每秒，用来温习或背诵剧本。回到家后，他会利用计时器进行30分钟高效、专注的温习。「时间一到就休息，这样既能让我保持大脑高度集中，又能腾出足够的课余时间在创科与武术方面。」

除了舞台与赛场的刚柔展现，Hayden的逻辑思维同样顶尖。作为学校奥数队与SJ Maker的成员，他非常享受解难的过程，在2026年的「华夏杯」及「港澳杯」奥数比赛中，他分别斩获二等奖与银奖。他坦言，奥数的题目千变万化，有时看似无路可走，但只要转变一下逻辑角度，便能豁然开朗。强大的解难与团队协作能力，更让他在STEM领域大放异彩。他参与的团队在仁济医院香港国际学生创新发明大赛中，连续两年勇夺银奖（2025）与金奖（2026）；此外，他亦在KTMC STEM CUP法证科学比赛中荣获团队金奖，并连续两年成功入围香港创科展。谈到未来的梦想，Hayden的眼神中闪烁着无比坚定的光芒，他的志愿是成为一名出色的好警察，负起维护正义、守护法纪及保护市民的核心使命。为了实现这个人生目标，他决定由现在起为梦想开始锻炼身体，并在生活中培养正向价值观与努力读书，希望将来大学毕业后能顺利穿上警服，实践守护香港的承诺。

舒雍齐profile

舒雍齐（Hayden）（图片来源：《亲子王》）

风纪、班长、第一学期全级第二、第二学期全级第一、2025 / 26连续两年香港学校戏剧节「杰出演员奖」、全港公开武术锦标赛2026个人功夫扇（金奖）、仁济医院香港国际学生创新发明大赛2026（团队金奖）、华夏杯奥数比赛2026（二等奖）、港澳杯奥数比赛2026（银奖）

圣若瑟英文小学杨洦豪：懂得多国语言的奥数尖子

同为风纪、对世界充满好奇心的五年级尖子杨洦豪（Jesper），在奥数与体育上表现出色，更积极学习多国语言以开拓视野。Jesper在学术上的表现优异，曾勇夺小四全级第一。今年，他接连斩获了华夏杯晋级赛一等奖、港澳杯初赛银奖，以及全球少年数学能力测试比赛铜奖等诸多国际性数学荣誉。他坦言，自己私底下的最大兴趣是桌上游戏、推理解谜与拼图，这些活动不仅是他的娱乐，更助他锻炼大脑空间感与逻辑思维。

此外，Jesper会将所有重要公式与容易大意失分的地方整理成专属笔记，方便自己遇到不熟悉的题目时随时翻阅。这本笔记更成为他在考试前夕最后冲刺的秘密武器，让他能在最短时间内达到精准的复习效果。「 那时，我不会再死记课本，而是将笔记上的错题重做两至三次，确保不会于考场上再犯同类的错误。」而谈到在应付课业之余还能坚持学习日语三年、西班牙语一年的惊人语言天赋，他则透露秘诀在于将温习融入生活！例如自制生字卡将外语单字视觉化、在日常生活中尝试用新学的语言跟自己进行简单对话。「当你把学习当成一场探索世界的游戏，就不会觉得这是一件苦差事。」

Jesper对世界充满强烈的好奇心，渴望未来能驾驶真正的飞机冲上云霄。（图片来源：受访者提供）

在体育与音乐方面，Jesper同样交出亮丽成绩。他是2025年香港小学学界体操团体赛季军及元朗体操赛自由体操亚军的得主。而在篮球校队中，面对激烈的对抗与偶尔的落败，他学到了珍贵的团队配合与胜不骄、败不馁的运动员精神。当感到读书压力大时，球场上的挥汗如雨，或是拉响中提琴那温和醇厚的旋律，便成为他放松心灵、重新出发的最佳途径。谈及未来的志愿，Jesper的梦想是考取驾驶飞机执照，到世界各地旅游。这份对天空的向往，与他在资优课程「SJ Pilot」中的精准操控经验不谋而合，他渴望未来能驾驶真正的飞机冲上云霄，载着对世界的好奇，探索更广阔的未知领域。

杨洦豪profile

杨洦豪（Jesper）（图片来源：《亲子王》）

风纪、小四全级第一、2026华夏杯晋级赛一等奖、港澳杯初赛银奖、2025香港小学学界体操团体赛季军、2025天主教教区第10届数学比赛金奖

圣若瑟英文小学林以靖：善用AI温习的全能学生

在数学竞赛中屡夺金奖的林以靖（Eric），对未来AI科技的崛起有着独特而清晰的见解。如果说五年级的学弟们展现了无限潜力，那么六年级的Eric则诠释了甚么是真正的全能尖子。他不但在五年级及六年级连续两年考获全级第一，更包揽了英文和数学第一，取得全额奖学金。Eric在数学领域的成就尤其亮眼，在今个学年，他在全港乃至国际的多项大型数学赛事中均名列前茅，包括第11及12届全港小学数学挑战赛金奖、香港地区数学思维大激斗金奖、天主教教区数学比赛高级组金奖，更在2025年香港数学竞赛中以满分夺冠！在国际赛事American Mathematics Competition中，他亦分别考获AMC 8全球TOP 1%及AMC 10全球TOP 25%的荣誉。此外，他更获邀代表香港，加入由香港天主教教区学校联会（中学组）数学委员会组织的香港天主教学校团队，出战「国际小学数学比赛」。

面对如此高度考验智商与心态的竞赛，Eric透露了他的独门温习策略，善用AI及互联网寻找相关课题资料，并完成妈妈为他准备的练习。「当我遇到学校课本或网上没有深入说明且超出我目前程度的奥数概念时，我会主动向AI输入精准的指令（prompt），例如：『请用小学生能听懂的三种不同思维路径，向我解释这个复杂的几何公式。』AI能即时提供多元的解题视角，帮助我快速拓阔逻辑思维。」此外，Eric会请妈妈协助在互联网上筛选高难度的国际竞赛试题，进行「限时盲测」，故意在平时制造出真实考场的紧张感，借此锻炼答题的精准度与心理抗压能力。

Eric无论在数理思维还是体育、音乐上均展现出卓越的解难能力。（图片来源：受访者提供）

而Eric的优秀不仅仅停留在纸笔之间。在绿茵场上，他是足球校队的主力球员，在赛场上展现出远超同龄人的速度与耐性。除了足球，他在田径场上同样表现出色，于2025 / 26年度九龙东区小学校际田径比赛中，斩获男子甲组100米第三名的佳绩。而在脱下球鞋、拿起小提琴的瞬间，他又能立刻沉淀心情，奏出优美的古典乐章，目前他已考获英皇小提琴五级。更难得的是，作为校园小记者，他拥有极佳的口才与文笔，曾获第77届香港校际朗诵节小学六年级男子组优异奖。谈到未来的志愿与人生目标，Eric展现出了超越同龄小学生的宏大视野，他表示自己对电脑领域很感兴趣，随着AI崛起，未来电脑科技势必会深入并影响每一个领域，因此希望能朝这个方向发展。面对中学新环境的挑战，这位尖子早已做好了心理装备，他将带着在母校培养出的自律、自强与开阔视野，在未来的科技舞台上飞得更高、更远。

林以靖profile

林以靖（Eric）（图片来源：《亲子王》）

风纪、班长、全级第一、五年级全额奖学金得主、英文及数学单科学科第一、年度Conduct Award获奖者、2025香港袋鼠数学竞赛（5 - 6年级组）第一名（满分）、American Mathematics Competition 10（AMC 10）全球TOP 25%、2025 / 26年度九龙东区小学校际田径比赛男子甲组100米第三名、英皇小提琴五级

文：林诗敏

图：陈仲梁、部分由受访者提供

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