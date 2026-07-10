中暑｜亲子游日注意！日本全国破35°C东京多人中暑 3大中暑症状＋6个预防中暑法｜亲子健康

中暑｜暑假向来是港人家庭外游的黄金档期，而日本更是不少爸妈们的亲子旅行首选地。不过，计划带小朋友「返乡下」的家长们注意了！近期日本遭受极端热浪袭击，日本全国各地普遍酷热。更有高达39个地区录得超过35°C的「猛暑日」，创下今年新高；其中东京更录得单日至少22人疑似中暑要紧急送院，港人热门旅游点福冈县的太宰府市气温更飙升至危险的37.8°C！

面对这种类似「蒸笼」的危险热浪，大人都未必受得住，更何况是体温调节机制较弱的儿童。小朋友的产热速度快但散热极慢，加上旅行时往往玩得太忘我，很容易在不知不觉间中暑。

家长必认清：儿童中暑3大危险症状

根据卫生防护中心指，中暑是由于身体在极端高温环境下无法有效散热。当外界温度过高时，身体体温调节系统的降温机制不胜负荷，就有可能出现热衰竭甚至中暑。婴儿及小童、长者、孕妇、有长期病患（如心脏病或高血压）的人士、户外工作/体力劳动者和过胖人士都会较易中暑，故此扶老携老去旅行的爸妈要特别注意。

（AI生成示意图）

如家长发现以下3大中暑症状，极有可能是中暑信号，爸妈务必为孩子降温：

1. 体温无故飙升、皮肤发红干热

当小朋友满脸通红、摸上去皮肤滚烫，而且明明很热却没有流汗，代表他们的体温调节机制已经因高温而瘫痪。这是极度危险的信号，必须立刻协助降温并寻求医疗协助。

（AI生成示意图）

2. 异常疲倦、神志不清、步履不稳

中暑会严重影响大脑及中枢神经。如果孩子突然显得极度疲累、头晕、走路摇晃、异常烦躁，甚至说话语无伦次、目光呆滞，代表大脑已经受到热伤害，严重者更会出现抽搐。

（图片来源：PhotoAC）

3. 消化道及肌肉不适

在演变成严重中暑前，孩子常会先出现「热衰竭」症状，包括头晕、头痛、恶心、气促和神志不清；此外，若水分和盐分流失过多，小腿或腹部肌肉可能会出现疼痛性抽筋。

6个预防中暑方法

想玩安全又开心，家长就要事先部署好行程，亦可采取以下6个预防中暑方法：

1. 主题乐园避开正午排队

东京迪士尼、大阪USJ等是必去行程，但烈日下排队往往长达一两小时。建议上午10时至下午4时太阳最猛烈期间，多安排室内剧场、室内餐厅或有遮荫的设施；将户外排队、看巡游的行程移至清晨或黄昏。

（AI生成示意图）

2. 「定时定量」补水

家长应每隔15至20分钟给孩子喝几口水。除了清水，也可于预备含有电解质的运动饮料，或选择被日本人认定为「夏日防中暑神物」麦茶，补充流失的水分与矿物质。

（图片来源：PhotoAC）

3. 穿着轻便、浅色及透气衣物

于炎夏在户外走动，应选穿吸汗、透气性高、剪裁宽松的浅色衣物。浅色衣物较不易吸收阳光热能，而宽松的设计能帮助空气流通与身体散热。

（图片来源：PhotoAC）

4. 备齐防晒与降温「神器」

出门前务必涂抹儿童专用防晒霜，并配戴宽边遮阳帽，也可于日本药妆店入手「冷感喷雾」、冰凉颈圈（Cooling Ring）或退热贴。在户外走动时，随时帮孩子的颈部、腋下等大血管分布处降温。

（AI生成示意图）

5. 撑遮阳伞

近年日本政府也大力呼吁民众不分男女老幼，在户外应撑遮阳伞遮挡直射阳光。但要留意，从酷热的户外进入有冷气的商场或地铁时，要小心温差，可先在玄关处稍作停留，让孩子身体适应。

（图片来源：PhotoAC）

6. 随时留意日本「热中症警戒アラート」

出游期间可留意日本新闻或气象app，当局若发出「热中症警戒アラート」（中暑警戒警报），代表该区中暑风险极高，可调整行程减少户外活动。一旦孩子有不适，应立刻带他到阴凉或有冷气的地方休息，并用湿毛巾或冰块敷在颈部、腋下及大腿鼠蹊部快速降温。

日本近日受热浪影响，全国多地出现「猛暑日」。（图片来源：www.wbgt.env.go.jp截图）

相关文章｜夏日祛湿清暑保健指南对抗暑湿 中医：身体有这些问题是在求救 2招居家保健法｜亲子健康