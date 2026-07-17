爆旋陀螺热潮拆解：对应科学科课程框架、炼出逆境情商 为家长带来4个亲子启发｜家长热话

爆旋陀螺热潮再度席卷本港校园，这枚转动的玩具背后，竟藏着超乎想像的教育价值。小学老师兼香港爆旋陀螺协会副会长文天诺老师将为大家解构陀螺如何化身小学科学科的「神级教材」，让学生在对决中学懂物理与输赢。更有举办校内比赛的小学校长及学生，亲述如何以这股潮流为切入点，从中建立科学探究精神；以及「陪玩」家长现身说法，分享陀螺如何成为拉近亲子关系的神器，带大家多角度直击这股陀螺旋风！

香港爆旋陀螺协会副会长文Sir：爆旋陀螺背后全是物理学概念

爆旋陀螺热潮再度席卷本港校园。（图片来源：示意图 / AI生成图）

谈到爆旋陀螺与科学的关系，身兼小学教师与香港爆旋陀螺协会副会长的文天诺老师（文Sir）表示，从物理学角度来看，陀螺在发射后之所以能够保持稳定的旋转状态，背后包含了能量转换、角动量与惯性等原理；而陀螺「底盘」（Bit）设计各有不同，会直接改变其与战斗盘的摩擦力，进而影响陀螺的移动模式与持久力。

此外，整枚陀螺的重量分布和重心位置，亦会对陀螺的稳定性及碰撞时弹开的效果造成关键性影响。文Sir补充道：「到了最新的BEYBLADE X世代，更加入了崭新的高速轨道系统，当中涉及动量传递、碰撞力学以及简单机械中的齿轮运动等概念，好玩之余亦非常深奥。」

文Sir指出，陀螺的底盘设计、重量分布及最新世代的高速轨道，背后全都是物理学概念。（图片来源：受访者提供）

爆旋陀螺对应科学科课程框架 让抽象概念变得触手可及

这股陀螺热潮，正好与香港教育局近年推行的小学科学科课程框架对应。文Sir进一步解释，爆旋陀螺的玩法与改装能够轻松融入多个学习范畴。例如在「能量与转换」范畴中，学生可以亲眼观察到拉动发射器时，人体肌肉提供的「力」如何转化为陀螺的「旋转动能」；在「力与运动」范畴中，则可深入研究底盘摩擦力、陀螺相撞时的碰撞力及运动状态的改变。而在「工程设计与创新科技」范畴中，学生更可以透过比较和测试不同的零件设计，去理解设计与陀螺表现之间的因果关系，让抽象的教科书理论变得触手可及。

当潮流玩具走入常规课室，能有效驱动学生的自主学习动机，自发地在战斗盘边进行科学探究。（图片来源：受访者提供）

将陀螺带入课室，对小朋友来说无疑有着巨大的魔力。文Sir坦言，对学生来说，只要课堂上出现特别且跳出传统的教材，本身就具备巨大的吸引力，足以令他们全神贯注。更重要的是，陀螺是他们下课后及假日时会主动且持续玩耍的游戏。当学习与他们的兴趣结合，学科知识就变得不再枯燥。「相较于单纯阅读课本，学生为了让自己的陀螺在对战中胜出，会更愿意主动尝试、观察和验证，甚至自发地利用课堂所学的物理知识去改良自己的陀螺配置。这种为了克服挑战而进行的尝试，正正就是科学探究的起点，学生的自主学习动机亦因而大大提高。」

密集实战 淬炼孩子逆境情商

在实际教学与校园活动上，文Sir亦充分发挥了其双重身份的优势。在课堂上，他引导学生将陀螺作为实验素材，学习提出假设、进行测试，并认真记录与量度数据，例如比较不同底盘的旋转时间或重量配置，从中建立严谨的数据分析能力。这种探究式学习，正好切合了当前STEM教育的大方向。

陀螺对战节奏极快，能在短短数分钟内让孩子密集经历胜负，是淬炼逆境情商与体育精神的绝佳修炼场。（图片来源：受访者提供）

除了科学知识的硬实力，文Sir更看重陀螺背后所带来的「情绪教育」与体育精神。他利用过去在协会筹办大型赛事的经验，在校内举办陀螺比赛，让学生在竞技中学习遵守规则与尊重对手。他指出，传统的运动或表演比赛往往需要投入长时间训练，一旦落败，可能会为学生带来极大挫败感；相反，一场爆旋陀螺比赛一般只需两三分钟便能完成。这意味着在短短一个下午的赛事中，小朋友可能密集地经历多次胜负。这种节奏极快的实战体验，能让年幼的孩子更快习惯面对失败，学会如何即时处理那一瞬间涌上来的情绪，在不断的跌倒与反思中，培养出难能可贵的逆境情商与真正的运动员风度。

校园实践 从森林课程走向室内竞技

致力推行芬兰式教育的狮子会何德心小学，日前便筹办了一场全校瞩目的「爆旋陀螺 —— 狮王争霸战」，成功吸引近300名学生同场对垒。

狮子会何德心小学日前举办全校「狮王争霸战」，吸引近300名学生同场对垒。（图片来源：受访者提供）

狮子会何德心小学日前举办全校「狮王争霸战」，吸引近300名学生同场对垒。（图片来源：受访者提供）

黄伟立校长指出，本次大赛正是将该校「森林课程」中强调的动手实作与探索精神，由户外自然完美延伸至室内竞技平台。不论是课余时间自发聚集进行「假设→测试→修正」的陀螺改装，还是在对战中体会离心力与摩擦力，都引证了潮流玩具只要运用得当，也可以是极佳的跨学科STEAM教材。学校期盼透过这类群体活动，让学生自发放下手机，在胜负之间学会欣赏对手、面对挫折，重拾真实社交的温度。

狮子会何德心小学黄伟立校长（图片来源：《亲子王》）

战斗盘上的科学交流 玩出满足感

就读小五的余晞乐于是次比赛获得高年级组冠军。「拿到冠军真的超级开心！当刻我最想快点回家，将这份得奖的喜悦第一时间与家人分享！」晞乐笑得灿烂。对他而言，爆旋陀螺的魅力不止于胜负的刺激，更在于能与同学并肩研究的乐趣。他由衷地说：「我觉得爆旋陀螺真的很好玩，而且还可以学到知识！平时大家对战的时候，我们还会一起讨论里面的科学原理。真的没想过玩玩具也可以边玩边学，这让我很有满足感！」

荣获高年级组冠军的余晞乐同学直言，在游戏中实践科学理论，为他带来满足感。（图片来源：受访者提供）

三子之母Vivian：1枚陀螺带来4个亲子启发

校园以外，这股旋风更蔓延至家庭。育有三名儿子的家长Vivian坦言，全力投身儿子的爱好后，发现这枚玩具竟是走进孩子内心世界的「神级载体」，并总结出四个贴地体会：

妈妈Vivian透过每天在地板上与儿子「Three, Two, One」的互动，为将来的青春期亲子关系默默「储蓄」。（图片来源：受访者提供）

1. 「一动一静」的碎片式倾偈

Vivian透露，大仔曾因朋友间的摩擦而感到困扰，平时特意询问他未必肯说。但那天一边玩陀螺，他竟一边把烦恼讲了出来。「每一局前叫『Three, two, one, go shoot！』极其投入；完局执陀螺时，他又自然接下去讲。这种一唞一玩、无压力的『碎片式对话』，让孩子更愿意分享校园秘密。」

2. 战斗盘前真实的眼神互动

对比全家一起打机，Vivian一针见血道：「打机时大家由头到尾只望着屏幕，但玩陀螺在分出胜负的一刻，大家的视线会立刻移到对方脸上 —— 你看到我笑，我看到你不服气，即时对望。这种拉绳、执陀螺的动作交流和温度，打机真的没法比。」甚至在楼下空地玩，还引来街坊叔叔对战，拉近了邻里之间的距离。

（AI生成示意图）

3. 几十秒一局的挫折教育

陀螺每局节奏极快，输赢几乎每一分钟都在发生。Vivian会引导好胜的儿子：「无永远的赢家，亦没有永远的输家。」输了不要紧，最重要检讨是角度还是力道问题。孩子发现只要重新调整策略，下一局可能就赢回来。久而久之面对失败的情绪波动减少了，学会了「输得起」并快速振作。

4. 亲子关系不能外判

面对孩子即将步入青春期，Vivian选择以陪伴建立信任。「只要你愿意花时间陪他玩，他就愿意跟你拉近距离。亲子关系真的不能外判，一定要靠自己亲手经营。我们现在的陪伴就好像『在亲子关系里储蓄』一样，为孩子长大后留下信任。」

给家长的建议：

陪伴孩子永远都不会迟！想踏出第一步，今晚不妨试着坐在地上，看看他们在玩甚么玩具。不需要复杂，每日简单陪伴15分钟，投其所好地玩。每日累积下来，一个月之后，你会发现亲子关系已经有很大的分别。

文：林诗敏

图：受访者提供

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