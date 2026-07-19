2本绘本为亲子共读注入新趣味 玩转书的世界 突破现实与故事的界线感｜好书推介

好书推介｜「书」从来不止是容器。它既是故事的舞台，也是情绪的载体，会把读者的想像吸进去，也会让角色把情绪反过来投射回现实。今次特别介绍知名绘本作家艾蜜莉．葛拉菲特（Emily Gravett）的两本作品，她擅长书本设计，除了平面插图外，更会运用不同材质和剪裁加强书本的可能性，突破现实与书中世界的界线，为亲子阅读注入全新的趣味。

儿童绘本推介1：《大野狼》

《大野狼》从一个很日常的动作开始：小兔子到图书馆借了一本关于狼的故事书。按理说，读书是安全的，字句只是纸上的符号；但当小兔子一路沉浸在书页里，书本以外的世界渐渐开始出现狼的痕迹。这意味着故事的边界开始松动，狼仿佛从书里「爬」出来步步逼近，而小兔子也在不知不觉间，进入了那个黑暗而具诱惑的世界。

（图片来源：受访者提供）

当大野狼「爬」出书本 模糊虚实的阅读体验

书中的拼贴、立体剪贴与借书票式的元素，堆叠出「借阅」与「使用过的痕迹」，仿佛是暗示与证据，提醒着读者：这或许不纯粹是幻想。孩子明明知道这是一本书，却被设计成「好像这本书也在看你」一样，书里书外的界线越来越模糊。在情节最高潮的一刻，画面只留下书本，而小兔子却失踪了。如果故事停在这里，读者的想像力会被无限放大，甚至以为兔子真的被狼吃掉了。

（图片来源：受访者提供）

幽默反转 用「儿童视角」稳妥接住恐惧

然而，好的绘本不是靠哗众取宠来吸引人，而是以儿童观的角度，好好接住孩子的情绪。因此，作者在最需要结束的情节处做了反转。结尾以一种带着幽默的安全距离，把故事中的大灰狼设定为「素食者」。

（图片来源：受访者提供）

这样的处理，避免了让读者把「失踪」直接转化成过度黑暗的想像。原本可能落在儿童脑海中的「被吃掉」恐惧，在这个设定里被降温成笑点，就像突然亮着一盏灯，把阴影的轮廓重新描绘成能够理解、不再可怕的形状。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《再一遍！》

如果说《大野狼》是角色走出书本造成危险，那么《再一遍！》则是主角的愤怒扰乱了书的世界。故事围绕着一个经典的睡前场景：小火龙在上床睡觉前，想和妈妈一起读一本关于火龙的故事书。妈妈读完第一遍，小火龙立刻提出「再来一次」；再来一次又不够，于是演变成一次又一次。

（图片来源：受访者提供）

但是每一次重复，妈妈都在极度困倦中，悄悄把书的情节调整一次，让故事逐渐偏离最初的版本。于是，「再一遍」不再只是孩子单纯的要求，而变成了情绪的累积 —— 期待、急切、失望、愤怒，全部透过故事的重复与改写被逐步推向顶点。

喷火的破洞 将抽象情绪具象化

当妈妈终于睡着了，小火龙的怒气也走到了极点。小火龙的身体由原本的青绿色，慢慢变成书中火龙那种更强烈、更像在燃烧的红色；这颜色的变化就像一个「情绪温度计」，让读者不用被文字告知「他很生气」，也能一眼看懂。

（图片来源：受访者提供）

接着，小火龙不止是进入书里，而是开始朝书中的角色发脾气、喷火，最后甚至在书页上喷出了一个大洞！这个结尾在表面上当然是夸张、带有戏谑意味的；但它同时精准捕捉了孩子在困境里的真实感受：「我想要再一次，但对方不再回应了；我想要控制节奏，但现实不再配合。」

（图片来源：受访者提供）

那种被逼中断的委屈与怒意，总想找到一个地方把能量释放出去。而绘本封底那真实存在的「洞」，正好成为了情绪真实存在过的证据 —— 证明情绪的能量不是抽象的，它甚至可以改变世界的形状。

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。www.expressive-art-journey.com

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