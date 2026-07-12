Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我们究竟能将甚么据为己有？两本绘本让我们知道拥有的错觉……｜好书推介

亲子
更新时间：12:38 2026-07-12 HKT
发布时间：12:38 2026-07-12 HKT

好书推介｜有些东西，你说不清楚它属于谁。一顶帽子、一片海、一朵花、一座山。你伸出手，说：「这是我的。」然后你继续走，继续说，继续要。从两个不同方向问同一条问题：拥有这回事，究竟从甚么时候开始，不再够用？

儿童绘本推介1：《这不是我的帽子》

雍．卡拉森（Jon Klassen）的《这不是我的帽子》，是一场纸上的黑色喜剧。故事的主角是一条小鱼，牠偷了大鱼的圆顶帽，一边游走，一边在心里建立防线：「大鱼在睡觉，不会发现的。就算醒来，也不会知道是我。我要藏进水草里，牠绝对找不到。」作者用最少的字，写一个漫长的自我说服。这些内心充满自信的独白不是说给大鱼听的，而是说给小鱼自己听。

儿童绘本推介1：《这不是我的帽子》（图片来源：受访者提供）
儿童绘本推介1：《这不是我的帽子》（图片来源：受访者提供）

自欺欺人的完美犯罪

然而，与小鱼那份从容不迫形成强烈对比的，是画面那条已经醒来，正不发一语地在水草间尾随的大鱼。故事就这样走到了结尾，小鱼不见了，帽子回到了大鱼头上。作者不解释发生了甚么，只让页面空在那里。「小鱼去哪了？」这个问题，比任何道德训示都更有力量。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《福斯多的命运》

如果说小鱼的贪婪是出于侥幸，那么奥立佛．杰法（Oliver Jeffers）的《福斯多的命运》，则是另一种规模的故事。

儿童绘本推介2：《福斯多的命运》（图片来源：受访者提供）
儿童绘本推介2：《福斯多的命运》（图片来源：受访者提供）

世界上甚么都是他的

福斯多是一个穿着笔挺西装的男人。他走过一朵花，说：「你是我的。」走过一只动物，说：「你是我的。」走过一棵树、一片原野、一座山，全都低头，全都答应。福斯多不是小偷，他连偷都懒得偷，直接宣示主权，连理由也不需要，他深信自己拥有世界上的一切。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

直到福斯多遇见了大海。他对大海说：「你是我的！」大海不为所动，平静地回答：「我不是你的。」福斯多暴跳如雷，气急败坏地踏入海中，企图用脚踹大海。结果，大海甚么都没说，只是把他卷走了。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

作者为了这本书尝试采用传统石板印刷 ，每一页线条带着手工的不确定感，像某本很久以前就存在的寓言，一个没有人记得是谁先讲的故事。或许正因为如此，福斯多让人觉得不像某个特定的人，更像是一种我们在不同地方都见过的姿态。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

小孩子很少说「借」，他们说的是「给我」，或者直接拿走。大人会教他们说「请」和「谢谢」，教他们归还。但有时候你看着一个孩子紧握住某样东西，眼神里有一种东西是连语言都遮不住的。那不是坏，只是非常诚实。两个故事都没有一个醒悟的结局。小鱼没有还帽子，福斯多也没有学会谦逊。这两本绘本都选择以最诚实的方式，不告诉你应该怎样，只是把那个想要的样子画得非常清楚，然后把剩下的空间，留给读者。

那个握紧东西的冲动，从来没有真正消失过，只是长大之后，换了更大的名字。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店
让绘本成为亲子最美好的回忆

IG@kadeyjadey
IG@kadeyjadey

相关文章︳2本绘本教「放手」的艺术 学优雅退场 疗愈在分离焦虑中挣扎的父母｜好书推介

相关文章｜2本绘本拯救孩子失去的自信 拒绝被标签的勇气 肯定自己内在价值｜好书推介 

相关文章｜2本绘本 为人们带来新希望 载体散落一地 记忆却不会被烧毁｜好书推介

相关文章｜两本儿童绘本窥见广阔宇宙 在浩瀚宇宙中找最真实的自己｜好书推介

相关文章︳2本绘本如酷热下的情绪绿洲 在烦躁中寻找一抹清凉 为自己和孩子降温｜好书推介

 

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
2026-07-11 11:18 HKT
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
19小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
18小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
15小时前
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用买餸
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用
申诉热话
3小时前
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
足球世界
5小时前
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
保健养生
19小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
2小时前
世界杯2026︱英格兰反胜入4强 挪威航空即「找数」IG换英航标志
世界杯2026︱英格兰反胜入4强 挪威航空即「找数」IG换英航标志
即时国际
2小时前
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
影视圈
16小时前