我们究竟能将甚么据为己有？两本绘本让我们知道拥有的错觉……｜好书推介

好书推介｜有些东西，你说不清楚它属于谁。一顶帽子、一片海、一朵花、一座山。你伸出手，说：「这是我的。」然后你继续走，继续说，继续要。从两个不同方向问同一条问题：拥有这回事，究竟从甚么时候开始，不再够用？

儿童绘本推介1：《这不是我的帽子》

雍．卡拉森（Jon Klassen）的《这不是我的帽子》，是一场纸上的黑色喜剧。故事的主角是一条小鱼，牠偷了大鱼的圆顶帽，一边游走，一边在心里建立防线：「大鱼在睡觉，不会发现的。就算醒来，也不会知道是我。我要藏进水草里，牠绝对找不到。」作者用最少的字，写一个漫长的自我说服。这些内心充满自信的独白不是说给大鱼听的，而是说给小鱼自己听。

儿童绘本推介1：《这不是我的帽子》（图片来源：受访者提供）

自欺欺人的完美犯罪

然而，与小鱼那份从容不迫形成强烈对比的，是画面那条已经醒来，正不发一语地在水草间尾随的大鱼。故事就这样走到了结尾，小鱼不见了，帽子回到了大鱼头上。作者不解释发生了甚么，只让页面空在那里。「小鱼去哪了？」这个问题，比任何道德训示都更有力量。

（图片来源：受访者提供）

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儿童绘本推介2：《福斯多的命运》

如果说小鱼的贪婪是出于侥幸，那么奥立佛．杰法（Oliver Jeffers）的《福斯多的命运》，则是另一种规模的故事。

儿童绘本推介2：《福斯多的命运》（图片来源：受访者提供）

世界上甚么都是他的

福斯多是一个穿着笔挺西装的男人。他走过一朵花，说：「你是我的。」走过一只动物，说：「你是我的。」走过一棵树、一片原野、一座山，全都低头，全都答应。福斯多不是小偷，他连偷都懒得偷，直接宣示主权，连理由也不需要，他深信自己拥有世界上的一切。

（图片来源：受访者提供）

直到福斯多遇见了大海。他对大海说：「你是我的！」大海不为所动，平静地回答：「我不是你的。」福斯多暴跳如雷，气急败坏地踏入海中，企图用脚踹大海。结果，大海甚么都没说，只是把他卷走了。

（图片来源：受访者提供）

作者为了这本书尝试采用传统石板印刷 ，每一页线条带着手工的不确定感，像某本很久以前就存在的寓言，一个没有人记得是谁先讲的故事。或许正因为如此，福斯多让人觉得不像某个特定的人，更像是一种我们在不同地方都见过的姿态。

（图片来源：受访者提供）

小孩子很少说「借」，他们说的是「给我」，或者直接拿走。大人会教他们说「请」和「谢谢」，教他们归还。但有时候你看着一个孩子紧握住某样东西，眼神里有一种东西是连语言都遮不住的。那不是坏，只是非常诚实。两个故事都没有一个醒悟的结局。小鱼没有还帽子，福斯多也没有学会谦逊。这两本绘本都选择以最诚实的方式，不告诉你应该怎样，只是把那个想要的样子画得非常清楚，然后把剩下的空间，留给读者。

那个握紧东西的冲动，从来没有真正消失过，只是长大之后，换了更大的名字。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey

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