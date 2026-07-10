暑期活动2026｜今年香港载荷专家⁠有份参与神舟二十三号载人飞船升空，于太空进行飞行任务，令不少对太空充满好奇的孩子更想了解宇宙！想满足小朋友对于太空的好奇，最好带他们去香港太空馆，除了可以参观与欣赏免费天文电影，这个暑假更有多个暑假活动，如儿童夏日天文班，可认识星空，开启科学潜能。即睇暑期活动2026参加方法与香港太空馆活动详情。

香港太空馆暑假儿童夏日天文班认识星空 免费参加制作火星纸模型｜暑期活动2026（图片来源：香港太空馆）

香港太空馆儿童夏日天文班1：认识星空

晚上天上一闪一闪的星星，引起孩子对星际有无穷想像。「认识星空」将以引人入胜的星座传说和神话故事作起点，让小朋友认识天上的星体之余，更了解基本的天文知识，导师还会透过趣味盎然的游戏和星图DIY，教授观星技巧，引领大家进入奇妙的星空世界。

（AI生成示图片）

香港太空馆暑假活动推介1：儿童夏日天文班「认识星空」

日期：8月20、21日（两节活动内容相同，每节名额80人）

时间：10:00 - 12:00

地点：香港太空馆演讲厅及天象厅

费用：每位$52（费用已包括学生半价优惠）

语言：粤语讲解

对象：6 - 9岁

报名方法：＞＞按此＜＜

（图片来源：香港太空馆）

香港太空馆暑假活动推介2：儿童夏日天文班「地球转转转」

从科学书本上，孩子都知道地球每分每秒都在转动，转动与我们的生活有关，日夜交替、季节更迭，甚至是气候系统的运行。想对于地球转动了解更多，可参加「地球转转转」，活动将结合球幕电影欣赏与趣味活动，带领小朋友一同「转」研这个既熟悉又陌生的星球──地球。还会利用气球，模拟热带气旋的运行轨迹，让天文与气象知识能活现眼前。

（AI生成示图片）

香港太空馆儿童夏日天文班：地球转转转

日期：8月27、28日（两节活动内容相同，每节名额80人）

时间：10:00 - 12:00

地点：香港太空馆演讲厅及天象厅

费用：每位$39（费用已包括学生半价优惠）

语言：粤语讲解

对象：6 - 9岁

报名方法：＞＞按此＜＜

（图片来源：香港太空馆）

香港太空馆暑假活动推介3：宇宙中的太阳系

今年暑假去旅行不去日本、欧洲，改去太阳系！9至12岁会化身成为小小探险家，参与「太阳系旅行团」，到时利用天象厅的数码天象投影系统，与小朋友一起漫游太阳系，探索各行星的奇妙特性，还会飞越银河系，一起感受宇宙的浩瀚无垠！

（AI生成示图片）

宇宙中的太阳系

日期：7月16、17日（两节活动内容相同，每节名额270人）

时间：10:30 - 11:30

地点：香港太空馆天象厅

费用：免费活动，网上报名

语言：粤语讲解

对象：9 - 12岁

报名方法：＞＞按此＜＜

（图片来源：香港太空馆）

香港太空馆暑假活动推介4：《太阳系大冒险3D》映后活动「火星探索任务」

小朋友在欣赏《太阳系大冒险3D》后，可以凭票免费参加映后活动「火星探索任务」，延续电影的太阳系探险故事。活动将重点探索火星，动手制作火星纸模型，并会介绍各项火星探索任务的重要发现。

（AI生成示图片）

《太阳系大冒险3D》映后活动「火星探索任务」

日期：8月15日（每节名额160人）

时间：14:30 - 16:00

地点：香港太空馆演讲厅

费用：免费

语言：粤语讲解

对象：须年满6岁，6-12 岁儿童须由成人陪同参加

*每位参加者需凭任何一场《太阳系大冒险3D》实体门票正本免费参加；无需预约，一人一票，座位先到先得。

详情：＞＞按此＜＜

（图片来源：香港太士馆）

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