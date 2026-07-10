尖沙咀Hotel ICON经典椰香榴梿下午茶联乘甄沾记 甜品/喇沙/炖汤 附减$50优惠码｜亲子优惠

亲子优惠｜每年不少榴梿迷都极期待的尖沙咀Hotel ICON TheMarket榴梿放题，早前一出即引起热话，有些榴梿迷更大叹「唔够喉」！Hotel ICON TheMarket榴再度加码，更首度联乘香港百年椰子品牌甄沾记，来次双「果王」结合，由主厨精明炮制出多款咸甜美食，推出全新「经典椰香榴梿下午茶」，绝对可满足一众榴梿爸妈！用以下提供的优惠码，更可再减$50呢！即睇酒店下午茶优惠详情与快抢方法。

亲子优惠｜尖沙咀Hotel ICON TheMarket X 甄沾记经典椰香榴梿下午茶

喜欢榴梿的朋友每年都不会错过尖沙咀Hotel ICON TheMarket的「榴梿节」，今年更与香港百年椰子品牌甄沾记首度联乘，由行政总厨「榴梿王子」何伟诚师傅炮制出全新推出「经典椰香榴梿下午茶」，将浓郁的马来西亚榴梿，结合怀旧椰香，令一众榴梿迷滋味提升，吃出不一样的口感。

尖沙咀Hotel ICON TheMarket X 甄沾记经典椰香榴梿下午茶（图片来源：KKday）

经典椰香榴梿下午茶包括多款糅合以榴梿及椰子的咸甜美点，先来一碗热辣辣的滋润清甜「鲍鱼椰子榴梿炖汤」，椰子煲汤试得多，想不到原来加入榴梿清甜度大大提升！来到「大头虾榴梿喇沙」，果王和椰子完美结合调成香浓汤底，加入新鲜大头虾，惹味非常。

「大头虾榴梿喇沙」（图片来源：KKday）

吃完咸点便上「正场」，师传将椰香与榴梿结合成流心馅料，港式美食菠萝包内有由椰香与榴梿结合成流心馅料，而自家制甄沾记椰子糖雪糕配椰子蒟蒻香滑清新，消暑可口，于炎夏吃最啱！还有香脆榴梿吉士挞、甄沾记椰子榴梿慕丝配芒果粒粒等精致榴梿甜品，加上原粒送上的矜贵黑刺、柔佛黄金及葫芦，绝对大满足。想更圆满，可加配一杯「甄沾记椰香咖啡」（$48），充满东南亚风味的咖啡与椰香榴梿非常匹配呀！

（图片来源：《亲子王》）

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THEMARKETX甄沾记经典椰香榴梿下午茶｜输入优惠码即享额外享折扣优惠

用餐时段：星期一至日 15:00 - 17:00

优惠：

．一位预订：平日HK$439/位；周末HK$492/位

．两位预订：平日HK$733/2位，平均HK$366.5/位；周末HK$838/2位，平均HK$419/位

*输入优惠码【ICON50T】两位预订HK$683/2位，平均HK$341.5/位（85折再减HK$50）

*输入优惠码【ICON30T】一位预订HK$409/位（85折再减HK$30）

（原价HK$515/位）（已包原价加一服务费）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年7月10日15:00至7月16日23:59

使用日期：2026年7月11日至10月18日

地点：香港九龙尖沙咀东部科学馆道17号2楼TheMarket

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