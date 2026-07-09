暖心老师传授「大大力鼓励」金句 保良局方王锦全小学普通话集诵队缔造冠军奇迹｜梁永乐专栏

明明香港是华人社会，但若问十个小朋友，大概有八个会说：「中文好难。」我认识一间小学，普通话集诵队今年创下佳绩，先在校际朗诵节夺得季军，其后更于「香港杯」朗诵大赛勇夺冠军。更有意思的是，今年队中有个别特殊学习需要学生，由最初连字也认不全，到最后在台上自信发挥，负责老师总结成功关键是「大大力鼓励」。

非以「拔尖」模式取录 信谁都可发光

这是位于屯门的保良局方王锦全小学，以课外活动丰富见称，有中乐团、合唱团、戏剧组、木笛队、足球和乒乓球队等，近年都在全港比赛获得优异成绩。普通话集诵队负责老师之一、中文科主任何梅英表示，集诵是团体项目，需要一定人数参赛外，也讲求团队整体配合，因此队伍并不会以「拔尖」模式取录，例如今年47人的队伍中，便有六位特殊学习需要的学生，何主任形容他们「认字慢少少，自理能力又弱少少」，不过，由不懂认字到成为「香港杯」冠军，他们又真的做到了。

（图片来源：作者提供）

训练期间，何主任有几句经常用来鼓励学生的说话，值得和大家分享：

「嗱，呢一句有五只字，你已经识三只，仲差两只字咋，你一定做得到！」 对认字和背诵有困难的学生，何主任会把目标「斩件」，将任务分成较易做到的小步骤。几天后，这位学生小息时开心地跟她分享：「何主任，我记到全部五只字啦！」 「你自己识背，唔算叻，要教到其他同学都识，先系真正的叻！」 集诵是团队活动，40多名学生能力各有差异，何主任特别重视培养团队精神：「要令小朋友明白，只有互相帮忙，确保每个人都跟得上，动作整齐，声音一致，团队才会有好表现。」 「你得㗎！只要将你已经背熟的大大声讲出来，你就会有奖！」

（图片来源：作者提供）

「赞美」从来是神奇妙方

何主任最后分享一个小故事。队中一名小三男生，经常坐不定，稍欠独自面对群众的信心，但平时说话声音响亮。何主任特意安排他于集诵中负责一句独白，又鼓励他参加独诵比赛。然而，独诵要交一百元报名费，家长可能觉得他不是独诵材料，最初不愿意支持。男孩把烦恼告诉何主任，她便用这句说话鼓励他，并请家长有疑问随时联络自己。最后家长同意报名，而这名本来欠缺自信的小男生，果然在独诵环节夺得冠军。

（图片来源：作者提供）

鼓励小朋友这件事，我在家里也做过不少。记忆中孩子用泥胶整了一个公仔，我立即赞美：「好靓呀！你咁叻嘅？」但只换来孩子一个反眼回应，可能是由于我在家里，审美方面一向缺乏公信力……不过，当赞赏换成是来自一个孩子每天坐在课室里「仰望」的「叻人」，连老师也真心相信你可以，那份力量一定强大得多，这就是赞美在教育中神奇的地方。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

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