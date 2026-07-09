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7-11优惠｜7-Eleven一日限定折扣日一方法全单77折加码48小时优惠 $13.9Häagen-Dazs雪糕

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更新时间：12:36 2026-07-09 HKT
发布时间：12:36 2026-07-09 HKT

7-11优惠｜每年的7月11日7-Eleven都会推出「711大折日 」，今年更优惠加码，首度将优惠延长至48小时，大家就有更多时间抢购！由7月10日早上7时起至7月12日早上6时59分，于7 Eleven购物满$100，或到港铁站店舖购物满 $50，即享77折大优惠，即睇最值得入手的超抵价人气商品，明天（10日）就去入货喇！

7-11优惠｜7-Eleven一日限定折扣日 全单77折优惠

今次「711大折日」77折优惠可配搭同期多款精选优惠使用，包括夏日消暑必备的Häagen Dazs雪糕批、雪糕杯、日本版Häagen Dazs脆皮三文治、MOVENPICK雪糕/雪葩100-165毫升及Dreyer's雪糕杯/脆筒/雪糕批（心形系列除外），还有Gym爸必备的一系列高蛋白补给产品如7 SELECT蛋白饮、Rokeby Farms高蛋白鲜奶昔及QUEST蛋白质曲奇，亦有长期大热的喜玛拉雅山岩盐薄荷糖（蜂蜜青柠味/柠檬味）原箱等等！

Häagen-Dazs雪糕杯/雪糕批（日本版除外）折实价 $138.6/10件，平均 $13.9 / 件（原价$180 / 10件）；买Häagen-Dazs产品每满$100， 即可以折实价$46.2换购日本版Häagen-Dazs脆皮三文治3件 (平均 $15.4/ 件）（图片来源：7-11）
Häagen-Dazs雪糕杯/雪糕批（日本版除外）折实价 $138.6/10件，平均 $13.9 / 件（原价$180 / 10件）；买Häagen-Dazs产品每满$100， 即可以折实价$46.2换购日本版Häagen-Dazs脆皮三文治3件 (平均 $15.4/ 件）（图片来源：7-11）

同时米粮、家居用品、零食、饮品一样有优惠于「711大折日」期间更可享77折入手近期大热的7 Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」系列，今期送TROLLI、蓝妹、乐事、太古可口可乐及7-Eleven隐藏款不锈钢收藏杯，记住要买指定产品呀！，记得拣定心水，于7月10日早上7时起准时把握限时77折优惠去大手扫货！

于「711大折日」期间更可享77折入手近期大热的7 Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」系列，今期送TROLLI、蓝妹、乐事、太古可口可乐及7-Eleven隐藏款不锈钢收藏杯，记住要买指定产品呀！（图片来源：7-11）
于「711大折日」期间更可享77折入手近期大热的7 Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」系列，今期送TROLLI、蓝妹、乐事、太古可口可乐及7-Eleven隐藏款不锈钢收藏杯，记住要买指定产品呀！（图片来源：7-11）

点击图片浏览7-11优惠详情：


同场还可优惠叠加，于7月10日至11日凭八达通App电子优惠券，以八达通于7-Eleven香港店舖消费满$100，即可享$10折扣（先到先得，换完即止) ！使用恒生enJoy卡付款更可赚取3 倍yuu积分回赠，而购买指定货品可以获取7仔yuu印花！亦可用yuu积分兑换7-Eleven电子现金券，即兑即用，积分当钱洗。

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