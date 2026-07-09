未来人才必备 5个课本没教的软技能 圣若瑟英文小学文武双全3尖子专访｜《亲子王》新一期精选

回顾整个学年，孩子吸收了不少学术硬知识，踏入暑假不如放下书包，培养个人软实力，让孩子内外装备，待9月开学，就能成为实力与柔韧兼备，自信十足的小学生。

从做笔记开始 建立高效自学

暑假还要操学术未免太残忍，倒是学习一些「聪明」软技巧更实际。家长总希望孩子能自动自觉学习，却忽略了「做笔记」这个关键。教会孩子做笔记，不但提升他们的自主学习动机。拥有两名儿子的Nana妈妈，认为只要掌握正确的笔记与温习方法，孩子就能轻松驾驭各个学科，并从中获得成就感，当中她推介康乃尔笔记法。这是美国康乃尔大学教授Walter Pauk开发的笔记方法，Nana妈妈形容比传统的抄写式笔记更能帮助孩子有效率温习，显著提升记忆力与理解力。「不仅能避免『抄过就忘』，还能培养专注力与整理思维的能力。」

（图片来源：《亲子王》）

抛开课业压力 来一场心灵之旅

生命教育机构Why Not Education创办人林秋霞直言，暑假过得丰盛非活动有多丰富，在于能否为孩子创造三种体验：开心点、记忆点和特别点。要成就以上三「点」，秋霞有提议实践Google公司「天才时光」：容许工程师将80%的工作时间用于主要职务，其余20%投入自己热爱的事。应用这个概念，孩子在暑假每天要有一小时「做自己事」时间。「当孩子全情投入一件自己喜爱的事，可以转移压力，并且在暑假中持续进步。」

（图片来源：PhotoAC）

打开社交之门 孩子不再狐单

人际关系是成长的重要关键，中华基督教会基华小学林逸龙校长坦言现今学生的社交困难，源于表达能力不足。面对社交匮乏的子女，林校长认为暑假余暇时间较多，正是与人建立更多连结的好时机。「生活中让孩子多参与、多表达、多思考，当他们肯表达意见，也是重整思维和逻辑之际，既能建立关系连系，亦有助与他人相处。」

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消费紧扣需要 建立正确理财观

小学人文科的重点学习范畴「理财与经济」，主旨是从小培养学生拥有正确金钱观念，盈加国际财富管理有限公司助理区域总监何家文（Jeffrey Ho）十分认同，认为小朋友越早了解正确金钱观越好，身为爸爸的他，当初对女儿灌输财商观念也下过功夫，强调只着重一个观念：消费应该紧扣「需要」。

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收纳培养自理 整理出井然人生

整理收纳从来不止是执拾，在保留与舍弃之间，更是一场梳理内在的整顿。获日本整理收纳协会（Housekeeping Association）一级收纳师及二级导师认证，身兼企业副总裁与三孩之母的MCM专业收纳服务公司创办人黄洁贤（Kitty Wong）指，从小学收纳能培养孩子秩序、责任心和自理能力。

（图片来源：PhotoAC）

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圣若瑟英文小学3尖子 全人教育成就文武双全的男孩

一年一度的暑假是莘莘学子最期待的时刻。不过，许多家长与学生在这长达个半月的假期中，仍难免陷入「补习」与「玩乐」的拉锯战中。圣若瑟英文小学的三位尖子 —— 舒雍齐、杨洦豪与林以靖，则用实际行动证明：天资或许是起点，但真正让他们脱颖而出的，是全人教育下孕育出的超强自律性、严谨的逻辑解难能力，以及永不言败的梦想与热情。

（图片来源：《亲子王》）

消暑解渴的纸包饮品 背后原来隐藏健康陷阱！

炎炎夏日，不少家长都会储备各式各样的纸包饮品，方便小朋友随时饮用。然而，这些消暑饮品背后或藏着健康陷阱。我最近在超市检视了33款常见纸包饮品，发现当中有接近三成（九款）属「高糖」，更有四款含有六大人造色素！想知更多有关纸包饮品的隐藏健康陷阱，就要留意今期《亲子王》的「健康养生」专题报道。

（AI生成图片）

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