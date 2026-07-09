欢乐天地冰雪乐园买一送一低至$74 低至$99购币优惠全线通用｜暑假好去处

暑假好去处｜夏天天气炎热又多雨，想跟小朋友舒舒服服放电，最好躲在室内游乐场，一店有齐大、小朋友最爱的掷彩虹游戏、多款机动游戏、夹公仔机等玩乐设施的欢乐天地就是放电之选，湾仔合和旗舰店更有5,000呎真实飘雪世界，还有最新VR体感游戏、VR飞行电单车、室内碰碰车、环幕影院等，足以令一家人玩足一日！趁今日（9日）有激抵优惠，冰雪乐园买一送一低至$74、MegaBox分店碰碰车买一送一低至$70、全线通用的低至$99购币优惠，快快入手一家大小齐齐去狂欢！

暑假好去处｜欢乐天地优惠 冰雪乐园、碰碰车买一送一

欢乐天地是不少爸妈小时候的最爱室内游乐场，射大牙、欢乐彩虹、欢乐飞环、幸运滚球等经典游戏陪伴大家成长。除了沙田、元朗、九龙湾3间分店，占地36,000呎的湾仔合和旗舰店欢乐天地就是放电最佳选择。此店有齐各式各样的元祖级经典游戏，如跑马仔、推银机、掟彩虹、篮球机等，更设置了一部从杜拜收藏家入手、有逾30年历史的射大牙机，这部更是全亚洲最后一批原厂原版机器，虽跟原始小丑大牙设计造型略有不同，但可以「射落大牙」仍然过足瘾！

（图片来源：欢乐天地）

店内也有多项动感玩意能满足大朋友，必玩全港首个VR飞行电单车，戴上VR眼镜就如坐上真实的电单车飞越丛林和山谷，还会造出水花四溅、热力及香味效果，超感官非常刺激！一家大小可齐齐到「环幕机动影院」，一同观赏超过20部影片，可到外星探险，也可去小朋友最爱的恐龙乐园、过程中的风、雨、雪效果更具真实感！

全港首个VR飞行电单车（图片来源：欢乐天地）

还有5,000呎奇幻冰雪乐园，穿上防寒厚衣、手套及鞋套就可走进零下15度的乐园赏雪打卡还可玩三条不同刺激度的滑梯。玩雪后又可到欢乐波波池大玩漩涡滑梯、BB版滑雪机及车仔；亦可全港独有的小童版保龄球场，球道及保龄球按小朋友身形比例精心设计！同场还有IGable的纯白旋转木马、可造出「甩尾」效果的飘移碰碰车、搞笑好玩的农场快车等，设施丰富绝对够玩足一天。

奇幻冰雪乐园 （图片来源：欢乐天地）

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【买一送一】湾仔合和商场店适用｜奇幻冰雪乐园门票

优惠：HK$148/2张，平均HK$74/张（原价HK$148/张）

*每个KKday帐户限购一套；门票必须同时兑换，限即日使用

*平日（周一至五）：每场45分钟；周六日及假期：每场30分钟

*指定兑换效期：于2026年12月31日或之前前往任一分店换领

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【低至87折】全线分店通用｜购币优惠｜$99起

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．A套餐：HK$199/组（包含即日消电子币200个＋代币30个）（原价HK$230）

．B套餐：HK$99/组（包含即日消电子币100个＋代币10个）（原价HK$110）

*指定兑换效期：于2026年12月31日或之前前往任一分店换领

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*指定兑换效期：于2026年12月31日或之前前往任一分店换领

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碰碰车（图片来源：欢乐天地）

【独家】湾仔合和商场店专享｜HK$299套餐、包含100个代币、指定门票1张及机动设施5选3

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*指定兑换效期：于2026年12月31日或之前前往任一分店换领

套餐包含：

．代币100个

．奇幻冰雪乐园门票1张或欢乐波波池全日通行证1张

．场内五大指定机动设施（5选3）：冰雪小木马・农场快车・漂移碰碰车・环幕影院・VR时空乘骑

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【独家｜买一送一｜平均HK$70/张】九龙湾MEGABOX店适用｜碰碰车门票

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*每人最多购买2张；必须于2026年8月31日或之前到店兑换，限即日使用

*身高100厘米或以上方可入场；未足140厘米必须有140厘米或以上成人同车陪同

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优惠详情：

地址及营业时间：

．湾仔店（合和商场旗舰店）：湾仔皇后大道东183号合和商场14楼1403-1405号舖

星期一至四：11:00-20:00；星期五、六、日及假期：11:00-21:00

．沙田店（PlayPark）：新界沙田新城市广场UnitLB01-02

每日：10:30-21:30

．元朗店（YOHO）：新界元朗形点1期2楼2001号舖

星期一至四：11:00-21:00；星期五、六、日及假期：11:00-21:30

．九龙湾店（MegaBox）：九龙湾宏照道38号企业广场5期MegaBox12楼2-20号舖

星期一至五：12:00-20:00；星期六、日及假期：11:30-20:30

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