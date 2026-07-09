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2026书展必去摊位 | 中电全新点读故事书率先玩 互动阅读、玩住游戏学低碳

亲子
更新时间：11:05 2026-07-09 HKT
发布时间：11:05 2026-07-09 HKT

每年书展，中电都会以好玩有趣的方式带领小朋友认识电力和低碳知识！今年，中电推出全新点读故事书系列，配合「超人中中点读笔」，小朋友只需轻触书页，便可跟随故事声音进入情境，阅读《减碳生活》及《重要的电力》两本故事书，一边听、一边看、一边探索电力与日常生活的关系，学习节能减碳的重要性，并在亲子共读期间建立低碳生活习惯。点读故事书系列将于新学年免费送赠全港幼稚园。香港书展期间便可以率先试玩！

超人中中10岁生日派对 人气四人组书展陪你玩住学

今年，人气角色「超人中中」已经10岁了！除了摊位会变身成生日派对，超人中中和好朋友yy仔、K教授、Lululu，更会一连三日（星期五、六、日）轮流现身同大家互动交流，想跟他们打卡影相，记得记实时间啦！另外，全新一集「中中学堂：减碳生活篇 – 出行篇」3D动画短片亦于书展首播。当然仲有唔少好玩、考验脑袋的有奖互动游戏，总之同大家一边欢度生日，一边探索电力的奥秘！

今年书展中电摊位将会以「超人中中10岁生日派对」为主题，配以多个互动好玩游戏与大家同乐！（图片来源： 中华电力）
今年书展中电摊位将会以「超人中中10岁生日派对」为主题，配以多个互动好玩游戏与大家同乐！（图片来源： 中华电力）
超人中中四人组今年一样会到现场和大家见面互动！（图片来源： 中华电力）
超人中中四人组今年一样会到现场和大家见面互动！（图片来源： 中华电力）
全新《看到的电力》点读故事书套装包括超人中中点读笔，以及两本点读故事书《减碳生活》和《重要的电力》。（图片来源： 中华电力）
全新《看到的电力》点读故事书套装包括超人中中点读笔，以及两本点读故事书《减碳生活》和《重要的电力》。（图片来源： 中华电力）

 升级版《低碳城市规划师》电子桌游　挑战实时对战完成任务

面对日益严重的全球暖化和极端气候，环保思维的培养十分重要。中电升级《低碳城市规划师》电子桌游，让孩子实时对战，增加学习趣味，更训练逻辑思维。小朋友可以利用中电摊位内iPad，即场与其他人连线合作，担当「小小低碳城市规划师」，完成减碳任务、兴建可再生能源设施，亲手建造自己的低碳城市。

今年新增实时对战功能，小朋友可以和同学仔连线对战，齐齐玩住学减碳！（图片来源： 中华电力）
今年新增实时对战功能，小朋友可以和同学仔连线对战，齐齐玩住学减碳！（图片来源： 中华电力）
游戏结合编程元素，训练小朋友逻辑思维及解难能力，亦从中轻松学习环保回收知识。（图片来源： 中华电力）
游戏结合编程元素，训练小朋友逻辑思维及解难能力，亦从中轻松学习环保回收知识。（图片来源： 中华电力）

 此外，中电工程师更会于星期六、日到场分享工作日常及展示工程装备，带领小朋友了解能源世界。喜欢观察、对科学充满好奇的小朋友绝对不能错过！

想了解工程师日常工作及装备，千万不要错过周末限定的「走进电力工程师的日常」环节啦！（图片来源： 中华电力）
想了解工程师日常工作及装备，千万不要错过周末限定的「走进电力工程师的日常」环节啦！（图片来源： 中华电力）

中华电力摊位资讯
日期：7月15日至21日
地点：香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心3楼
中华电力摊位：儿童天地3C-D32摊位

中电工程师互动环节：走进电力工程师的日常
日期：7月18日及7月19日（星期六及星期日）
时间：13:45、14:45、16:45（每日共三节）

超人中中四人组轮流登场时间
日期：7月17日至7月19日（星期五至星期日）
时间：13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00（每节20分钟）

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