AI结合正向心理学 EmoCare用「图像」守护学童情绪 3大措施保护孩子私隐｜亲子热话

AI工具｜当我们不开心而又不知道如何开口、跟谁分享时，日记往往是最常采用的抒发途径。由香港教育大学团队开发EmoCare程式，结合AI与PERMA正向心理学模型，并透过日记反思、生成图像、与AI伙伴对话及情绪追踪，协助学生进行情绪调节与自我反思，建立正向心理状态。

用「图像」守护孩子情绪

EmoCare研发团队负责人宋燕捷教授表示，EmoCare的构想早在2023年生成式AI刚开始流行时便萌芽。「我们最初的版本很简单：学生写日记，AI根据内容生成图片。」但单纯生成图片，有时反而会放大负面情绪。团队后来邀请了一位艺术心理治疗师合作，建议引入正向心理学的PERMA模型。当侦测到日记内容较负面时，系统会轻微调整图像的色调与背景，例如加上暖色光、窗户或栏杆等安全元素，让整体感觉不至于冰冷或绝望。「不是要把不开心硬改成开心，而是让孩子看到图片时，不会觉得更糟糕。」宋教授强调。

香港教育大学卓越教学发展中心副总监、EmoCare研发团队负责人宋燕捷教授（图片来源：《亲子王》）

坊间一般AI生成的画面灰暗压抑，而经正向心理学调节的EmoCare则较为光亮且以暖色调为主，为用户筑起视觉安全网。（图片来源：《亲子王》）

团队成员、博士生傅佳晨忆述，研发初期不乏一些「错配」的案例，例如有用户写「我想从很高的地方跳下去」，系统曾生成「站在高楼上看风景」的图片。团队后来加入安全过滤，若出现这类文字，图片会转为「靠在窗边，窗户有栏杆」的画面。

香港教育大学博士生、EmoCare研发团队成员傅佳晨（图片来源：《亲子王》）

作为首批参与试用计划的学校，香港教育大学赛马会小学暂时安排了约20名学生进行测试。张锦欣校长指出，在未引入应用程式前，校园情绪辅导主要依靠老师日常观察、同学主动求助或家长联络。然而，这种传统模式较为被动，当老师肉眼观察到同学有异样时，情况往往已不轻。引入EmoCare后，学生透过每日写日记抒发情感，后台数据能即时展现同学的情绪起伏。这让老师与学校辅导人员能化被动为主动，及早介入关注、提供精准辅导，并主动与家长沟通。

参与试用的张凯岚同学亲自示范操作，指出用户只需按下按键即可记录日常喜乐或哀伤。她形容EmoCare就像一个随时候命的「Buddy」，在面对学业压力、或放学后家人与朋友未及陪伴的空档，能随时提供互动与即时回应。而张校长亦观察到，虽然校方仅试用了EmoCare短短数月，难以立刻看到学生明显的行为转变，但程式确实能作为情感抒发的渠道，协助他们在面对负面情绪时反思原因，并冷静下来。

（左起）香港教育大学赛马会小学张锦欣校长、小六生张凯岚（图片来源：《亲子王》）

让孩子「参与创作」更有归属感

一般AI对话只需文字回应，为甚么EmoCare坚持加入图片生成？宋教授解释，写日记本来就常会配图，正如自己小时候会亲手在日记簿上画画，现在更可以选用各种表情符号，而AI生成图片更个人化，而且团队增加了「修改图片」功能，孩子可以根据生成的图片，再写提示词（prompt）调整细节，让图像更符合自己当下的心情。「这样孩子会觉得『这张图片是我参与做出来的』，更能表达自己的感受。」这与艺术治疗中「让接受治疗的人士创作图像、再围绕图像对话」的流程相似。虽然AI无法取代真正的治疗，但作为前期引导工具却非常有效。

孩子可以在EmoCare拣选符合当下心情的表情符号、写下日记，并与AI对话。（图片来源：《亲子王》）

孩子可以在EmoCare拣选符合当下心情的表情符号、写下日记，并与AI对话。（图片来源：《亲子王》）

图片除了可以作为老师、家长、辅导人员了解孩子负面情绪的切入点，对正面情绪也有加强作用。不论开心与否，孩子都可跟EmoCare分享。傅佳晨还留意到，当孩子懂得修改图片，甚至把作品打印出来做展览，他们的投入度和成就感会明显提升。「有些小朋友会说：『我想要这张，也想要那张！』更表示要贴在床头。」

EmoCare不但让孩子透过输入微调指令参与创作，更可将作品打印出来，增强成就感。（图片来源：《亲子王》）

3大措施 从源头保护孩子私隐

至于家长和学校最关心的私隐问题，EmoCare在设计初期已有考虑，应用程式上架时亦遵循发行平台针对AI的规范，并加入多层保护：

自动过滤个人资料：用户提交日记前，系统会先自动过滤真实姓名、地址等可识别个人身份的资料，如「小明」变成「某同学」。 群组趋势数据管理：老师只能看到趋势数据，如「这周有三篇日记情绪较负面」，但不会看到日记具体内容，只有当系统侦测到高风险情况，如自残倾向，才会通知学校跟进。 数据加密与家长授权：学生使用时需填写家长同意书，且所有通讯均经加密。

研发团队强调，在这个AI时代，完全杜绝风险很难，但会尽最大努力在技术层面做好把关。虽然目前程式仍在试用阶段，但未来也有计划拓展至供学校、社福机构以B2B形式订购。「我们希望EmoCare能够帮助到真正有需要的人，不一定是取代专业治疗，而是作为一个低门槛的早期介入工具，让孩子、甚至成人，愿意分享、看见自己的情绪，并从中获得一点温暖。」

（AI生成图片）

文：林诗敏

图：陈仲梁、霍楚晖、部分由受访者提供

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