IB放榜2026｜英基IB状元用「闪卡」温习 一方法提升数理成绩 备考期这样做免「爆煲」

IB放榜2026｜2026年国际文凭大学预科课程（IBDP）于7月6日放榜。今年多间传统名校与国际学校均取得亮丽成绩，全港累计诞生至少65名考获45分满分的「IB状元」。其中，国际学校机构英基学校协会（英基）表现突出，旗下属校合共诞生27名状元，人数较去年大幅增加12名，占全港状元总数逾1/3。如何能成为IB状元？《亲子王》请来两位应届IB状元分享温习心得。

国际学校机构英基学校协会（英基）表现突出，旗下属校合共诞生27名状元。（图片来源：《亲子王》）

IB放榜2026｜英基IB学生整体合格率逾98% 逾三成学生获40分以上

英基旗下中学今年共有1,024名学生参加IB考试，考生平均分数36.4分（2025年全球平均分数30.5分），全体考生中高达98.3%的学生成功获得国际预科文凭（24 分或以上），考获40分或以上的有323人，占全体考生人数的31.5%。当中有27名学生获满分，成为应届IB状元，而考获44分的「榜眼」亦多达43人，取得43分的「探花」则有58人。

英基今年诞生27名状元，人数较去年大幅增加12名。（图片来源：《亲子王》）

对于今年的亮丽成绩，英基行政总裁葛琳（Belinda Greer）指优异成果展现了学生的辛勤付出，以及教职员的专业与热忱，同时指出：「英基的成就不仅在于满分数字，更在于能让不同背景的学生均发挥出最大潜能，勇敢追求个人梦想。」

IB状元许卓翰：温习前要完全理解概念更易入脑

来自英基沙田学院的许卓翰（Neil）表示，不同学科需采用不同的温习方法。他指出，生物科主要利用「闪卡」（Flashcards）背诵并操练历届试题。至于化学科，他强调着重理解概念而非死记硬背：「化学最重要的是真正理解那些概念，如果不理解，是很难记入脑的。」如果有不明白的地方，他会在课堂上主动向老师提问，在完全理解概念后才操练历届试题；而数学科的温习同样以操练历届试题为主。

面对主观性较强的英文和经济科，他会与老师一起练习写作，并分析和探讨标准答案。他笑言，因家中有太多诱惑，例如打开雪柜找零食或想打机等，所以更倾向与同学到图书馆温习，互相提点。

IB状元许卓翰温习心得：温习前要完全理解概念更易入脑（图片来源：《亲子王》）

时间分配方面，他并无制定严格时间表，主要因应每日进度微调。考试前夕，他每日平均在图书馆温习六至七小时。谈到驱使自己坚持温习的动机，他表示：「我自己想取得最好的成绩，我不希望考完之后有任何遗憾，所以我就尽力做好自己。」

至于减压方法，他主要透过榄球、摄影等活动排解压力。此外，他因对科学有兴趣，加上曾参与安老院及派饭等义工服务，接触到社会上的弱势社群，因而立志修读医科帮助他人。

IB状元陈天慈：克服英文弱项 赴英修读工程

同样来自英基沙田学院的陈天慈（Phoebe）直言英文及论文写作是其弱项，故提早起步频繁练习，并主动向老师求教修正思路。她强调IB是长期作战，必须维持恒常进度。面对课业与课外活动的平衡，自三岁起习舞的她拒绝盲目牺牲兴趣，「如果你真的对某件事充满热诚，自然会抽到时间。」她直言，考生在备考期极易陷入自我孤立，而跳舞令她得以维持社交，并在高压下平衡身心，防止「爆煲」（Burnout）。

IB状元陈天慈提各位考生小心备考期陷入自我孤立，要维持社交平衡身心，防止压力「爆煲」。（图片来源：《亲子王》）

未来计划赴伦敦修读工程学的Phoebe，无惧该学科由男性主导。她曾参与理工及城市大学的实验室项目，更与同学共同创办专为女生而设的编程会议「Code Hers」及「Code for Life」，建立女性创科社群。她期望海外升学能开拓国际视野，盼「学成后将多元观点与新思维带回香港，丰富并回馈本地社群。」

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