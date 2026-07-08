合家欢儿童音乐剧《阿里巴巴玩转四十大盗》优惠门票低至$187 爆笑度周末｜暑假好去处

暑假好去处｜暑假到了，除了带孩子去放电玩乐，一起欣赏有趣的音乐剧亦是个假日消闲之选。由星动音乐剧团创作的最新音乐剧《阿里巴巴玩转四十大盗》，改编自世界经典冒险故事，让小朋友从寻宝冒险的过程中体会到勇敢、智慧、团队合作、责任感、价值观。现在更有优惠门票推出，快快入手跟小朋友展开奇妙旅程。

暑假好去处｜合家欢音乐剧《阿里巴巴玩转四十大盗》与主角幽默寻宝

星动音乐剧团透过音乐剧培养孩子们全方位艺术发展才能，小朋友在训练过程中可以学习到唱歌、舞蹈、表演等技能，从而提升艺术修养和创造力。剧团还会鼓励孩子们努力付出与坚持，培养正面价值观。剧团至今已制作出十多出大型原创合家欢音乐剧，让过千名学员在舞台上绽放光芒。

暑假好去处｜合家欢音乐剧《阿里巴巴玩转四十大盗》与主角幽默寻宝（图片来源：KKday）

（图片来源：KKday）

合家欢音乐剧《阿里巴巴玩转四十大盗》讲述一个传说中的「英雄金币」重现人间，吸引了横扫流行榜的「猎金美团」杀入大漠寻宝！怎料出师未捷，团员竟被「四十大盗」活捉！另一边厢，负伤女团队长Rosé流落「乌龙村」，被贪婪的奴隶贩子「阿里哥」当货拍卖。穷小子「阿里巴巴」为救佳人，毅然掏出全身唯一银币交换！而为报救命之恩，Rosé决定带阿里巴巴与神勇小驴「Donkey仔」直捣四十大盗金库。面对「骑呢」暗号与陷阱，阿里巴巴与Rosé如何逆袭成功？一段幽默寻宝之旅，将会为一家人带来充满欢乐和惊喜的音乐剧之旅！

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买两大送一小】合家欢儿童音乐剧场《阿里巴巴玩转四十大盗》门票

演出场次：

．2026 年8月29日（星期六）15:00

．2026 年8月29日（星期六）19:30

．2026 年8月30日（星期日）15:00

． 2026 年8月30日（星期日）19:15

优惠：

．ZoneA套票：HK$760/组（包含2大1小），平均HK$253/位（原价HK$1,140/组）

．Zone B 套票：HK$560/组（包含2大1小），平均HK$187/位（原价HK$840/组）

．另可55折加购1位儿童：ZoneA加购 HK$209/位；ZoneB加购 HK$154/位

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年7月7日至7月13日23:59

地址：葵青剧院演艺厅，香港葵涌兴宁路12号

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